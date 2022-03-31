Эй, славка, запевай: из теплых стран в Москву возвращаются перелетные птицы
«Вечерка» созвонилась со специалистами и узнала, какие пернатые, улетавшие на зиму в теплые страны, уже вернулись домой.
На территории Новой Москвы видели грачей. В столичных лесопарках слышали пение скворцов. Но из-за снега, который накрыл город в конце марта, часть птиц перебрались в более южные регионы.
— Это обычная практика, — говорит специалист Мосприроды Николай Кудрявцев. — Скворцы питаются в основном наземными беспозвоночными, под снегом их не найти. Но как только погода улучшится, птицы вернутся обратно.
Так что можно не переживать: скворцов мы еще услышим. Кстати, в своей песне они используют свист, скрипы, щелчки и другие интересные звуки. Это может быть, например, лай собак, мяуканье котов, блеяние овец, кваканье лягушек или переливы экзотических птиц, которых скворцы-подражатели подслушали в далеких странах.
В начале апреля к птичьим концертам присоединятся зарянки и дрозды. За ними подтянутся пеночки, славки и другие солисты. Бум возвращения «гастролеров» придется на конец апреля — начало мая. Звезду парковых песен — звонкового соловья — по традиции ждут после Дня Победы.
— Помимо певчих птиц, в апреле также прилетят широконоска, лысуха, чомга, вальдшнеп, кулик-перевозчик и обыкновенный канюк, — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
В зависимости от сезона в Москве встречаются около 250 видов птиц.
Певчий дрозд
Вы узнаете его по охристо-желтым бокам и оригинальной песне: «Филипп-филипп, приди-приди, чайпить-чайпить». Самцы исполняют ее, сидя на самых вершинах деревьев, особенно активны по утрам и вечерам. Гнездятся довольно низко, предпочитают хвойные деревья, которые растут в глубине лесных массивов и старых парков. Избегают скверов и жилых кварталов.
Что едят: различных беспозвоночных, ягоды.
Когда прилетают: в первой декаде апреля. В Москве гостят до октября.
Скворец
Тот еще модник: его «наряд» зависит от сезона. Весной и в начале лета черное оперение отливает зелеными и фиолетовыми цветами, завершает образ желтый клюв. Ближе к осени он темнеет, а металлический отлив тускнеет, зато ярче становятся светлые крапинки. Гнездятся скворцы в дуплах, любят скворечники. Их можно повесить не только в парке или во дворе, но и на лоджиях и балконах, правда, не ниже 4-го и не выше 12-го этажа.
Что едят: насекомых, червей, ягоды.
Когда прилетают: во второй декаде марта. Остаются до ноября — начала декабря.
Зяблик
Весной и летом поет с рассвета и до вечерних сумерек. Его песня звучит примерно так: «фьи-фьи-фьи-тья-тья-тьятвирьвирьвирьрьрь-чувррриу». Гнезда в виде чашечки, стенки которой увиты мхом, лишайником и коконами пауков, обустраивают на деревьях. Селятся в лесах, рощах, парках и на бульварах.
Что едят: летом насекомых, осенью — смена ягоды.
Когда прилетают: в конце марта. Обычно гостят до ноября , при благоприятных условиях могут остаться на зиму.
Серая славка Ее негромкое быстрое щебетание напоминает скороговорку, которая заканчивается характерным для славок «ви-чири-чичири». Гнездачашечки делают в высокой траве или на низких кустарниках. Селятся по поймам рек, в лесопарках и на заросших бурьяном пустырях.
Что едят: различных насекомых, реже ягоды.
Когда прилетают: в середине мая. Остаются до конца августа — начала сентября.
Варакушка
Пожалуй, одна из самых искусных птиц-пересмешников. Песня у нее сложная, состоит из множества чужих фраз, а также скрипов, стуков и звонов. Активнее всего самцы упражняются ранним утром. Гнезда строят под кустом. Селятся по берегам рек и в оврагах, где есть заросли ивняка и других кустарников.
Что едят: насекомых, которых собирают на земле или у воды.
Когда прилетают: в первой — начале второй декады мая. Остаются до сентября, могут задержаться до октября.
Чечевица
Эту птицу также называют «красный воробей». Эффектным оперением природа наделила только самцов. Причем чем старше птица, тем насыщеннее цвет. Чечевица — автор и исполнитель незабываемого хита «Витю видел?». Гнездятся на кустах и молодых деревьях в городских лесах, поймах рек, на просеках и лесных полянах.
Что едят: семена растений, почки, бутоны, молодые листья.
Когда прилетают: во второй половине мая. В Москве живут до конца лета.
Белая трясогузка
Комфортно себя чувствует в городе. Газоны скверов и парков идеально подходят для сбора корма. Бегает по земле, быстро перебирая тонкими лапками, при этом длинный хвост служит балансиром. Песню, которая состоит из щебечущих звуков, исполняет только в начале гнездования. В остальное время издает позывку — звонкое «цирли». Гнездятся в нишах домов, на чердаках, в трещинах стен и даже в брошенной технике. Обычно держатся поближе к земле, но могут селиться на балконах и лоджиях домов.
Что едят: насекомых.
Когда прилетают: в конце марта. Остаются до конца октября.
ПРОСИМ НЕ БЕСПОКОИТЬ
Пока одни птицы только возвращаются в Москву, другие, в том числе те, которые никуда не улетали — воробьи, синицы, вороны, дятлы, — уже готовы обосноваться в гнездах, чтобы вывести птенцов. Именно поэтому с 1 апреля и по 31 июля на природных территориях столицы объявляется режим тишины.
Во время прогулок старайтесь не шуметь. Из-за стресса некоторые виды птиц могут отказаться от гнездования. Более того, если птица, которая уже высиживает или выкармливает птенцов, испугается и улетит, она больше не вернется к малышам, и они погибнут.