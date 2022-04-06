Как московские компании создают инновационную технику полностью из деталей российского производства

Ведущий специалист научно-производственного комплекса блока безопасности «Росатома» Любовь Устьянцева представляет на выставке «Госзаказ» макет пограничной заставы на границе Крыма, которая охраняется двухспектральной системой видеонаблюдения — разработкой компании / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

6 апреля в столице стартовал Всероссийский форум по госзакупкам. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о разработках столичных компаний, которые могут заменить западные товары.

На площадке «Правительство Москвы» собраны проекты лучших столичных разработчиков. Например, в блоке «Резиденты Технополиса «Москва» представлены компактный высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких и симулятор дыхания пациента. Они собраны полностью из отечественных деталей.

— Симулятор — это обучающий прибор, который позволяет врачам нарабатывать необходимые навыки для работы с пациентами, — объясняет заместитель генерального директора по развитию компании-резидента «Технополиса «Москва» Артем Шимко. — А наш аппарат ИВЛ уникален тем, что его аналоги обычно весят в разы больше, да и стоят дороже, раза в четыре. Наши приборы уже закупили некоторые больницы регионов.

Отечественные разработки по обеспечению безопасности также занимают достойное место на выставке. Так, одна из компаний госкорпорации «Росатом» представляет инновационные системы видеонаблюдения — спектральные и тепловые.

— Это видеокамера с цветовым и тепловизионным изображением. Она может распознать человека на расстоянии более 4,5 километра. А автомобиль она увидит за восемь километров, — рассказывает ведущий специалист научно-производственного комплекса блока безопасности «Росатома» Любовь Устьянцева. — Такие камеры не имеют аналогов и уже используются, например, на границе в Крыму.

На выставке представлены и другие передовые отечественные разработки в области информационных технологий, медицины, строительства, машиностроения, легкой промышленности, сферы услуг.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта рассказал, что дефицитные ниши, которые образовались после ухода западных компаний, — это новые возможности для отечественных производителей.

— Наша задача — сделать так, чтобы, когда закончится иностранная санкционная истерия, места западных предприятий были заняты нашими компаниями. И чтобы возвратившийся зарубежный бизнес места себе уже не нашел, — подчеркивает Антон Гетта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что столица оперативно реагирует на новые вызовы и в условиях санкций продолжает активно проводить политику импортозамещения.

— Сегодня в Москве расположено свыше трех тысяч промышленных предприятий, которые не только удовлетворяют спрос населения на множество различных товаров, в том числе на лекарства и детское питание, но и обеспечивают более 700 тысяч рабочих мест, — рассказал Владимир Ефимов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Минпромторга, в России зарегистрированы 86 000 промышленных предпринимателей. Их количество за 2021 год увеличилось на 58 процентов. Каталог продукции Государственной информационной системы промышленности ведомства расширился на 39 процентов: с 800 000 до более 1 000 000 позиций. 20 000 000 000 рублей составит докапитализация фонда развития промышленности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Мы не можем допустить, чтобы из-за санкционного давления заводы столицы снижали темп работы или приостанавливали ее. Поэтому было принято решение создать сервис по подбору альтернативных поставщиков, с помощью которого промышленники могут найти производителей отечественного оборудования взамен иностранного. Московские предприятия могут вступить в реестр альтернативных поставщиков и предложить свои технологии и услуги по импортозамещению, создавая новые межрегиональные кооперационные цепочки.