Индексация пенсий, налоговые льготы, кешбэк: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

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Ряд новых правил и законов для россиян вступит в силу в апреле. «Вечерняя Москва» собрала информацию о том, каких нововведений ждать гражданам в следующем месяце.

Индексация пенсий на 8,6 процента

С 1 апреля в России на 8,6 процента проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Мера поддержки коснется четырех миллионов граждан. Для индексации потребуется выделить 33,7 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщили в Министерстве труда. Соответствующее постановление выпустило правительство.

Ранее стало известно о том, что в первом полугодии 2022 года пенсии будут внепланово проиндексированы. Повышение произойдет за счет средств резервного фонда правительства и финансов, сэкономленных после выхода РФ из пенсионного соглашения с представителями СНГ. Об этом сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

До этого пенсии были проиндексированы для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Налоговые льготы для предпринимателей и граждан

В силу вступают поправки в налоговое законодательство. Этот пакет мер разработан с целью поддержки предпринимателей и граждан в условиях санкций.

Согласно нововведениям, для IT-компаний будет введена нулевая ставка налога на прибыль. Льгота будет действовать в период с 2022 по 2024 год. Новые вспомогательные меры касаются и сферы туризма: российские гостиницы освобождаются от уплаты НДС.

Также с процентных доходов по банковским вкладам отменяется НДФЛ. Еще одно обновление: кадастровая стоимость для взыскания имущественного и земельного налогов теперь будет зафиксирована на уровне 1 января 2022 года.

Кроме того, под действие «налога на роскошь» теперь будут попадать автомобили стоимостью дороже 10 миллионов рублей, купленные после начала 2022 года. Раньше порог «налога на роскошь» был ниже: он взимался с обладателей автомобилей, стоимость которых превышала 3 миллиона рублей.

Весенний призыв

С 1 апреля в России начнется весенняя призывная кампания. В 2022 году на военную службу планируют принять 134,5 тысячи человек — этот показатель немного меньше, чем в прошлом году. Призыв коснется мужчин, годных к службе, в возрасте от 18 до 27 лет. Призывники пополнят войска в конце весны.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал, что срочников не будут направлять в зоны боевых действий, в частности, в Донбасс и на Украину.

Кешбэк на детские путешествия

С 1 апреля россияне смогут купить детские путевки в рамках программы туристического кешбэка. Всем гражданам, которые приобретут путевки в организации отдыха и оздоровления для детей, вернут половину стоимости продукта. Выплаты будут начисляться с 1 мая 2022 года. Максимальная сумма кешбэка за один туристический продукт составит 20 тысяч рублей.

Повышение ставки по льготной ипотеке

С 1 апреля новая ставка по льготной ипотеке на первичном рынке возрастет с 7 процентов до 12. Максимальная стоимость ипотечного кредита для жителей Москвы и Московской области, а также для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей. Для других субъектов РФ этот показатель составит 6 миллионов рублей.

Закон о признании ветеранами участников спецоперации

В апреле вступит в силу закон о признании ветеранами участников спецоперации на Украине и граждан, задействованных в боях на территориях ДНР и ЛНР. Представители этой категории граждан смогут получить ряд льгот и рассчитывать на меры социальной поддержки.

Закон о фейках

Еще один закон, действие которого начинается в апреле, касается распространения фейков. С 5 апреля граждане будут нести ответственность за ложные сведения о работе российских государственных органов за границей. В качестве наказания предусмотрен штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы сроком до 15 лет.