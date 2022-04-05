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Шестой флагман «Мои Документы» отметил год успешной работы

Марьяна Шевцова

Общество
Шестой флагман «Мои Документы» отметил год успешной работы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

5 апреля 2021 года в Северном административном округе мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестой флагманский офис «Мои Документы». За это время в центр обратились более 160 тысяч горожан. Чаще всего жители интересовались регистрацией транспортных средств. А у молодоженов появилась уникальная возможность заключить брак в отдельном зале с красивой фотозоной для памятных фотографий.

Уникальность флагманских офисов — в дополнительных услугах и сервисах. Флагманы оформлены в узнаваемом фирменном стиле «Мои Документы», но у каждого есть своя особенность.

— Так, планировка флагмана САО напоминает двухпалубный корабль, а для украшения общественных зон были использованы морские мотивы. Здесь есть дополнительные комфортные зоны — мягкие уютные диваны с розетками для зарядки телефона и портативными лампами, где, например, можно заполнить заявление, большая игровая зона для детей, — рассказала Анна Миронова, руководитель флагманского офиса «Мои Документы» САО.

Дополнительные услуги — одни из самых востребованных. На первом месте по популярности — регистрация транспортных средств и прицепов к ним, более 26 тысяч обращений. Второе место принадлежит услуге по выдаче водительских удостоверений в день обращения. За ней обратились более 15 тысяч раз. Третью позицию в рейтинге заняла услуга по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество для юридических лиц, свыше 10 тысяч обращений. Четвертой по популярности стала услуга по предоставлению доступа к личному кабинету на портале gosuslugi.ru — за ней обратились более 7 тысяч раз. Пятое место заняла услуга по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — зафиксировано больше 6 тысяч обращений.

Также здесь можно оформить государственные услуги, которые не предоставляются в районных центрах. Например, юные москвичи могут получить первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке, предприниматели — открыть ИП или крестьянское (фермерское) хозяйство, воспользоваться услугами ГБУ «Малый бизнес Москвы», а юридические лица имеют возможность запросить сведения, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Во флагмане жители могут подать документы для регистрации по месту жительства или пребывания по адресам жилых помещений всего Северного административного округа. В районных центрах эта услуга предоставляется исключительно по территориальному принципу — заявителю необходимо обращаться в центр госуслуг своего района.

Яркая и запоминающаяся регистрация заключения брака в неторжественной обстановке доступна во флагманском офисе САО. Молодожены могут зарегистрировать брак в отдельном зале с красивой фотозоной для памятных фотографий.

Дополнительные сервисы также не остаются без внимания жителей. Например, услугами фотоателье «Мое фото» пользовались свыше 6 тысяч жителей. Также здесь можно перекусить в кафе, подобрать путевку в сервисе «Мое путешествие», изучить выставку проекта «Москва — с заботой об истории», с помощью инфомата «Спортивные выходные» — посмотреть онлайн-занятия, получить полезную информацию о различных видах спорта.

Во флагманском офисе есть современный диагностический комплекс, который позволяет провести экспресс-анализ организма. При необходимости можно записаться на прием к врачу или прохождение диагностики в поликлинике. Проверить здоровье также помогает робот-диагност. Искусственный интеллект измеряет температуру тела, давление и пульс, уровень сахара в крови, уровень насыщенности кислородом, объем легких человека. Робот помогает своевременно выявить возможные риски и предупредить уязвимость организма. На основе полученных данных он составит рекомендации, например, по снижению веса или отказу от курения. Кроме этого, в центре можно сделать ЭКГ всего за одну минуту.

Напомним, на сегодняшний день центры госуслуг «Мои Документы» предоставляют более 280 услуг, 98 процентов из которых заявитель может получить без привязки к месту регистрации.

Флагманский офис «Мои Документы» САО открыт для заявителей с 10:00 до 22:00.

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