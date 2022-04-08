Город обеспечивает население необходимыми вакцинами

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В 2022 году Москва продолжает в полном объеме обеспечивать детей профилактическими прививками, вакцины для них закупаются за счет городского бюджета. Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, почему детям необходимо вакцинироваться.

— Исмаил Магомедович, зачем нужно вакцинироваться?

— Роль вакцинации заключается в предотвращении инфекций, их последствий, снижении смертности, инвалидизации, увеличении продолжительности жизни.

— А как работают вакцины?

— Вакцины представляют собой ослабленные микроорганизмы или их частицы, которые при введении в организм не могут вызывать само заболевание, но способны сформировать защиту от сильной инфекции.

— Удалось ли с помощью вакцинации справиться с какими-то болезнями?

— Человечество уже избавилось от оспы и чумы, холеры, тифа. На очереди – ликвидация таких инфекционных болезней как дифтерия, столбняк, туберкулез, полиомиелит, коклюш, корь. Успешно ведется борьба с пневмококковой и гемофильной инфекцией, вызывающей пневмонию, менингит, отит, с ротавирусной инфекцией, которая обусловливает до 25 процентов всех диарей у детей до 3 лет, с гепатитом В и многими другими.

— К чему может привести отказ от вакцинации?

— Пока на территории хоть одной страны существуют вспышки инфекций, прекращать вакцинацию в других странах нельзя. В современных условиях все инфекции очень быстро распространяются, в чем мы уже убедились на примере новой коронавирусной инфекции. Отказ от вакцинации может привести к возвращению уже почти искорененных и забытых инфекций и в целом «отбросит» нас назад.

— Некоторые считают, что вакцины очень опасны, могут вызвать само заболевание, осложнения, бесплодие и т.д. Это правда?

— В мире, конечно же, нет ни одного серьезного медицинского исследования, которое бы это подтвердило. Все вакцины, зарегистрированные и рекомендованные для профилактики инфекционных заболеваний на территории РФ, соответствуют всем требованиям ВОЗ по безопасности и эффективности, имеют минимальное число зарегистрированных нежелательных явлений после их применения.

— Хватает ли вакцин в Москве?

— Город полностью обеспечивает все население необходимыми вакцинами. Дополнительно к национальному календарю мы обеспечиваем за счет городского бюджета еще пять вакцин: против ВПЧ, менингококковой и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и ветряной оспы.

— Все ли дети могут вакцинироваться?

— Практически все, за редким исключением. Таким исключением являются дети с тяжелыми формами иммунодефицита, тяжелые онкобольные. Их менее одного процента. В остальных случаях важно только не проводить вакцинацию во время острого заболевания.

— Это бесплатно?

— Да, вакцинация включена в программу ОМС, поэтому все дети прививаются абсолютно бесплатно.

КСТАТИ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в 2022 году доступность профилактических прививок московского календаря будет обеспечена в необходимом объеме. Закупки вакцин, а также их доставка осуществляются в соответствии с ежегодным планом.