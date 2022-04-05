Иммунитетные капельницы: как они помогают организму восстановиться, а для кого опасны

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Для укрепления иммунитета и профилактики дефицита полезных витаминов и микроэлементов пациентам полезно проходить процедуру лечебных (иммунитетных) капельниц. Как они помогают организму восстановиться, кому они показаны, а для кого опасны, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока.

Давняя традиция

По словам эксперта, процедура прокалывания витаминными растворами — это не новое веяние моды, а вполне давняя традиция, которую особенно соблюдают пожилые люди:

— Очень любят наши бабушки все эти процедуры — получать витамины внутривенно. Как правило, их во время процедуры снабжают кокарбоксилазом, то есть витамином В1 и аденозинтрифосфатом. Эти средства придают энергии, действуют как энергетик и пополняют запас необходимых веществ.

В свою очередь врачебное сообщество, как уточнил Болибок, придерживающееся концепции доказательной медицины, критикует подобные процедуры, поскольку нет подтверждения, что такой способ повышения иммунитета влияет на увеличение индекса здоровья или продолжительности жизни.

По словам спикера, такие внутривенные инъекции обладают, прежде всего, детоксикационным эффектом:

— Избыточно введенная жидкость с раствором витаминов и полезных веществ тут же начинает выводить из организма всевозможные вредные соединения. Таким образом, происходит очищение организма от токсинов. Если в раствор добавить еще витамин С и глюкозу, то тоже получим ободряющий «коктейль».

Правда, людям с проблемами с щитовидой железой и нездоровой поджелудочной железой не стоит увлекаться подобными процедурами, так как во время введения препаратов идет сильная нагрузка на эти органы и системы.

Состав

В классический «коктейль Майерса» или так называемую иммунитетную капельницу, по словам врача, помимо витаминов добавляют аминокислоты:

— Смысл в том, чтобы клетки получили полезную пропитку, в которую входят аминокислоты, витамины группы В и С, милдронат — энергетическое вещество. Все эти компоненты придают жизненных сил, и человек чувствует себя обновленным.

Болибок уточнил, что в спортивной медицине милдронат запрещен, поскольку является допингом, хотя в обычном врачебном деле он активно применяется с целью повысить энергетическую отдачу клеток мозга и нервной системы, позволяет избежать гипоксии сердца и мозга.

Показания и противопоказания

Собеседник «ВМ» отметил, что иммунная капельница является лечебно-профилактической процедурой, которую нельзя ставить любому человеку, так как имеются противопоказания:

— В любом случае, это медицинская процедура. Для ее назначения должны быть показания. Ведь у любой процедуры могут быть свои осложнения. Среди них можно выделить флебит — воспаление стенки вен, а также непереносимость каких-то элементов раствора, что может привести к анафилактическому шоку, и обострение хронических заболеваний, которые могут возникнуть при введении лишних доз.

Основными показаниями, как считает медик, можно считать дефицит витаминов, минералов, понижение иммунного ответа организма и аутоиммунные нарушения:

— Процедура показана все-таки возрастным гражданам, поскольку молодому организму нет смысла пополнять запасы витаминов. Кстати, с возрастом у людей возникает неприятное явление в виде недержания мочи. И в этом смысле люди пожилого возраста ограничивают себя в приеме жидкости. В результате возникает ее дефицит в организме, а как раз иммунитетная капельница позволяет восстановить баланс. Возникает эффект регидратации.

В то же время собеседник «ВМ» не рекомендует применять такие растворы детям, поскольку это может быть опасно для их здоровья.

Альтернативы

Эксперт отметил, что подобный метод можно заменить регулярным приемом витаминов и биологически активных добавок.

— В любой аптеке таблетки с витаминами группы В, С, аминокислотой можно сегодня найти. И если обогащать свой рацион этими минералами, у вас в любом возрасте будет достаточно сил для физической и умственной деятельности, а потребность проходить специальную процедуру пропадет.

В заключение медик уточнил, что любые процедуры, связанные с внутривенными вмешательствами, назначаются врачами и только по индивидуальным показаниям.