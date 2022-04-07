Век края вечной мерзлоты: в Москве пройдут мероприятия, посвященные столетию Якутии

Артистки Татьяна Васильева, Куннэй Осипова и Алина Васильева / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

27 апреля Республика Саха (Якутия) отмечает 100-летие со дня образования. В честь этого юбилея составлена обширная научная, спортивная и культурная программа.

— Столетие Якутской АССР и столетие Постоянного представительства республики в Москве — важные вехи в развитии якутской государственности. В 2022 году мы отмечаем не только две эти знаковые даты, но и 390-летие вхождения Якутии в состав России, — сообщил «Вечерке» постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте России Андрей Федотов. — Это событие открыло для народов Якутии новые возможности развития, а Российскому государству позволило выйти к побережьям Тихого и Северного Ледовитого океанов и расширить территорию более чем в два раза.

Якутия всегда была форпостом страны на северо-востоке и сохраняет эту роль и сегодня, уже не только в географическом освоении, а в более широком смысле — в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Восточной Сибири, оставаясь при этом территорией межнационального согласия и развития многонациональной культуры страны.

Гастроли лучших театров

В честь юбилея республики нас ждет насыщенная культурная программа. Так, в течение этого года будут проводиться гастроли якутских театров в столице и по городам России, а артисты московских театров выступят в Якутии.

Как рассказали в постпредстве, два ведущих театра Якутска: Государственный академический русский театр имени А. С. Пушкина и Саха академический театр имени П. А. Ойунского — покажут свои спектакли москвичам в апреле. Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) привезет оперные постановки в Москву в декабре. А якутян в сентябре ждут гастроли Государственного академического Большого театра России.

В день образования республики, 27 апреля, в Московской государственной консерватории пройдет концерт, посвященный 130-летию якутского композитора Марка Жиркова, ставшего в конце 40-х годов прошлого века одним из авторов первых якутских опер. Москвичей с его произведениями познакомят музыканты Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С. А. Зверева — Кыыл Уола: хомусистка Альбина Дегтярева, оперная певица Екатерина Корякина, пианист Ляо Тинхун и другие лауреаты международных конкурсов.

В этот же день презентуют документальный фильм, посвященный 100-летию образования постпредства.

Архивы рассказывают…

Любителей истории заинтересует выставка архивных документов о Якутии, которая откроется 25 апреля в Российском государственном архиве социально-политической истории.

— Научные сотрудники организовали и научно-практическую конференцию, на которой обсудят перспективы развития региона, — отметили в Постоянном представительстве республики.

Уже вышло в свет уникальное трехтомное научное издание «История Якутии», подготовленное авторитетными учеными из Российской академии наук и Академии наук Республики Саха (Якутия). Также планируется провести презентацию книги, посвященной 100-летию образования Постоянного представительства Якутии в Москве.

Хомусист Николай Павлов на празднике Ысыах / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ысыах соберет гостей

30 июля в Москве отпразднуют национальный якутский праздник Ысыах, который традиционно собирает в музее-заповеднике «Коломенское» много гостей.

— Якутские мастера устроят выставку народного творчества, также посетителей ждут выступления артистов, знакомство с традициями праздника и ярмарка, на которой можно будет приобрести сувениры из Якутии, — рассказали в постпредстве.

В июле в московском кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль якутского кино. Впервые это мероприятие состоялось в 2021 году и показало большой интерес столичных зрителей к самобытному кинематографу северной республики, который набирает популярность и благодаря успешному участию работ якутских режиссеров в престижных кинофестивалях.

Осенью жителей столицы ждет ряд интересных событий, четкие даты для которых еще не определены. Например, в сентябре в московских библиотеках проведут серию просветительских мероприятий, посвященных 100-летию региона и Постоянного представительства Якутии.

В октябре двойной юбилей станет основной темой молодежной интеллектуальной игры брейн-ринг, в которой, как ожидается, примут участие представители разных регионов России.

Представят потенциал

Культурные мероприятия дополнит деловая программа. Так, в декабре в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России для продвижения якутских промыслов планируется провести презентацию инвестиционного потенциала Якутии.

В Совете Федерации России проведут презентацию Республики Саха. А в московской штаб-квартире Русского географического общества состоится круглый стол «Пути великих свершений. От Московского царства к Великой Российской державе».

Топ-7 интересных фактов о республике-юбиляре

1. Одним из самых популярных туристических мест в Якутии можно назвать национальный парк «Ленские столбы». Это череда отвесных скал разной формы, выстроившихся вдоль реки Лены.

2. В Якутске можно посетить уникальные музеи. Помимо знаменитого музея мамонта, здесь работает единственный в мире музей хомуса. В нем собраны 162 разновидности этого музыкального инструмента.

3. В числе самых популярных национальных блюд Якутии можно назвать салат из белорыбицы — «Индигирка». Для его приготовления используют свежую белорыбицу, помидоры, красный лук и специи. Также якуты любят угощать кашей «Саламат» — это довольно жирное традиционное блюдо, похожее на жюльен. Ну и, конечно, хитом северной кухни считается строганина — нарезанная тонкими полосками замороженная сырая рыба или оленина.

4. В числе самых необычных для нас национальных обрядов можно назвать почитание духов, например хозяина дороги. Для него на перекрестках кладут конские волосы, монетки, кусочки ткани и пуговицы.

5. Одно из самых популярных в Якутии традиционных ремесел — резьба по кости. Умельцы используют моржовые клыки или бивни мамонтов.

6. Одним из самых благоприятных периодов для посещения Якутии можно назвать июль-август. В это время здесь вступает в полные права короткое местное лето, устанавливается погода, комфортная для того, чтобы любоваться красотами природы. Перемещениям между населенными пунктами уже не мешают последствия половодья, и во время прогулок не будут досаждать полчища мошки.

А вот если вы хотите оценить настоящие якутские морозы и покататься на северных оленях, приезжайте с декабря по февраль.

7. Машины в Якутии оснащают двойными стеклопакетами, чтобы стекла не замерзали, а в салоне было тепло.