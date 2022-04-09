«Для многих моя внешность «некрасива»: Александра Ревенко — о трудных ролях и соперничестве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Актриса театра и кино Александра Ревенко недавно стала победительницей сезона в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». О том, как ей удалось освоить танцпол с нуля, а также о трудностях актерской профессии и непростых отношениях со зрителями артистка рассказала «Вечерке».

— Александра, как вам удалось так быстро — экстерном — стать искусной танцовщицей? Член жюри Николай Цискаридзе даже отметил, что сперва вы двигались неловко, а потом совершили прорыв.

— Я совершенно не ставила перед собой цели даже дойти до финала — двигалась постепенно, пошагово. Каждый танец был для меня новой ступенькой, которой я радовалась как отдельной победе. И, конечно, в том, что мы добились успеха, большая з ас луга моего партнера Дениса Тагинцева (профессиональный танцор, хореограф-постановщик, чемпион международных соревнований, с которым Александра участвовала в «Танцах со звездами». — «МВ») и наших хореографов.

— А до этого танцевали? В Школе-студии МХАТ, где вы учились, были занятия по хореографии.

— У нас был станок и современный танец. Я была знакома с основными элементами. Но когда начала учить движения в рамках шоу, поняла, что мои познания уже неактуальны.

— Ваша коллега и соперница по шоу актриса Мария Миронова рассказывала, что танцы помогли ей почувствовать свое тело и возможности.

— Я тоже заметила изменения в себе и своем теле. При этом без каких-то особенных усилий, как бывает, когда ты идешь на спорт. Танец очень гармоничен для тела, оно само принимает движения. Мне кажется, это связано с эмоциональной составляющей.

— У вас были сильные соперники. Для вас важно было их победить?

— Самым главным соперником для себя была я сама. Сначала со своим неверием в свои силы, потом — с тем, чтобы «растанцеваться» по-настоящему. Мне было не до других конкурентов.

— В одном интервью вы говорили, что вас не устраивают некоторые детали вашей внешности.

— Нет, это не мне не нравится (смеется). Это я говорила, когда получила много негативных комментариев от зрителей в соцсетях. Критика внешности в наше время выглядит странно: благодаря интернету мы знаем, как много существует типов привлекательности, и каждый имеет право на существование.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

— Когда на вас так «набросились»?

— Первый комментарий, наверно, был после сериала «Звоните ДиКаприо» режиссера Жоры Крыжовникова. Я вдруг узнала, что для многих людей моя внешность необычна и «некрасива».

Это стало абсолютной новостью для меня. Мне сперва стало очень неприятно. Было много и комплиментов, конечно. Спасибо всем, кто поддержал... В общем, в итоге я вообще перестала расценивать внешность как-либо — и свою, и других людей. Это невероятно помогает в общении, в человеческих отношениях.

— У вас интересный репертуар. Вы везде разная. Каких героев вам самой нравится больше играть — комедийных или тех, которые «заставляют задуматься»?

— Заставляют задуматься, мне кажется, абсолютно любые роли. Это главная цель. Каждая работа — это новый опыт, к которому ты приступаешь с чистого листа, стараясь максимально его заполнить.

— Расскажите о спектакле «Преступление и наказание», где вы играете Соню Мармеладову.

— Это было еще до института. Меня позвал студент, который оканчивал Школу-студию МХАТ. Это его режиссерский отрывок. А самое сложное тогда было — попасть, собственно, во МХАТ. Потому что я была еще школьницей.

А тех, у кого не было студенческого билета, не пропускали. Меня закрывали декорациями, не разрешали выходить из аудитории (смеется). И этот момент меня как раз сильно замотивировал, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ официально.

— У вас папа врач-психиатр, мама — психолог. Часто дети вступают на стезю родителей. Почему вы пошли в артистки?

— У меня была мысль получить второе образование. Когда я уже окончила институт, какое-то время работала в театре и в кино. Мне, конечно, близка психология. Я очень люблю общаться с детьми, нахожу с ними общий язык и хотела выучиться на детского психолога. Пошла даже на курсы, чтобы поступить в магистратуру. Однако навалилось много работы, поняла, что учебу пока не осилю. Но мысль эту не забрасываю.

— Знания психологии помогают в вашей профессии?

— Приступая к новой роли, всегда держу в уме, что все люди разные. Другой человек может мыслить совсем по-другому, чем ты. И необязательно вставать на его место. Это очень важно.

— Приведите пример вашего персонажа, который максимально не похож на вас?

— Конечно, это Катя из «Содержанок» (юная пустоголовая красотка, пытавшаяся увести богатого мужа у одной из героинь сериала. — «МВ»). С ней у меня совсем ничего общего.

— Но вы удивительно достоверно ее сыграли.

— Мне кажется, «фундамент» Кати был у меня заложен в фильме «Ученик» (2016), где я играла старшеклассницу. Мне было 25 лет, но я старалась воспроизвести подростковый возраст, ведь юность — это яркое время. Первый отрыв от родительского контроля, первые шаги в жизни — многое из моих тогдашних наблюдений я и взяла в работу над Катей.

— Свой опыт юности использовали?

— Не могу себе представить даже обстоятельства, в которых я могла бы вести себя, как Катя (смеется).

— Актеры говорят: для того чтобы сняться в фильме, должен быть либо очень хороший гонорар, либо роскошный сценарий, либо хорошая дружеская компания на съемках.

— Каждый раз по-разному. Бывает, что совпадает абсолютно все. А иногда я узнаю, что снимаются друзья, и хочется поработать с ними в кадре. С друзьями приятно, конечно. Иногда знакомые задают вопрос: Саша, как ты так выбираешь проекты, что они «выстреливают»? Но я не могу сказать, что у меня какие-то есть тайные критерии выбора. Просто иду с открытым сердцем.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

ДОСЬЕ

Александра Ревенко родилась 6 сентября 1991 года в семье врача-психиатра и психолога. В 2012 году окончила Школу-студию МХАТ («Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова), была одной из ведущих актрис Гоголь-центра. В 2021 году начала сотрудничество с Театром на Малой Бронной. С середины 2000-х снимается в кино.

Счастливая с детства

Родители Александры очень заботились о психологическом здоровье и счастье дочери. Они отдали ее в детскую школу искусств: посчитали, что умение играть разные роли будет полезно для ее социального развития. «А потом они увидели, что сцена делает меня счастливой. Они хотели, чтобы я была счастлива, поэтому сразу приняли мое решение стать актрисой», — признается актриса.

В модели? Ну уж нет!

Хороший рост (178 см), изящное телосложение, правильные черты лица в 16 лет привели Александру Ревенко на подиум: она поучаствовала в показе мод. «Я люблю моду, российских дизайнеров, но стать моделью мне не хотелось никогда. Другое дело — сыграть человека из мира моды. Недавно я слушала аудиокнигу, озвученную Аленой Долецкой, про легендарного главреда «Вог» Диану Вриланд. Ее история очень вдохновляет».

Только о хорошем

«Я верю в мистику, совпадения, гороскопы, когда они предвещают что-то определенно хорошее, — говорит Александра. — А в дурные знаки, в приметы не верю совершенно. Есть такое поверье: если сценарий с твоей ролью упал на пол, надо на него сесть, посидеть и вместе с ним встать, чтобы не забыть роль. Я так никогда не делаю».

Без срока годности

«Я никогда не делила театр на классический и современный, — говорит Ревенко. — Мне кажется, что театр этим и прекрасен, что он современен всегда. Даже если мы играем в исторических костюмах, действие на сцене всегда имеет отношение к нашей жизни. Это живые эмоции, которые не имеют срока годности».

Героиня Достоевского

Героиня романа «Идиот» писателя Федора Достоевского — роль мечты для Ревенко. «Очень хотелось бы сыграть ее страсть, ее внутреннюю агонию», — признается артистка. Еще в юности ей запал в душу этот образ, когда она увидела «Идиота» в постановке Эймунтаса Някрошюса.

Образ «прилип»

Александра Ревенко с трудом вышла из роли Полины из сериала «Звоните ДиКаприо». «Она действительно стала частью меня, под руководством режиссера я над ней очень усердно работала. И долго еще после съемок меня преследовала ее лексика, ее бессвязный стиль построения предложений»