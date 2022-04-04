Покупка квартиры в Сочи

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Многие мечтают жить на юге, поближе к морю, солнцу и теплу. Для кого-то эта мечта так и остается несбыточной, а кто-то смотрит варианты жилья и реализует свои задумки. На сегодняшний день владение недвижимостью, в особенности в южных широтах может стать отличным подспорьем в семейном бюджете. В качестве подходящего варианта можно рассмотреть рынок квартир в городе-курорте Сочи.

Это довольно большой город, поэтому сначала следует познакомиться с его районами, чтобы лучше понимать обстановку и колебание цен на жилье:

Центральный район — в этом месте находятся почти все главные достопримечательности, есть много точек притяжения, торговых центров, развитая транспортная система. Однако существуют и определенные минусы — большое количество туристов почти круглый год и высокие цены на недвижимость. Адлерский район — находится в южной части города, близко к Олимпийской деревне. Здесь также есть достаточное количество торговых центров и развлекательных мест. Однако в плане развитости инфраструктуры эта часть города отстает от Центрального района. Кроме того, это место больше подойдет для туристов, чем для постоянных жителей города, так как здесь сосредоточено много отелей и гостиниц. Хостинский район — расположен вдоль береговой линии, здесь развитая транспортная инфраструктура, низкая стоимость жилья, достаточное количество магазинов, больниц, школ. Лазаревский район — считается самым тихим районом в Сочи, находится на севере города. Жилье здесь по достаточно доступной цене, хорошая инфраструктура, однако транспортная система пока оставляет желать лучшего.

Какие факторы влияют на стоимость квартиры в Сочи

В первую очередь, это расположение. Рядом с городом находятся горе, море, рельеф крайне неоднородный. В местах с трудной транспортной доступностью жилье будет дешевле, однако придется потратиться на проезд или личный транспорт.

Также следует изучить тему с понятием «статуса недвижимости» в Сочи. Есть три вида — жилое помещение, квартира, апартаменты. Между ними есть большая разница.

Квартиру строят на территории, которая имеет назначение под многоквартирный жилой дом. Она появляется на основании разрешения на строительство и проектной документации. Приобрести такое жилье, как и в другом регионе России, можно еще на этапе строительства.

Жилое помещение строят в зоне застройки с разрешением под индивидуальное жилищное строительство. Сначала владелец возводит дом, затем делит его на нужное количество помещений, ставит на кадастровый учет и получает документы на собственность. Только после всех указанных этапов объект продается.

Апартаменты часто строятся в прибрежной зоне у моря, поскольку там нельзя возводить многоквартирные дома. По документам они являются нежилыми помещениями, а значит там нельзя прописаться.

Как не попасться на удочку мошенников

Следует изучить среднюю стоимость жилья в выбранном районе. Если цена ниже рыночной, нужно насторожиться. Квартиру могут продавать незаконно или с ней есть серьезные проблемы. Если решили воспользоваться услугами риелтора, изучите его портфолио, сайт или рабочие соцсети. Почитайте отзывы предыдущих клиентов. Это позволит составить мнение о работе специалиста. Самостоятельно проверьте квартиру и данные продавца. Изучите его паспорт, документы на недвижимость, попросите квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию права. Если продавец медлит с предоставлением документов или вовсе не хочет этого делать, откажитесь от такой сделки.

После покупки квартиры в Сочи может быть несколько вариантов использования этой недвижимости. Вы можете сами переехать в этот город поближе в более благоприятный климат. Также можно задуматься о сдаче жилья на постоянной основе или только на курортный сезон – это зависит от того, в каком районе находится квартира. В любом случае покупка недвижимости в этом городе – удачное вложение средств.

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