Время планировать переезд: программа реновации обеспечит жителей Южного округа современными квартирами

Жительница Нагорного района Наталья Синяева возле дома на Симферопольском проезде / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Свое пятилетие отмечает в этом году программа реновации жилищного фонда в столице — она стартовала в 2017 году. Сегодня в ее рамках город возводит более 150 новостроек во всех административных округах Москвы, и одним из первых, где началось строительство, стал Южный. «Вечерняя Москва» рассказывает, как разворачивается создание современного жилья на юге столицы и как в каждом районе этого округа создается комфортная социальная и транспортная инфраструктура для жителей.

Переселение жителей в новостройки из ветхого жилья активно идет в Южном административном округе столицы. Программа стартовала в районе Нагатинский Затон на Судостроительной, 17, — смотровые ордера на новые квартиры здесь начали выдавать осенью 2018 года.

А недавно был введен в эксплуатацию первый дом по реновации в районе Нагорный. Он построен в Симферопольском проезде, 7, строение 1. В июне сюда начнут переезжать жители соседней пятиэтажки 1964 года постройки. Яркая односекционная новостройка в Симферопольском проезде построена по индивидуальному проекту. В доме 12 этажей и 66 квартир улучшенной планировки, отделанных по стандартам московской реновации. Фасад здания облицован темно-красным искусственным камнем под кирпич, лоджии и балконы заранее застеклены, есть и короба для кондиционеров — а значит, красивую «внешность» здания не будут портить разномастные самодельные конструкции. Особенностью дома стали большие белые часы на одной из сторон фасада.

— В Нагорном районе каждый восьмой житель должен переселиться по программе реновации. Сегодня мы вводим первый дом, еще три дома строятся. Огромная сложная программа, но мы от нее не отступаемся, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра дома. — Все жители по программе переедут в хорошие качественные дома, здесь и парковка есть, хорошая отделка фасадов и квартир.

Адрес дома с названием улицы и номер единственного подъезда выложили объемными буквами графитового цвета.

Строительство в районе продолжается сразу на двух участках: Варшавское шоссе, владение 100, и Электролитный проезд, владение 7А, при этом дом на Варшавском шоссе сдадут уже в этом году.

Руководитель проекта Фонда реновации Николай Лавров проверяет ход работ на улице Речников / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Индивидуальный проект каждому дому

Первый дом по реновации введут в этом году и в Донском — на Малой Тульской, владение 55/1. Дом будет одноподъездным, с подземным паркингом и единой входной группой для жильцов. При внешней отделке здания используют систему вентилируемого фасада с использованием металлических панелей цвета «шампань» и нанесением индивидуального рисунка. Во дворе сделают детскую игровую площадку с современными качелями и горками. Для любителей уличного спорта установят тренажеры, турники и брусья.

В Нагатине-Садовниках первую новостройку по реновации на Каширском шоссе, владение 11, корпус 3, введут в эксплуатацию в этом году.

— Здание с подземной автостоянкой возводится по индивидуальному проекту и состоит из двух секций, — рассказали в пресс-службе столичного Департамента строительства. — Всего в новом доме будет 186 квартир с уже готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Две квартиры предусмотрены для проживания маломобильных жильцов: в них увеличат ширину проходов, установят специальную сантехнику.

Подготовлены смотровые ордера

Один из лидеров по количеству старых пятиэтажек среди районов столицы — Царицыно. Здесь новые квартиры получат жители 141 ветхого дома — это около 36 тысяч горожан. Для начала переселения подобраны 15 площадок. Прошлым летом в районе начался первый переезд — в новостройку на улице Ереванская, дом 8, начали заселение жителей соседних пятиэтажек. А в конце года жители из дома 40, корпус 1, и дома 42, корпус 1, на Кавказском бульваре начали переезд в соседнюю новостройку № 40. На первом этаже здания расположен Центр информирования по переселению, где можно получить консультации и оставить заявку на помощь в переезде.

— В этом году предложения равнозначных квартир в домах по реновации получат еще порядка 800 семей, — сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы. — Под заселение будут переданы новостройки на Каспийской, дом 28/4, Кантемировской, дом 27А, Бехтерева, владение 3 земельный участок 1.

Придет реновация и в Бирюлево. Скоро планируется передать под заселение новостройку в районе Бирюлево Западное в Харьковском проезде, дом 1/1, корпуса 1, 2, 3. 675 жителей из 265 семей, проживающих в Булатниковском проезде, смогут приступить к переселению в новостройку в этом году. Она расположена близко к расселяемым домам. Ранее в районе уже завершили переезд жители дома на улице Булатниковская, дом 1, корпус 1, в новостройку в Булатниковском проезде, дом 16Б, причем на переселение потребовалось всего пять месяцев.

Всего в районе по реновации подлежат переселению и сносу 15 жилых домов, в которых проживают 2,5 тысячи жителей.

Отделка по высочайшим стандартам

В Нагатинском Затоне вслед за домом № 17 по Судостроительной улице начался переезд дома № 3 по той же улице, расположенной возле станции метро «Коломенская». Третий реновационный дом в районе планируется передать под заселение к середине этого года — на улице Речников, дом 18/20. Здесь уже завершены все строительные работы, новостройка готовится принимать первых новоселов. Для жителей предусмотрено 187 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы. По соседству возводятся дома-близнецы — владение № 22. Основные строительные работы здесь закончат в конце года. Строители уже завершили монолитные работы, идут устройство кровли, монтаж оконных блоков, фасадные работы.

— Новостройка состоит из двух корпусов, которые расположены на едином стилобате, — пояснили в пресс-службе Департамента строительства. — Это своего рода платформа, на которой стоят корпуса. Здесь обустроят территорию для отдыха, детскую и спортивную площадки. Под стилобатом разместятся технические помещения для обслуживания дома и парковка для жителей. Стилобат выделит здания среди окружающей застройки и придаст им уникальность.

Еще одну новостройку возведут на Судостроительной улице, владение 5. В ближайшее время строители приступят к активным работам. Два корпуса переменной этажности объединит подземная одноуровневая автостоянка.

— Всего здесь разместится 240 квартир, — сообщили в Департаменте строительства. — Фасады выполнят в терракотовом и белом оттенках: первые пять этажей оформят в терракотовых теплых тонах, выше будет белый, который разбавит вставки темно-серого цвета. Благодаря этому, а также использованию окон разной ширины дом выглядит современно и динамично.

Всего же в районе Нагатинский Затон новые квартиры получат жители 54 домов. До 2032 года включительно запланировано начать переселение более 13 тысяч человек.

Проектируем комфорт

Новые квартиры по программе реновации предоставляются в том же районе, где располагалось старое жилье, поэтому вся привычная инфраструктура — магазины, детские сады и школы, поликлиники — останется прежней. Но программа реновации подразумевает комплексное развитие: жители даже самых отдаленных столичных районов получат в шаговой доступности все необходимые элементы инфраструктуры для комфортной жизни.

В каждом районе реконструируют и строят новые социальные и медицинские объекты, в частности — обновляют поликлиники, расширяют транспортную сеть. Здесь благоустраивают улицы и школьные дворы, разбивают зеленые аллеи и парки.

Так, на юге столицы построят скоропомощной комплекс при больнице имени Буянова, откроют не только новые станции метро в ближних к центру города районах, но и «собственную» Бирюлевскую линию.

Проект станции метро «Нагатинский Затон» / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

До метро — три минуты

Будущим новоселам на улице Речников будет удобно добираться до метро — в шаговой доступности строится станция метро «Нагатинский Затон». Она станет частью восточного участка Большого кольца метро и будет располагаться между «Кленовым бульваром» и «Печатниками». Готовность станции составляет более 60 процентов. В ближайшее время начнутся отделочные работы и в пассажирской зоне. Достроить ее планируется уже в конце этого года. Сейчас здесь ведутся работы по монтажу четырех эскалаторов и трех лифтов для маломобильных людей.

— Новая станция метро будет отвечать современным принципам инклюзивности городской среды: один из лифтов позволит спуститься от входа на уровень кассового зала, а два других — непосредственно к платформам, — рассказали в Департаменте строительства.

Доехать без светофоров

На юге столицы активно идет и дорожное строительство: возводят участки Юго-Восточной хорды и Южной рокады. Уже более чем наполовину выполнен монтаж металлоконструкций эстакад прямого хода на участке Южной рокады в районе Пролетарского проспекта.

— Путепроводы пересекают Пролетарский проспект и обеспечат транспортные связи между Южной рокадой и Юго-Восточной хордой. Также продолжаются работы на других транспортных сооружениях рокады, — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме этого, будут реконструированы Кантемировская улица, участок Пролетарского проспекта от Каширского шоссе до Бакинской улицы, улица Кошкина и Кавказский бульвар. Выполнено более 60 процентов работ по строительству путепровода через Кавказский бульвар на восьмом участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

Кстати, мэр Москвы Сергей Собянин решил объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль — Московский скоростной диаметр.

— Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут, — рассказал Сергей Собянин.

Медицина рядом

Для больницы имени Буянова на Бакинской, 26, в районе Царицыно возводят скоропомощной стационарный комплекс. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году.

— Сейчас здесь идет устройство фасадов и внутренних инженерных систем, — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый комплекс пропускной способностью до 300 больных в сутки объединит в себе современное приемное отделение с четкой системой распределения пациентов по трем зонам, диагностическое отделение на 30 коек с самой современной техникой, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малую операционную и реанимацию на 14 коек.

Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию две поликлиники: в районе Бирюлево Восточное поликлиника на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом появится на улице Лебедянская, владение 33, а детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену — на 6-й Радиальной улице, владение 7, корпус 36. Медицинские учреждения строят по новому стандарту «Московский стандарт плюс», где комфортные условия создаются и для пациентов, и для врачей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Южном округе Москвы в программу реновации вошли 378 домов площадью более 1,3 миллиона квадратных метров. Для обеспечения переселения подобраны 54 площадки. Сегодня на территории округа в стадии строительства находятся 12 зданий, в проектировании — еще 15 домов. Под заселение уже передано 10 новостроек в семи районах. До 2024 года запланировано начать переселение более 16 тысяч человек. Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Для ее реализации в Москве подобрали 546 стартовые площадки. Благодаря программе около миллиона москвичей переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой.

КСТАТИ

В десяти новостройках, построенных по программе реновации в Южном округе столицы, для коммерческих целей подготовлены 38 нежилых помещений. 17 из них уже выкуплены для коммерческого использования. Здесь смогут разместиться такие объекты торговли и услуг, как магазины, аптеки, сервисно-бытовые службы, салоны красоты, культурно-досуговые учреждения, медицинские организации. Все это будет способствовать развитию сферы торговли и услуг и созданию дополнительных рабочих мест. Чтобы стать собственником нежилых помещений, необходимо направить заявку для участия в аукционе. Подать ее может любое физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель.