«Заранее посетите врача»: как подготовиться к началу сезона аллергии на пыльцу деревьев

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Уже в апреле в столице зацветут ольха и береза, а это значит, что у некоторых жителей столицы начнется сезон аллергии на пыльцу. «Вечерняя Москва» узнала, как заранее подготовиться к этому непростому периоду и можно ли вылечить заболевание полностью.

Гиперчувствительность к пыльце называется поллиноз, рассказывает главный детский специалист, аллерголог-иммунолог Александр Пампура.

— Пыльцы в нашем регионе много. Она может распространяться с ветром на сотни километров, — говорит эксперт.

Основными аллергенами в сезон пыльцы являются береза, ольха, орешник. Чаще всего именно они зацветают первыми. Иногда симптомы аллергики ощущают уже в марте, однако в этом году весна началась с холодов, и период начала цветения сместился к концу марта — началу апреля.

Подготовиться к нему лучше заранее: посетить врача, который назначит профилактическое лечение.

— В идеале начинать курс приема лекарств за две-три недели до сезона цветения. Нужно также перейти на гипоаллергенную диету, исключить продукты, которые могут спровоцировать или усугубить заболевание, — пояснил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздава Андрей Тяжельников.

В числе самых распространенных пищевых аллергенов — апельсины, помидоры, морковь, клубника, вишня, орехи, бобовые, рыба и молоко. У людей, реагирующих на пыльцу деревьев, может возникнуть перекрестная аллергия на фрукты, которые растут на этих деревьях, например на яблоки, груши. Лучше от этих продуктов на время отказаться.

Несмотря на то что масочный режим в Москве отменили, врачи рекомендуют аллергикам продолжить носить маски, особенно на улице. Также специалисты советуют принять некоторые дополнительные меры. Так, к примеру, если пациент точно знает, что реагирует на пыльцу, правильнее будет заранее начать принимать антигистаминные препараты. В период, когда растения активно пылят, лучше не открывать окна, чаще умываться и принимать душ.

Вопреки расхожему мнению, аллергию нужно лечить. Конечно, в случае реакции на те или иные пищевые продукты можно пойти путем элиминации аллергена — полного удаления его из рациона. Но здесь нужен выверенный подход.

— К примеру, если полностью убрать из рациона ребенка молоко или зерновые, высока вероятность развития тех или иных нарушений обмена веществ в организме, — отмечает Александр Пампура.

Существует современный метод лечения — аллерген-специфическая иммунотерапия, когда пациенту вначале вводят небольшие дозы аллергена, затем постепенно их увеличивают. Через какое-то время пациент перестает реагировать на раздражитель, но эффект от такой терапии обычно появляется на второй — третий год лечения.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ольха

Аллергия на ольху может проявляться в виде покраснения глаз, отека век, заложенности носа, чихания и кашля. Период активного цветения: конец марта и апрель.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ягоды и фрукты

Нередко аллергики реагируют на плоды деревьев так же, как и на их пыльцу. Так, реакция может возникнуть на яблоки, груши, вишню и другие косточковые. Период активного цветения деревьев: вторая половина мая.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Тополиный пух

Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, но он переносит на себе ту же самую пыльцу, которая вызывает аллергию.

Фото: Pexels / VisionPic.net

Береза

Частая причина аллергии — летучая пыльца березы. Период активного цветения: середина апреля и май.

Фото: Pixabay

Амброзия

Один из самых опасных аллергенов. Реакции на амброзию такие же, как и на растения, цветущие весной. Период активного цветения: с середины сентября до середины октября.

Фото: Pixabay

Травы и злаковые

Аллергию могут запустить рожь, пшеница, полынь, лебеда, одуванчик и другие травы, в том числе и газонная: если ее вовремя не подстричь, она зацветет и начнет пылить. Период активного цветения: с конца июня до середины августа.

КСТАТИ

Подсчитать точное количество москвичей, страдающих от аллергии, очень сложно, поскольку нужно проводить масштабное популяционное исследование. Однако эксперты говорят о том, что гиперчувствительность конкретно к пыльце наблюдается у 10–25 процентов горожан.

ПРЕДУГАДАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ СЛОЖНО

Количество аллергиков растет с каждым годом во всем мире.

— Больше 30 процентов населения Земли страдают аллергией, — такие данные приводит старший лаборант кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Елена Москаева.

Сложно предугадать, в каком возрасте проявится аллергия. Это зависит от генетики, условий жизни, заболеваний, которые переносит пациент. К примеру, аллергия на пыльцу чаще впервые проявляется у молодых людей в возрасте 20–30 лет.

Главный детский аллерголог-иммунолог Депздрава Москвы Александр Пампура отмечает, что начальные проявления аллергии могут возникнуть уже в первые дни жизни ребенка: например, атопический дерматит. Существует гигиеническая гипотеза: чем меньше в процессе жизни человек контактирует с инфекциями, тем больше вероятность развития у него аллергических заболеваний. Иммунитет, который большую часть жизни «отдыхает», при встрече со стимулятором ведет себя некорректно — появляется аллергическая реакция.