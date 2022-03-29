Офицерские воля и мужество служат личным примером бойцам
Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.
Министерство обороны продолжает знакомить с новыми случаями героизма российских военных при выполнении спецоперации по денацификации Украины.
Ответственность командира
Лейтенант Вячеслав Водяной командует взводом мотострелков. Взвод прикрывал проводку наших мотострелковых колонн и подвергся нападению украинских националистов. Противник имел большой перевес по количеству живой силы и техники.
Взвод Водяного оказался под угрозой окружения. Тогда лейтенант дал команду своим бойцам: отступить, выжить и вернуться с подкреплениями. А сам остался прикрывать отход товарищей. Постоянно меняя позиции и ведя меткий огонь, лейтенант смог в одиночку лично уничтожить две вражеские боевые машины и около десятка националистов. Затем Водяной прорвался к своим и снова возглавил свой взвод. Дождавшись подкреплений, мотострелки контратаковали. Националистический отряд был разгромлен и обращен в бегство.
Удача разведчика
Группа разведчиков под командованием майора Виталия Сипливого выдвинулась для осмотра разбитых нашей артиллерией позиций зенитного дивизиона националистов. В ходе разведки выяснилось, что две радиолокационные станции уцелели и через аппаратные связи продолжают работать. Виталий принял решение атаковать уцелевшего врага имеющимися силами разведгруппы, не дожидаясь подхода подкреплений. Быстрой атакой разведчики смогли уничтожить обе РЛС и аппаратные станции связи вместе с их расчетами. И к тому же обнаружили и взорвали склад горючего без единой потери с нашей стороны.
Мастерство зенитчика
Полковник Евгений Ус командует подразделением противовоздушной обороны мотострелковой дивизии. Зенитчики заступили на оборону одного из занятых нашими войсками аэродромов. Украинские националисты подвергли аэродром массированному удару боевой беспилотной авиации — с одновременным плотным артобстрелом.
Евгений лично руководил отражением воздушного налета и маневрированием наших зенитных машин и расчетов. Полковник успевал даже подсказать водителям, как быстрее и безопаснее обеспечить подвижную батарею боеприпасами. Налет на аэродром был отражен, техника спасена, а враг лишился семи беспилотных самолетов и вертолетов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики:
— Горячей точкой остается Марьинка. Но в целом сегодня можно говорить, что освобождено 135 населенных пунктов, они находятся уже полностью под нашим контролем. Упираемся в те места, в те населенные пункты, где есть многоэтажные застройки: они всецело используются противником для того, чтобы оказывать максимум сопротивления.