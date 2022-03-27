Зимний учет: как Мосприрода проводит перепись шерстистого и клыкастого населения столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

До тех пор, пока в столице не растает снег, в лесопарках проводится зимний учет животных. «Вечерняя Москва» отправилась со специалистом Мосприроды по следу зайца, лисы и белки.

В Измайловском парке еще довольно много снега. Любое движение сопровождается его громким скрипением — все вокруг будто возмущается тому, как легко мир готов проститься с зимой. Солнце уже часто показывается на небе. Видны явные признаки весны. В воздухе витает ощущение, что вот-вот погода изменится, подуют весенние ветра.

Что-то чувствуют и животные. У некоторых хвостатых и пернатых брачный период начался уже в середине февраля, раньше срока. Причем кое-какие виды, по словам специалистов Мосприроды, изменили свое матримониальное поведение в последнее десятилетие. Обычно ушастые совы искали партнеров в конце марта — начале апреля. Теперь услышать перекличку любвеобильных сов можно намного раньше, даже до наступления весны. В конце февраля активность проявляют белки и зайцы. Начали создавать пары кряквы. У бобров отношения развиваются в хатках еще подо льдом.

Люди в эти яркие, солнечные дни выходят на улицу и гуляют в парках чаще. И делают это с другими, весенними, лицами. Не радоваться солнечному свету после холодной затяжной зимы практически невозможно.

Сегодня среди гуляющих в Измайловском парке Павел Скородумов. Он вышел на улицу и, взглянув на солнце, довольно зажмурился — в такую погоду особенно приятно, если твое рабочее место находится на территории крупнейшего городского парка. Чтобы подышать свежим воздухом, покормить белок, послушать пение птиц, достаточно просто выйти из кабинета. Однако сейчас Павел отправился не на обычную прогулку. Отдел, который возглавляет Скородумов, занимается учетом животных, живущих на охраняемых природных территориях Москвы. Звучит его название так — отдел экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский». Должность эту молодой человек занимает с 2021 года.

— На природных территориях Москвы учетом занимается Мосприрода. В каждом парке своя дирекция и специалисты. Я отвечаю за парки Восточного округа: природно-исторический парк «Измайлово», Терлецкий лесопарк, лесопарк «Кусково» и природно-исторический парк «Косинский», — объяснил он.

Зимние маршрутные учеты, по словам специалиста, нужны для того, чтобы наблюдать за динамикой численности и видовым составом зверей и птиц, которые живут в городе. Проще говоря, благодаря им можно понять, какие виды живут на территории парка и в каких количествах.

Птица Чечевица / Фото: Piotr Matyga / CC BY-SA 4.0

— Учетом мы занимаемся не только зимой, — уточнил Скородумов. — Но в это время года собирать информацию намного проще. На снегу можно увидеть следы зверей, которые здесь проходили. По ним мы и делаем выводы о биоразнообразии. Летом следы оставляют только очень крупные животные. У нас же ни лосей, ни кабанов нет. Зато появляются другие виды. Весной и летом можно увидеть ежей — в феврале они еще спят. Земноводные и пресмыкающиеся тоже встречаются только в это время года.

Любой, кто был в Измайловском парке больше одного раза, наверняка видел здесь белок. Их тут довольно много. Они очень неприхотливые, всеядные — еду могут найти в любой сезон. К тому же они достаточно плодовитые и к городу приспособлены неплохо — с их миловидной внешностью клянчить у людей пищу проще простого.

— В парках, к сожалению, иногда этим злоупотребляют, — сетует Павел Скородумов. — Животных надо подкармливать только зимой. Но многие делают это круглый год. В итоге зверьки перестают бояться человека и становятся более уязвимыми. Они, например, иногда попадают под колеса велосипедов.

В последние несколько лет в природно-историческом парке «Измайлово» стали чаще появляться лисы. Особенно на территориях, граничащих с МКАД, — они находятся недалеко от подмосковных лесных массивов. Животные приходят зимой в Москву, потому что в условиях города легче найти себе пропитание.

В список редких животных, занесенных в Красную книгу Москвы, входят зайцы. Вообще в том, что в столице их мало, нет ничего удивительного. Для их комфортного обитания нужны достаточно большие территории. Тем не менее в «Измайлове» тоже есть несколько особей. Еще в парке водятся ласка и куница.

Рассказывая о местной фауне, Скородумов сделал паузу и осмотрелся. Но нашел только следы бегущего впереди корги. Собаки, по словам эксперта, мешают учету, потому что у них есть охотничий инстинкт. Они часто уничтожают следы, оставленные другими животными. Павел пообещал подойти к месту, где он и его коллеги часто встречали диких зверей.

— За птицами мы тоже наблюдаем, — продолжил он. — Из узнаваемых у нас живут снегири и щеглы. Есть лазоревки и ополовники, буроголовые гаички. Особенно выделяются среди прочих серая неясыть и длиннохвостая неясыть — птицы из отряда сов. Их, правда, посетители парка встречают редко. Это все-таки ночные охотники.

Специалист стал показывать на ветки кустов, идущих вдоль дорожки. Яркая расцветка снегирей на удивление легко теряется в ветвях деревьев. Воробьи буквально приросли, слились с высокими кустами. Сделать вывод об их количестве можно только по неугомонному чириканью. Неподалеку установлены кормушки для птиц. В таких местах, по словам Скородумова, можно найти следы белок.

Фото: Рixabay

— Вот не очень свежий след, — оживился герой. — Скорее всего, это была лиса. Характерно, что следы идут практически в одну линию. Эти животные задними лапами наступают туда же, куда ставили переднюю. Вот птичьи следы — маленькие бороздочки у подкормочной площадки. Все, что падает вниз из кормушек, пичуги тоже подъедают. Понять, кто именно тут трапезничал, по следам в случае с птицами невозможно. Только отдельные, редкие виды птиц оставляют специфические следы. У глухарей, например, мохнатые лапы, и след из-за этого получается толстый. Но в Москве они вообще не водятся…

А вот старые следы белочек. Задние лапки у них побольше, а передние — чуть поменьше. Тут еще один след, более свежий. Скорее всего, вчерашний или позавчерашний. Видно каждый палец. У белок их пять, но пятый редуцированный — очень маленький.

То, что для обывателя — четыре ямки разного размера, для Скородумова что-то вроде надписи — «Здесь была белка».

— Я учился этому в Университете леса, — говорит следопыт. — Меня всегда интересовали биология и экология. Поэтому я и выбрал этот вуз. В университете была специальность «зоология». Была практика по определению следов. Когда я устроился в Мосприроду, более опытные коллеги также передавали свой опыт.

Пока Скородумов изучал следы белок, стоящая неподалеку кормушка опустела. Снегири — птицы довольно пугливые — перелетели на соседние деревья и с немного глупым недовольным видом наблюдали за происходящим на расстоянии.

Когда делегация следопытов отошла от кормушки, птицы вернулись и продолжили есть как ни в чем не бывало.

— У нас в штате есть сотрудники которые целенаправленно занимаются птицами.

Они определяют пичуг визуально и по голосу, — сообщил Павел. — В идеале ходить по маршруту учета лучше в паре. Чтобы была возможность больше увидеть и услышать. Но учитывая, что нам приходится ловить погоду, ходим чаще по одному.

Дело в том, что проводить учет надо после того, как выпал снег. По свежим следам проще определить, что за животное проходило. А количество сотрудников при этом ограниченное.

Мы покинули птичий микромир, укрывшийся в деревьях и кустарниках, и вышли к поляне. Павел Скородумов тут же нашел новые следы.

— Здесь часто бывают зайцы, — сообщил специалист. — Хорошее место для кормежки.

Фото: Пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Зимой «косые» подъедают веточки.

Зайцы сумеречные животные. Они активнее, когда солнце только поднимается или на закате. Летом их легче увидеть с четырех до шести утра или вечером — в девять-десять часов.

— Эти следы тоже очень похожи на заячьи, но они старые. И точно сказать, кому именно они принадлежат, не получится. Вообще, следы зайца напоминают перевернутую букву «Т». У них очень мощные задние лапы.

Немного поодаль от заячьих троп, в очень живописном месте у ручья Павел Скородумов снова обнаружил лисий след. Судя по всему, хищник выходил здесь на охоту.

Лисы часто бывают здесь, потому что поблизости много их добычи — грызунов, — объяснил эксперт. — Мыши тоже чаще всего живут на полях. Семена травянистых растений находятся под снегом. Грызуны выискивают их внутри высоких сугробов. Но иногда им приходится выглядывать на поверхность. И там их поджидают хитрые лисицы.

СПРАВКА

Природно-исторический парк «Измайлово» — крупнейший из городских парков Европы. Особо охраняемая природная территория, подведомственная ГПБУ «Мосприрода», относящемуся к Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Москвы.