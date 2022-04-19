Ушел, чтобы возродиться: крейсер «Москва» был подшефным кораблем «Вечерки»

Крейсер «Москва» во время стоянки у пирса в Севастополе / Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Гибель гвардейского ракетного крейсера «Москва», возглавлявшего Черноморский флот России, коллектив газеты «Вечерняя Москва» воспринимает как личную трагедию. Много лет наша редакция продолжала шефство над этим кораблем. Но, увы, крейсер получил тяжелые повреждения от пожара и детонации собственного боезапаса и погиб в открытом море во время буксировки в ремонтную акваторию.

По официальному сообщению Министерства обороны, в ночь с 13 на 14 апреля на борту флагмана произошел пожар. За происшествие взяли ответственнос ть киевские власти, заявив, что возгорание — результат ракетного удара. Впрочем, пресс-служба Министерства обороны РФ и командование Черноморского флота это опровергли.

Экипаж крейсера был эвакуирован другими кораблями 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. А к подбитому флагману прибыли спасательные суда. Спасатели смогли ликвидировать пожар и предотвратить дальнейшие взрывы ракет. Но в сложных штормовых условиях не удалось доставить искалеченный крейсер на буксире к ремонтному причалу Севастопольского морского завода. Такую ситуацию моряки называют «гибелью от потери остойчивости»: при наличии большого крена корабль не выходит из по ворота и опрокидывается, потеряв равновесие.

— Крейсер был настоящим символом города. Нам всем больно, — делится губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

4 февраля 2017 года. 34-й день рождения крейсера / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Капитан 1-го ранга запаса Валерий Чеграев служил на крейсере в 1990-е годы.

— Крейсер искренне жаль. Флот приспустил флаги, — говорит Валерий Чеграев. — Но... Только в XX веке черноморцы трижды теряли флагмана: в 1916 году — «Императрицу Марию», в 1918 году — «Советскую Россию», в послевоенные годы — «Новороссийск». Но флот сохранял боеготовность. Он всегда возрождался, еще более сильным и грозным.

Крейсер «Москва» впервые поднял флаг в декабре 1982 года — под именем «Слава».

— Корабль участвовал в обеспечении переговоров президентов Горбачева и Буша на Мальте, положивших конец холодной войне, — вспоминает Чеграев. — В 1996 году после модернизации он унаследовал имя прежнего флагмана Черноморского флота — «Москва». Тогда с ремонтными работами очень помогли власти столицы, взявшие шефство над кораблем.

Крейсер участвовал в 2008 году в боевых действиях в Грузии, а в 2015-м — в Сирии, прикрывал Хмеймим.