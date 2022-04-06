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«Обязательно возьмут»: эксперт объяснил, как правильно составить резюме

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Обязательно возьмут»: эксперт объяснил, как правильно составить резюме
Фото: Pexels

При создании резюме важно не только выгодно подать свои достижения, но и выбрать правильный объем: короткое резюме на несколько строчек будет смотреться плохо, как и огромное «полотно» на 10 страниц. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов.

По словам специалиста, написание резюме — прежде всего искусство получения опыта до самого резюме.

— Каким бы красивым ни был навык создания резюме, если вам нечего туда положить, то ничего не поможет. Многие люди думают: «Вот я сейчас красиво нарисую все, потом меня обязательно возьмут на работу». Нет, так не получится. Резюме лишь помогает облачить в правильную форму то, что нужно показать, — пояснил эксперт.

Первое, на что смотрят работодатели, — достижения потенциального сотрудника, отметил собеседник «ВМ». Так, в резюме генерального директора будет уместно указать, насколько он смог увеличить прибыль компании, в которой работал, а в резюме кассира — как сильно поднялась выручка на его участке работы, объяснил Алясов.

Вторая вещь, на которую смотрят в резюме, — соответствие опыта человека той позиции, на которую он претендует, подчеркнул специалист.

— Здесь я прежде всего смотрел бы на то, как человек описывает то, чем он занимается. К примеру, человек работает в финансовой сфере HR-специалистом и отбирается в HR-компанию. Одно дело, если он сделает фокус на том, что он работал в финансовой сфере, другое — если он работал в HR в финансовой сфере. Безусловно, второй вариант будет более подходящим для того резюме, которое мы рассматриваем, — рассказал собеседник «ВМ».

Алясов обратил внимание, что не менее важна емкость и четкость мысли. По его словам, резюме бывают и на 10 страниц, и на две строчки — оба варианта будут смотреться невыгодно. Идеальный объем для человека со средним уровнем опыта — одна–две страницы, уверен эксперт.

Многие работники допускают ряд ошибок при написании резюме, отметил специалист.

— Часто люди пишут: «Я великолепный коммуникатор» или «Я хороший аналитик». Этого не надо показывать: из резюме и так должно быть понятно, что вы хороший коммуникатор и аналитик благодаря вашему опыту. Вторая частая ошибка: либо слишком подробно, либо слишком плохо рассказывают про компанию, в которой они работали, если это относительно неизвестная компания. Условно говоря, это сайт ООО «Рога и копыта», но никто не знает такую организацию. Обязательно нужно пояснить, почему она может быть хорошим местом работы. Или, наоборот, пишут «Сбербанк», а далее — подробное описание, в котором указывают, что это крупнейший банк страны, хотя все и так знают, что это такое, — объяснил собеседник «ВМ».

Не стоит заниматься красивым оформлением резюме: лучше потратить чуть больше времени на его структурирование, рекомендовал эксперт. Исключение можно сделать, если человек претендует на позицию дизайнера: там это оправданно, но во всех остальных случаях будет только отвлекать, уточнил эксперт.

В резюме можно указать свои увлечения, посоветовал специалист.

— При прочих равных я бы написал о них по той простой причине, что это позволяет зацепиться с потенциальным работодателем. К примеру, вы увлекаетесь горными лыжами, и тот человек, который проводит интервью, тоже увлекается горными лыжами. У него будет еще одна тема, чтобы с вами поговорить. Увлечения также нужно указывать, если вы в них хорошо разбираетесь. Например, если у вас есть какой-то разряд: в России у многих есть спортивный разряд, это люди ценят и уважают, — рассказал эксперт.

В резюме не нужно упоминать недостатки, однако иметь готовый ответ на вопрос «Пять моих главных недостатков» точно нужно: на собеседовании работодатель с большой долей вероятности спросит об этом, заключил собеседник «ВМ».

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