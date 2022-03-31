«Пятерочка» и московские власти рассказали студентам о преимуществах работы в розничной торговле

ФОТО: Денис Кондратьев / «Вечерняя Москва»

Все больше молодых людей — студентов московских вузов, учащихся колледжей и просто тех, кто хочет подзаработать, устраиваются на работу в розничную торговлю. Их часто можно видеть в крупных торговых сетях, укладывающими товар на полки, консультирующими покупателей или сидящими за кассовыми аппаратами. После окончания вузов молодые люди не редко выбирают ритейл в качестве наиболее предпочтительного места работа и находят здесь свое призвание. Столичные власти и торговые сети заинтересованы в трудоустройстве молодых людей. Вот и действуют вместе, сообща. Так, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и торговая сеть «Пятерочка» провели для студентов Международного технологического колледжа МГУПП очередную встречу с руководителями по работе с персоналом торговой сети, на которой рассказали о преимуществах и перспективах работы в розничной торговле и предложили слушателям, думающим о дальнейшем трудоустройстве, актуальные вакансии. Встреча прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между X5 Group и столичным комитетом молодежной политики. Во время мероприятия студентам рассказали об истории создания компании, этапах ее развития, особенностях деятельности, о перспективах карьерного роста, действующих вакансиях, а также возможностях обучения и адаптации уже непосредственно в самой торговой сети. К тому же, организаторы провели мастер — класс, на котором молодые люди смогли воочию увидеть рабочие процессы и оценить их. Сейчас торговые сети, входящие в X5 Group, продолжают набор персонала на массовые должности. Компания готова трудоустроить не только студентов, которым нужна подработка, но и тех, кто оказался в сложной ситуации — например, сотрудников организаций, которые приостановили свою деятельность, а также беженцев, размещенных в местах временного проживания. Кстати, ранее компания и Центр занятости населения города Москвы договорились создать рекрутинговый центр для трудоустройства москвичей, в том числе потерявших работу в связи с приостановкой деятельности зарубежных компаний в России. Открытие такого центра позволит искать и подбирать новых сотрудников быстро и эффективно.