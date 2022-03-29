Офицерские воля и мужество служат личным примером бойцам

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин (слева) награждает участника спецоперации / Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Министерство обороны продолжает знакомить с новыми случаями героизма российских военных при выполнении спецоперации по денацификации Украины.

Ответственность командира

Фото: Минобороны РФ

Лейтенант Вячеслав Водяной командует взводом мотострелков. Взвод прикрывал проводку наших мотострелковых колонн и подвергся нападению украинских националистов. Противник имел большой перевес по количеству живой силы и техники.

Взвод Водяного оказался под угрозой окружения. Тогда лейтенант дал команду своим бойцам: отступить, выжить и вернуться с подкреплениями. А сам остался прикрывать отход товарищей. Постоянно меняя позиции и ведя меткий огонь, лейтенант смог в одиночку лично уничтожить две вражеские боевые машины и около десятка националистов. Затем Водяной прорвался к своим и снова возглавил свой взвод. Дождавшись подкреплений, мотострелки контратаковали. Националистический отряд был разгромлен и обращен в бегство.

Удача разведчика

Фото: Минобороны РФ

Группа разведчиков под командованием майора Виталия Сипливого выдвинулась для осмотра разбитых нашей артиллерией позиций зенитного дивизиона националистов. В ходе разведки выяснилось, что две радиолокационные станции уцелели и через аппаратные связи продолжают работать. Виталий принял решение атаковать уцелевшего врага имеющимися силами разведгруппы, не дожидаясь подхода подкреплений. Быстрой атакой разведчики смогли уничтожить обе РЛС и аппаратные станции связи вместе с их расчетами. И к тому же обнаружили и взорвали склад горючего без единой потери с нашей стороны.

Мастерство зенитчика

Фото: Минобороны РФ

Полковник Евгений Ус командует подразделением противовоздушной обороны мотострелковой дивизии. Зенитчики заступили на оборону одного из занятых нашими войсками аэродромов. Украинские националисты подвергли аэродром массированному удару боевой беспилотной авиации — с одновременным плотным артобстрелом.

Евгений лично руководил отражением воздушного налета и маневрированием наших зенитных машин и расчетов. Полковник успевал даже подсказать водителям, как быстрее и безопаснее обеспечить подвижную батарею боеприпасами. Налет на аэродром был отражен, техника спасена, а враг лишился семи беспилотных самолетов и вертолетов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики:

— Горячей точкой остается Марьинка. Но в целом сегодня можно говорить, что освобождено 135 населенных пунктов, они находятся уже полностью под нашим контролем. Упираемся в те места, в те населенные пункты, где есть многоэтажные застройки: они всецело используются противником для того, чтобы оказывать максимум сопротивления.