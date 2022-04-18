Юбилеи российского краеведения и москвоведения

Ученики С. О. Шмидта. Слева направо: В. Ф. Козлов, В. Г. Ткаченко, В. В. Леонидов, В. Ю. Коровайников, А. В. Мельников, Я. Е. Смирнов, А. Н. Акиньшин / Фото: Александра Смирнова

15–16 апреля 2022 года в Российском НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институте наследия) в средневековых палатах Аверкия Кириллова на Берсеневке в Замоскворечье отметили большие юбилеи отечественного краеведения.

Здесь прошла организованная Центром краеведения, москвоведения и крымоведения Института наследия и Московским краеведческим обществом Всероссийская конференция «Краеведение и краеведческое движение в Советском Союзе: история, опыт, наследие», посвященная 100-летию отечественного краеведческого движения, 100-летию со дня рождения первого председателя Союза краеведов России Сигурда Оттовича Шмидта (1922–2013) и приуроченная к 90-летию Института наследия.

100 лет назад, в начале 1922 года, в системе учреждений Наркомата просвещения РСФСР было создано Центральное бюро краеведения и заложены основы организованного краеведческого движения в масштабах всей страны. И в тот же год 15 апреля в доме в Кривоарбатском переулке родился человек, сыгравший выдающуюся роль в научном изучении истории краеведения, в развитии москвоведения.

С. О. Шмидт — историк, педагог, академик РАО, председатель Археографической комиссии РАН, отдал 64 (!) года Московскому государственному историко-архивному институту (МГИАИ; с 1991 года ИАИ РГГУ). Здесь он руководил 50 лет (!) уникальным студенческим научным кружком «Источниковедение истории СССР». С. О. Шмидт 1920-е годы в истории краеведения назвал «золотым десятилетием», и именно ему принадлежит особая заслуга в том, что после разгрома краеведческого движения в 1930-е годы, после десятилетий умолчания, уже в 1960–1970-е годы научное сообщество обратилось к теме истории краеведения — первые дипломы и диссертации в этой области были защищены именно учениками С. О. Шмидта. И именно С. О. Шмидт возглавил созданный в 1990 г. на волне возрождения краеведческого общественного движения Союз краеведов России. Выдающийся москвич и ученый, Шмидт очень много сделал для Москвы, для ее культуры, для своей малой Родины — Арбата, для развития научного краеведения и москвоведения (помимо прочего, он был инициатором и главным редактором «Московской энциклопедии»).

Ученые из 12 регионов России (от Южно-Сахалинска и Омска до Ростова-на-Дону и Армавира), а также из Республики Беларусь обсудили проблемы истории российского краеведения в 1920–1980-е годы и вспомнили научно-педагогические заслуги профессора С. О. Шмидта. Открыл конференцию директор Института наследия Владимир Владимирович Аристархов, со вступительным словом выступил один из главных организаторов научного форума, Почетный председатель Союза краеведов России, председатель Московского краеведческого общества, руководитель Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Владимир Фотиевич Козлов. 15 апреля прозвучало 12 докладов о судьбах краеведения в советский период: о краеведческих обществах, биографиях краеведов, краеведческой работе библиотек, развитии краеведения как научного направления и многом другом.

16 апреля ученики: дипломники и аспиранты С. О. Шмидта, кружковцы, ныне состоявшиеся ученые — историки, архивисты, вспоминали своего Учителя. Говорили о его научно-педагогическом методе, о роли кружка, для многих ставшего настоящей школой научного творчества, о гостеприимной квартире ученого в Кривоарбатском переулке, где в неформальной дружеской обстановке на равных между Учителем и учениками уже за стенами вуза происходило научное общение. Известный бард Виктор Леонидов — тоже кружковец — исполнил несколько песен. Участники конференции выразили единодушно убежденность, что на арбатском доме, где родился и прожил 91 год (!) — всю жизнь до последнего дня — выдающийся ученый и педагог, патриот Москвы С. О. Шмидт, должна обязательно появиться мемориальная доска.

После заседаний участники конференции посетили могилу С. О. Шмидта на Введенском кладбище и возложили цветы. Конференция вызвала большой интерес у краеведческого сообщества, в ее работе приняли участие краеведы Москвы, Шатуры, Орехово-Зуева, Истры, Долгопрудного, Королева и др. Для участников и гостей форума организаторы провели экскурсию по усадьбе на Берсеневке, с которой тоже связан большой юбилей — 400-летие со дня рождения ее строителя и владельца думного дьяка Аверкия Кириллова.