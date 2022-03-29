Как в Москве записать ребенка в первый класс: инструкция для родителей

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С 1 апреля жители столицы смогут записать своих детей в первые классы московских школ. Заявления будут приниматься до 5 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Как записать ребенка в первый класс и что обязательно нужно учесть — в материале «Вечерней Москвы».

В первые классы московских школ принимаются дети, которым 1 сентября будущего учебного года будет не меньше шести с половиной лет и не больше восьми лет. Оформить заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители.

Как подать заявление

Заявление на прием в первый класс принимают на сайте mos.ru. Для того чтобы подать заявку, потребуются следующие документы:

паспортные данные родителя или законного представителя ребенка;

серия и номер свидетельства о рождении ребенка

адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания в Москве

СНИЛС для регистрации на портале mos.ru

В течение тридцати дней после приема электронного заявления ребенок вместе с родителем должен посетить указанную школу. Уведомление о необходимости явиться в учебное заведение появится в личном кабинете заявителя на сайте. Прийти в образовательное учреждение необходимо с документом, удостоверяющим личность родителя/законного представителя ребенка, свидетельствами о рождении и регистрации ребенка, а также с удостоверением опекуна при необходимости. После приема документов будущий первоклассник будет зачислен в школу в течение пяти дней.

В какую школу можно записаться

В электронном заявлении на прием в первый класс можно указать максимум три школы, где ребенок хотел бы учиться. Одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления по месту жительства. Две другие допускается выбрать вне зависимости от района.

В первую очередь школы набирают детей, зарегистрированных в соответствующих им по территориальному признаку районах Москвы. Если братья и/или сестры ребенка учатся в данной школе, он также получает привилегию при приеме в это учебное заведение. Уже затем, при наличии свободных мест, в первые классы указанных в заявке школ зачисляются дети из других районов.

В некоторых случаях для приема в первый класс не требуется регистрировать электронное заявление на mos.ru. Так, если ребенок посещает группу дошкольной подготовки и хочет продолжить учиться в этой же школе, родители могут написать заявление на имя ее директора.

Выбрать школу можно при помощи сервиса по поиску образовательных организаций в Москве.

Специальные условия обучения

Для зачисления ребенка в первый класс на специальных условиях обучения нужно записать его на прием в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию. Это можно сделать онлайн на сайте mos.ru.

Там можно ознакомиться с перечнем необходимых для приема документов. По завершении обследования оригинал медицинского заключения нужно предоставить в образовательную организацию.

Задать другие вопросы о механизме приема детей в первый класс можно, позвонив по телефону +7 (495) 530-71-71. Также москвичей могут проконсультировать по электронной почте infodo@edu.mos.ru.