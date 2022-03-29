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Более ста программ поддержки действуют в столичных семейных центрах

Павел Гриднев

Общество
Более ста программ поддержки действуют в столичных семейных центрах
Фото: Рexels/ Elly Fairytale

Программы столичных семейных центров разработаны для поддержки всей семьи — как детей, так и взрослых. Помощь оказывает команда профессионалов: психологи, медиаторы, юристы, специалисты по социальной работе. Подробнее о том, как строится работа специалистов, рассказала директор семейного центра «Печатники» Лиана Иосебадзе.

Татьяна недавно развелась с мужем и воспитывает сына Михаила одна. Раскол семья переживала тяжело, отношения Татьяны с мужем оставались напряженными. Миша из-за конфликтов между родителями замкнулся в себе, стал сторониться взрослых, резко и грубо отвечать на просьбы.

Мама обратилась за помощью в семейный центр «Печатники». Психолог помог мальчику справиться с обидой на родителей. Миша посещал консультации в течение двух месяцев. С Татьяной также работал специалист центра. Женщине дали рекомендации, как выстраивать отношения с сыном во время переходного возраста: не запрещать общаться с отцом, не осуждать его поступки при сыне, создать спокойную поддерживающую атмосферу в доме, минимизировать критику по отношению к ребенку.

Сейчас Миша посещает подростковый клуб, тренинги по психологии, занятия по игре на гитаре, участвует в праздниках и мероприятиях центра. У мальчика появились новые друзья, он стал более общительным и жизнерадостным. По наблюдению мамы, Миша меньше раздражается, а проявления агрессии сошли на нет. Татьяна с сыном стали проводить больше времени вместе, а каждые выходные мальчик встречается с отцом.

— Часто специалисты встречаются с ситуацией, когда психологическая помощь и поддержка необходимы не только ребенку, но и родителям, чтобы научиться понимать, слышать, проявлять любовь к своим детям, — отмечает директор семейного центра «Печатники» Лиана Иосебадзе.

Помощь родителям

Родители, которые заключили договор с семейным центром в рамках консультативных программ, могут воспользоваться бесплатной помощью психолога, юриста, медиатора, специалиста по социальной работе.

В учреждениях помогают семьям решить самые сложные вопросы: наладить отношения между детьми и родителями, пережить кризис, справиться с психологическими проблемами, правильно оформить документы и подать необходимые заявления. Во всех семейных центрах работают программы по развитию осознанного родительства, усилению роли пап в воспитании детей.

— Сегодня у нас работает родительский клуб «Счастливы вместе», где мамы и папы учатся разрешать семейные конфликты, воспитывать детей уверенными в себе, прорабатывать свои негативные эмоции, — говорит Лиана Иосебадзе.

Также в каждом округе действуют программы подготовки приемных родителей, которые помогают облегчить процесс адаптации ребенка в новой семье. Кроме того, при семейных центрах работают службы медиации. Их цель — помочь договориться в конфликтных ситуациях.

Подростковые клубы

Во всех семейных центрах столицы есть подростковые клубы, их могут бесплатно посещать дети в возрасте от 12 до 18 лет. Для юных москвичей проводятся интересные и актуальные мероприятия. Много внимания уделяется профориентации — для ребят это отличная возможность определить, что им по-настоящему интересно.

— Специалисты предлагают подросткам пройти психологическое тестирование, позволяющее узнать тип деятельности, к которой каждый склонен: например, человек-человек или человек-техника. Это помогает ребенку развиваться в подходящем ему направлении, пойти учиться в специализированный класс, на подготовительные курсы, — рассказывает спикер.

Для детей организованы специальные занятия по личностному росту, развитию интеллекта, коммуникативных навыков. Также можно овладеть знаниями в сфере IT, робототехники, блогинга, журналистики. Творческие ребята участвуют в танцевальных студиях и театральных постановках.

В семейных центрах проводятся праздники, ребята активно включаются в общегородские проекты: мастер-классы, стажировки, конкурсы, дни открытых дверей в образовательных организациях.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

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