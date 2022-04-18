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На сегодняшний день газовые баллоны необходимы во многих сферах жизнедеятельности. Эти сосуды под избыточным внутренним давлением для хранения сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов применяют в быту, и на производстве, а также в сфере обслуживания и торговли. Чтобы понять, как правильно выбрать резервуар для своих целей, нужно знать основные виды газовых баллонов и их параметры.

Газовые баллоны, объем которых пять-десять литров, подходят для постоянных перевозок или же отсутствия необходимости их частого использования. Средние резервуары объемом до 27 литров, как правило, не занимают много места. Еще с такими емкостями нет необходимости часто ездить на заправку. В свою очередь большие баллоны — 40-50 литров — есть смысл покупать только для промышленного использования.

По материалу корпуса различают стальные и композитные газовые баллоны.

Композитные баллоны — сделаны на основе стекловолокна и покрыты снаружи пластиковым кожухом. Из плюсов таких емкостей — их длительный срок службы, полная взрывобезопасность и легкий вес. Стальные баллоны — более классический вариант. Стенки у них толстые, поэтому емкость надежно удерживает газ. Конечно, такой вид сказывается на весе баллона. Еще покрытие со временем начинает ржаветь, поэтому надо внимательно следить за его состоянием. Причина в том, что в ржавом баллоне может легко образоваться утечка. Емкость запрещено держать на солнце, поэтому важно заранее позаботиться о подходящем месте для хранения.

Стальные баллоны высокого давления

Такие баллоны могут быть заполнены разными видами газа. Например, емкости с кислородом применяют при производстве стали, газопламенной резке и сварке металлов. В сельском хозяйстве кислород нужен для создания походящего микроклимата в теплицах. Тре­бова­ния к тран­спор­ти­рова­нию, хра­нению и экс­плу­ата­ции бал­ло­нов для га­зо­об­разно­го тех­ни­чес­ко­го кис­ло­рода ус­та­нав­ли­ва­ют­ся Фе­дераль­ны­ми нор­ма­ми и пра­вила­ми в об­ласти про­мыш­ленной бе­зопас­ности «Пра­вила про­мыш­ленной бе­зопас­ности опас­ных про­из­водс­твен­ных объ­ек­тов, на ко­торых ис­поль­зу­ет­ся обо­рудо­вание, ра­бота­ющее под из­бы­точ­ным дав­ле­ни­ем», ГОСТ 26460-85 и другими нор­ма­тив­ны­ми пра­вовы­ми ак­та­ми и меж­ду­народ­ны­ми сог­ла­шени­ями, дей­ству­ющи­ми на тер­ри­тории РФ.

Еще один газ, который требуется в промышленности и медицинской сфере, — аргон. В частности, его используют в качестве защитной среды при сварке, резке и плавке активных и редких металлов и сплавов на их основе. В медицине этот газ нужен во время операций, чтобы очищать воздух и разрезы. Требования к транспортированию, хранению и эксплуатации баллонов для газообразного аргона устанавливаются рядом документов, среди которых — ГОСТ 26460-85 и нормы пожарной безопасности.

Стальные бытовые баллоны — пропановые

Эти баллоны необходимы для хранения смеси газа пропана с бутаном. Их применяют при газовой сварке, резке, монтаже натяжных потолков и других подобных работах. Нужны такие емкости и для газификации далеко находящихся населенных пунктов, для которых строительство газопровода невыгодно экономически. Еще пропан используют в быту для приготовления пищи и обогрева жилища. Требования к транспортированию, хранению и эксплуатации баллонов для пропана устанавливаются Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и рядом других документов.

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