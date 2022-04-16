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Сорняк исчезнет, картошка взойдет: какие устройства облегчат работу в огороде

Ольга Никитская

Андрей Объедков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие инструменты нужны для огорода на даче
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В столице зафиксирован настоящий дачный бум. Спрос на садовый инвентарь вырос за последние две недели на 200 процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерка» вместе с гендиректором студии ландшафтного дизайна Марией Цепковой разбиралась, как облегчить свои труды на огороде.

Когда-то переворотным моментом в моей жизни стала покупка электрокультиватора. Я долго сопротивлялась — дорогая штука, громоздкая, зачем... А потом оказалось, что с ним можно перекопать участок в десять раз быстрее, да еще и сохранить в порядке спину. К тому же выяснилось, что мой новенький агрегат копает и рыхлит землю куда лучше меня — он просто изумительно обработал старые грядки, справился и с целиной, а потом исправно помогал соблюдать севооборот, перемешивать землю с компостом и так далее.

Из тех приспособлений, которые появляются на рынке, далеко не все приживаются, но попробовать новое всегда интересно. Помимо пользы промышленность работает и на красоту: обратите внимание, сейчас даже фонарики для сада встречаются какой-то невероятной красоты. А ведь это все — то, что окружает нас, — дарит настроение, воспитывает вкус, в том числе и у детей. Нет, я не советую вам излишне увлекаться новациями, но те, например, кто устал подвязывать томаты и попробовал использовать для этого пластиковые клипсы, давно забыли про веревочки и узелочки.

Жизнь идет вперед, она интересна — пользуйтесь прогрессом для ее улучшения! А к выбору новинок подходите здраво. Удачи!

Датчик: парьтесь спокойно

Устройство для выявления угарного газа и дыма для дома и бани EGFirtor стоит копейки, но работает надежно. Оно мигом даст знать и о «подтравливании» генераторов, и о неладах с камином.

Средняя цена: 302 рубля.

Шланг: гибкий как змея

Раскручивающийся шланг увеличивается в размерах под напором воды, но самое главное — он не заламывается, не повреждается острыми инструментами, мягко обходит кусты и углы дома и дотягивается до самых удаленных уголков сада.

Средняя цена: от 1500 рублей.

Сеятель: путь к супергазону

Это выгодная покупка в том случае, если вы заняты приведением в порядок участка, причем большого. Можно приобрести сеятель (так называемый гидромусс, и в складчину с соседями, если обустройством земли и разбивкой газона заняты и они. Удобен он и в том случае, если вы растите траву для корма животных или решили устроить посев зелени за домом. Посев получается равномерным.

Средняя цена: 4000 рублей.

Какие инструменты нужны для огорода на даче Фото: Pixabay

Плодосборники: новый стиль

Слава богу, у современных модификаций плодосборников появились телескопические ручки! Регулируется у них и глубина корзины. Теперь не надо думать, где же хранить шестиметровый шест! Яблоки, груши и сливы будут собраны даже с высоты. А еще у плодосборников делают мягкий захват — их «зубья» можно подстраивать под размер плода.

Средняя цена: 3800 рублей.

Мягкая корзина: практично и ярко

Забавная и удобная штука. В ней как переносят инструменты по саду, так и… выращивают урожай. «Корзины» со стороны напоминают кашпо, они легкие, из дышащего материала. Вы без труда унесете посаженные в них цветы из-под дождя, уберете их с солнца и так далее.

Средняя цена: 1033 рубля.

Антенна: для спокойствия

Девайс с усиленной антенной крепится на стене, позволяя ловить сигналы Wi-Fi не просто в любом углу участка, а и на расстоянии до 3 км от него!

Средняя цена: 800 рублей.

Цепь: порубит в капусту

Головка для газонокосилок, оснащенная цепью, позволит не думать о леске — она справляется и с травой, и с кустарником, не оборвется и от камешков. Удобна для владельцев больших участков и тех, кто начинает освоение участка нового.

Средняя цена: 1000 рублей.

Какие инструменты нужны для огорода на даче Фото: Pixabay

Ковер: спасет от грязи

Невесомый коврик для сада незаменим для работ весной. Он водонепроницаем, и на нем инструменты останутся чистыми, а пакетики с семенами и перчатки — сухими. На нем можно сидеть, стоять, в том числе на коленях, с его помощью можно перенести горшочки с рассадой, хозяйственные мелочи и так далее.

Средняя цена: от 500 рублей, еще более удобный коврик с бортиками стоит от 800 рублей.

Лейки лучше пластмассовые

Металлические лейки привычны, но тяжеловаты. Если будете искать новую, выбирайте либо пластиковые, либо металлические, но облегченные.

Средняя цена: 300–400 рублей.

Спринклер: поливаем все вокруг

Поливалка, названная модным словом спринклер, вращается под напором воды на 360 градусов. Это очень удобно при поливе газона, да и развлечение для детей знатное.

Средняя цена: 276 рублей.

Плантатор: картошка на славу

В этом мешке под названием «Плантатор» растят картофель. Мешок удобен, сделан из экологически чистого материала, а через окошечко можно пронаблюдать процесс роста картофелин.

Средняя цена: 630 рублей.

Какие инструменты нужны для огорода на даче Фото: Pixabay

Истребитель сорняков:быстро и эффективно

Точнее это приспособление назвать вытягивателем сорняков, поскольку его зубья позволяют углубиться в землю и достать растение целиком, не повреждая корень и не оставляя от него ни кусочка.

Средняя цена: 1160 рублей

Вертикальная грядка: удобно и красиво

Панель с кармашками — удобная вертикальная грядка для рассады, зелени и мелких цветов. Пригодится не раз, поскольку ее можно выстирать, возвращая штучке товарный вид. Вне сезона может использоваться как емкость для хранения семян, мелких инструментов, хозтоваров.

Средняя цена: 240 рублей.

Чудо-мешок: декор и польза

Это изделие напоминает мешок для выращивания картофеля, но может стоять на веранде, под крышей, висеть на ветках или украшать детскую площадку.

Средняя цена: 797 рублей

Щит для пальцев: никакой удар не страшен

Выглядит новинка необычно: это эдакий футляр для пальцев. Раньше такие делали из силикона, но производители пошли дальше, и теперь «щит» сделан из тонкого металла, что делает его универсальной защитой для тех, кто много занимается консервированием, резкой овощей и так далее. Ни удар острого ножа, ни зубья терки не повредят ваших пальцев.

Средняя цена: 163 рубля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Сагайдак, Заведующий кафедрой экономики Государственного университета по землеустройству:

— Наши производители постарались перейти на импортозамещение и способны в полной мере обеспечить горожан садовыми товарами. Они, несомненно, будут поставляться в торговые точки. Раньше, когда было много импортного товара, отечественные производители выпускали меньше продукции, хотя она была часто более качественная. Сейчас за счет увеличения объема производства себестоимость сельскохозяйственной продукции у отечественных производителей будет дешевле, так что увеличения стоимости товара не должно произойти. При этом если с рынка уйдут иностранные производители, то останутся российские марки, которые наверняка будут расширяться.

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