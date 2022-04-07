Чемпионы подают пример: столичные врачи и спортсмены рассказали, как поддерживать хорошую физическую форму

Студентка Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Морякова (на переднем плане) делала зарядку в «Лужниках», ее провели в честь Всемирного дня здоровья. Она повторяла упражнения, которые показывала фигуристка Аделина Сотникова / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

7 апреля москвичи отметили Всемирный день здоровья. Врачи и волонтеры прочитали лекции и организовали мастер-классы, а олимпийские чемпионы провели зарядку.

Большие хлопья мокрого снега — не помеха для физической активности. Ранним утром в «Лужниках» собрались более полутора тысяч москвичей, чтобы сделать зарядку. Из привычных упражнений — только прыжки. А дальше — разминка как у спортсменов единоборств. Тренер по самбо мастер спорта Камил Гаджиев показывает приемы на сцене.

— Я понимаю, что зарядку можно сделать и дома. Но в хорошей компании это намного веселее, — рассказывает Камил Гаджиев.

В первом ряду стоит студентка Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Морякова. Тренер показывает парное упражнение. Девушка должна держать защиту, а ее напарница — пытаться толкнуть ее в плечо.

— Я люблю спорт, занимаюсь силовыми тренировками и йогой. А здесь еще и возможность перенять опыт от любимых спортсменов и олимпийских чемпионов, — говорит Ольга.

На смену Камилу Гаджиеву на сцену выходит олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова. Теперь упражнения показывает она.

— Мы решили поддержать свое здоровье и вместе с коллегами провести зарядку в «Лужниках», зарядить людей энергией, бодростью, позитивом, — поделилась Аделина Сотникова.

Зарядка в Москве прошла не только в «Лужниках». Физкультурный урок «Будь здоров» состоялся и в школе № 1834. Акцию организовали волонтеры-медики для всех российских школьников.

А еще вчера в Российском обществе «Знание» прошел просветительский марафон «День здоровья». Участница форума директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала об индексе приверженности здоровому образу жизни, который разработали сотрудники научного центра.

— Максимальное количество баллов — пять. Каждый из них соответствует одному из критериев-советов: не курить, двигаться и ходить пешком хотя бы 30 минут в сутки, ежедневно съедать минимум 400 граммов овощей и фруктов, не досаливать пищу, не злоупотреблять алкоголем, — говорит Оксана Драпкина. — Чем выше количество баллов, тем выше становится качество жизни людей и снижается риск смертельных заболеваний.

Кроме того, до 19 апреля в столице будет проходить марафон здоровья. Каждый день на сайте Департамента здравоохранения Москвы ведущие врачи города будут делиться советами по ведению здорового образа жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Опрос, проведенный в приложении «Город», показал, что 52 процента москвичей имеют вредные привычки. 60 процентов опрошенных отчасти придерживаются правильного питания, 18 процентов выбирают полезные продукты. 21 процент москвичей не питаются правильно вовсе. Около 52 процентов людей оценили свое здоровье как крепкое, 27 процентов считают себя полностью здоровыми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Аксенова, директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы:

— Здоровый образ жизни — не долг и не мода, а естественное поведение. Если человек хочет, он найдет возможность и выделит время на ЗОЖ. Здоровье — это прежде всего баланс между физическим, психическим и социальным благополучием человека. Наш институт сейчас занимается созданием массовых технологий для управления стрессом. Важно работать и над социальным здоровьем.