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Школьники отправятся исследовать Арктику

Маргарита Мартовская

Общество
Школьники отправятся исследовать Арктику
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

28 марта 39 столичных школьников отправились в тренировочный лыжный поход по Карелии. Семь из них готовятся участвовать в Большой Арктической экспедиции на мыс Челюскин — самую северную континентальную точку России.

Бесконечные белые поля, свежий морозный ветер, суровые арктические ландшафты, гигантские ледники. Все это ждет школьников 20 мая. А пока ребятам предстоит тренировка на карельском снегу. Опытные инструкторы «Лаборатории путешествий» оценят готовность школьников к физическим нагрузкам, умение взаимодействовать в команде и способность сообща распутывать внештатные ситуации.

— Это поход первой категории сложности. Он не требует специальных технических навыков, особенного снаряжения. Школьников ждет множество испытаний. Инструкторы будут следить, кто из ребят лидер, а кто — исполнитель. Кто готов отвечать за питание, а кто — за снаряжение, — рассказывает руководитель проекта «Большая Арктическая экспедиция» Алексей Селезнев.

По его словам, ребятам предстоит испытать себя в деле, оценить собственные силы и научиться понимать и чувствовать товарищей.

По итогам тренировки в Карелии будут сформированы два отряда любителей приключений в возрасте 16– 17 лет. В каждом отряде — по семь человек. Первый отряд — спортивный — выйдет в семидневный лыжный поход под руководством известного полярного путешественника, руководителя «Лаборатории путешествий» Матвея Шпаро. За неделю ребята вместе с инструкторами пройдут по северному побережью полуострова Таймыр от острова Большой до Объединенной гидрометеорологической станции имени Евгения Федорова на мысе Челюскин.

Второй отряд — научный — разделит с полярниками работу на станции имени Федорова и займется метеорологическими, климатологическими и экологическими исследованиями. В последний день экспедиции отряды объединятся.

— Физическая сила — не единственный критерий отбора. Прежде чем встать на лыжи и отправиться в тренировочный поход, школьники написали «Арктический диктант» на знание географии и истории района — говорит Алексей Селезнев. — Кроме того, каждому будущему участнику предстояло подготовить эссе и видеопрезентацию, рассказав о том, почему его зовут северные дали.

СПРАВКА

Большую Арктическую экспедицию приурочат к 280-летию с момента открытия мыса Челюскин. 20 мая 1742 года экспедиционная группа известного полярного исследователя и мореплавателя Семена Челюскина достигла самой северной точки Евразии — пологого мыса, который первопроходцы назвали Восточный Северный мыс. Лишь спустя век он был переименован в мыс Челюскин.

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