Весна и исцеление души: что нужно делать в Вербное воскресенье, а от чего лучше воздержаться

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Вербное воскресенье — один из важнейших церковных праздников. В этом году он приходится на 17 апреля. «Вечерка» узнала у священника, иерея Николая Исаева, какие традиции сопровождают праздник, чем заняться в этот день, а от чего лучше воздержаться.

Вербное воскресенье традиционно отмечается за неделю до Пасхи, поэтому каждый год выпадает на разные дни. Посвящено оно Входу Господню в Иерусалим и напоминает людям о событиях, которые предшествовали страданиям Христа перед его воскрешением. Праздник ассоциируется с одноименным растением — вербой. Она символизирует весну и исцеление души.

— Существует много поверий и традиций, связанных с вербой. Еще с древних времен она считалась особым растением, обладающим чудодейственной лечащей силой. Именно поэтому верующие люди освящают ее и хранят в домах в качестве оберега до следующего Великого поста, а в день его начала сжигают, — рассказывает Николай Исаев.

Вербное воскресенье сопровождается определенными правилами и запретами. Прежде всего праздник связывают с радостью из-за прихода весны, поэтому не стоит омрачать этот день ссорами с близкими.

— В этот день очень важно не допускать плохих мыслей, а напротив — лучше впустить в них все самое светлое. Также не рекомендуется устраивать пышные застолья. Этот праздник — не время для них, — рассказывает священник.

Хозяйкам стоит позаботиться о том, чтобы блюда к столу были подготовлены заранее. Категорически запрещается употреблять алкогольные напитки. Меню Вербного воскресенья должно быть исключительно постным. Например, можно приготовить пирожки с картошкой, гороховый суп, салат с грибами, а в качестве напитков выбрать чай, морс, компот.

— В Вербное воскресенье вообще нежелательно заниматься делами по дому, а также любой другой физической активностью. Посвятите этот день своему духовному развитию, семье, походу в церковь, — рекомендует Николай Исаев.

Что касается визитов на кладбище, то здесь строгих правил нет. В этот день люди традиционно стараются навестить ушедших родных и друзей. Но это делать необязательно. Более того, если человек чувствует глубокую скорбь и печаль, не отошел от потери, то в Вербное воскресенье от посещения могилы усопшего лучше отказаться. А в некоторых случаях это приветствуется.

— Нельзя нести чувство боли и душевных тягот в этот радостный день. Но если человек просто хочет побывать в месте упокоения близкого и почтить его память, то сначала лучше посетить церковную службу, а потом уже отправляться на кладбище. Таким образом, душа умершего будет защищена молитвами, — отмечает священник.