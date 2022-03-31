Эй, славка, запевай: из теплых стран в Москву возвращаются перелетные птицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

«Вечерка» созвонилась со специалистами и узнала, какие пернатые, улетавшие на зиму в теплые страны, уже вернулись домой.

На территории Новой Москвы видели грачей. В столичных лесопарках слышали пение скворцов. Но из-за снега, который накрыл город в конце марта, часть птиц перебрались в более южные регионы.

— Это обычная практика, — говорит специалист Мосприроды Николай Кудрявцев. — Скворцы питаются в основном наземными беспозвоночными, под снегом их не найти. Но как только погода улучшится, птицы вернутся обратно.

Так что можно не переживать: скворцов мы еще услышим. Кстати, в своей песне они используют свист, скрипы, щелчки и другие интересные звуки. Это может быть, например, лай собак, мяуканье котов, блеяние овец, кваканье лягушек или переливы экзотических птиц, которых скворцы-подражатели подслушали в далеких странах.

В начале апреля к птичьим концертам присоединятся зарянки и дрозды. За ними подтянутся пеночки, славки и другие солисты. Бум возвращения «гастролеров» придется на конец апреля — начало мая. Звезду парковых песен — звонкового соловья — по традиции ждут после Дня Победы.

— Помимо певчих птиц, в апреле также прилетят широконоска, лысуха, чомга, вальдшнеп, кулик-перевозчик и обыкновенный канюк, — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В зависимости от сезона в Москве встречаются около 250 видов птиц.

Певчий дрозд

Вы узнаете его по охристо-желтым бокам и оригинальной песне: «Филипп-филипп, приди-приди, чайпить-чайпить». Самцы исполняют ее, сидя на самых вершинах деревьев, особенно активны по утрам и вечерам. Гнездятся довольно низко, предпочитают хвойные деревья, которые растут в глубине лесных массивов и старых парков. Избегают скверов и жилых кварталов.

Что едят: различных беспозвоночных, ягоды.

Когда прилетают: в первой декаде апреля. В Москве гостят до октября.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Скворец

Тот еще модник: его «наряд» зависит от сезона. Весной и в начале лета черное оперение отливает зелеными и фиолетовыми цветами, завершает образ желтый клюв. Ближе к осени он темнеет, а металлический отлив тускнеет, зато ярче становятся светлые крапинки. Гнездятся скворцы в дуплах, любят скворечники. Их можно повесить не только в парке или во дворе, но и на лоджиях и балконах, правда, не ниже 4-го и не выше 12-го этажа.

Что едят: насекомых, червей, ягоды.

Когда прилетают: во второй декаде марта. Остаются до ноября — начала декабря.

Зяблик

Весной и летом поет с рассвета и до вечерних сумерек. Его песня звучит примерно так: «фьи-фьи-фьи-тья-тья-тьятвирьвирьвирьрьрь-чувррриу». Гнезда в виде чашечки, стенки которой увиты мхом, лишайником и коконами пауков, обустраивают на деревьях. Селятся в лесах, рощах, парках и на бульварах.

Что едят: летом насекомых, осенью — смена ягоды.

Когда прилетают: в конце марта. Обычно гостят до ноября , при благоприятных условиях могут остаться на зиму.

Серая славка Ее негромкое быстрое щебетание напоминает скороговорку, которая заканчивается характерным для славок «ви-чири-чичири». Гнездачашечки делают в высокой траве или на низких кустарниках. Селятся по поймам рек, в лесопарках и на заросших бурьяном пустырях.

Что едят: различных насекомых, реже ягоды.

Когда прилетают: в середине мая. Остаются до конца августа — начала сентября.

Варакушка

Пожалуй, одна из самых искусных птиц-пересмешников. Песня у нее сложная, состоит из множества чужих фраз, а также скрипов, стуков и звонов. Активнее всего самцы упражняются ранним утром. Гнезда строят под кустом. Селятся по берегам рек и в оврагах, где есть заросли ивняка и других кустарников.

Что едят: насекомых, которых собирают на земле или у воды.

Когда прилетают: в первой — начале второй декады мая. Остаются до сентября, могут задержаться до октября.

Фото: Piotr Matyga / CC BY-SA 4.0

Чечевица

Эту птицу также называют «красный воробей». Эффектным оперением природа наделила только самцов. Причем чем старше птица, тем насыщеннее цвет. Чечевица — автор и исполнитель незабываемого хита «Витю видел?». Гнездятся на кустах и молодых деревьях в городских лесах, поймах рек, на просеках и лесных полянах.

Что едят: семена растений, почки, бутоны, молодые листья.

Когда прилетают: во второй половине мая. В Москве живут до конца лета.

Белая трясогузка

Комфортно себя чувствует в городе. Газоны скверов и парков идеально подходят для сбора корма. Бегает по земле, быстро перебирая тонкими лапками, при этом длинный хвост служит балансиром. Песню, которая состоит из щебечущих звуков, исполняет только в начале гнездования. В остальное время издает позывку — звонкое «цирли». Гнездятся в нишах домов, на чердаках, в трещинах стен и даже в брошенной технике. Обычно держатся поближе к земле, но могут селиться на балконах и лоджиях домов.

Что едят: насекомых.

Когда прилетают: в конце марта. Остаются до конца октября.

ПРОСИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ

Пока одни птицы только возвращаются в Москву, другие, в том числе те, которые никуда не улетали — воробьи, синицы, вороны, дятлы, — уже готовы обосноваться в гнездах, чтобы вывести птенцов. Именно поэтому с 1 апреля и по 31 июля на природных территориях столицы объявляется режим тишины.

Во время прогулок старайтесь не шуметь. Из-за стресса некоторые виды птиц могут отказаться от гнездования. Более того, если птица, которая уже высиживает или выкармливает птенцов, испугается и улетит, она больше не вернется к малышам, и они погибнут.