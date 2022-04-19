Больше окон, меньше очередей: сервис-кассы протестируют на «Савеловской»

ервис-касса на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро / Фото: Департамент транспорта города Москвы

В мае начнут тестировать новую схему работы касс в метро. Такая сервис-касса уже есть на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии.

В одном вестибюле «Савеловской» откроют окна сервисного обслуживания для пассажиров метро и наземного транспорта, в другом — обычные кассы. В столичном Дептрансе считают, что такой формат обслуживания позволит удобнее и быстрее решать различные вопросы.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать транспортную инфраструктуру и внедрять новые пассажирские сервисы. Мы протестируем новый режим работы кассовых окон, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул: идея заключается в том, чтобы разделить потоки людей, которым нужно пополнить «Тройку» или купить проездной, и пассажиров, которым нужна консультация.

— При этом в метро будет больше точек для обслуживания. В случае успешного тестирования и популярности услуги масштабируем проект на большее число станций метро с двумя вестибюлями, — сказал Максим Ликсутов.

В сервис-кассах, к примеру, можно будет заменить неработающие проездные билеты. Пассажиры смогут перенести услуги с поврежденной карты «Тройка» на новую. У школьников и студентов появится возможность получать временные билеты. В новых кассах можно перенести ошибочно оплаченный срок действия социальных карт учащихся и студентов. Помимо этого, кассиры будут предоставлять всевозможную информацию, консультировать о работе общественного транспорта. Тут можно будет узнать все подробности о разных действующих тарифах на проезд.

Напомним, что в начале апреля началось тестирование еще одного проекта — транспортные карты и проездные билеты теперь продают в киоске печати около станции метро.

— Там же можно пополнить «Тройку». Это позволит избежать очередей и сэкономить время, — подчеркнул Максим Ликсутов.

Пока что оплатить проезд получится только в одном киоске — на улице Первомайская. Если проект будет успешным, практика продажи проездных билетов и пополнения транспортных карт распространится и на другие киоски печати возле метро.

Стоит также отметить, что по итогам прошлого года доля пассажиров, оплачивающих проезд без обращения в кассу, выросла с 50 до 70 процентов благодаря развитию билетных сервисов. При этом еще каких-то 10 лет назад приобрести проездной билет можно было исключительно в кассах метрополитена или киосках Мосгортранса.

ЦИФРЫ

19 миллионов раз — примерно столько оплатили проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц.

КСТАТИ

Приложение «Метро Москвы» скачали уже более семи миллионов раз. С помощью него пассажиры могут в том числе пополнить проездную карту «Тройка» и построить удобные маршруты.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

До конца апреля на станциях московского метро снимут все вторые вестибюльные двери. Это нужно, чтобы на станции поступало больше свежего воздуха.