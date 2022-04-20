Александр Попов: Даже на войне договаривались!

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Попов умер в декабря 2016 года. Ему был 91 год / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

21 апреля исполнилось бы 97 лет ветерану Великой Отечественной войны, легендарному танкисту Александру Попову.

После восьми лет службы в армии Попов еще 36 лет отдал милиции. Из них 24 года возглавлял Бауманское районное управление внутренних дел. Этот рекорд не побит до сих пор. Помню, как в 2015 году, накануне Дня Победы, Александра Ивановича пригласили в школу № 353 имени Пушкина наградить победителей конкурса сочинений. Попов долго делился воспоминаниями о войне.

— Шел бой в деревне. В одном доме мы, в соседнем немцы. А посредине колодец. Пить хочется всем. И мы устраивали минуты тишины, чтобы сходить за водой. Даже во время войны умели договариваться.

Попов дошел до Берлина — в пять часов утра объявили, что война закончена.

— Мы в этот момент были метрах в двухстах пятидесяти от Рейхстага — на площади. Через мост уже не пошли, потому что там чей-то Т-34 подорвался. Мост взорвался, а он повис. Нас там даже сфотографировали. Мы сидели на моем танке. Большая фотография получилась.

Попов вспоминал, что в этот день их отвели из центра Берлина куда-то на юго-запад, где в сквере отдыхали и отъедались:

— На третьи сутки нас подняли и полк на северо-западную часть Берлина вывели, а там уже был мост, который машины пропускал. Полк ушел, а меня с ротой оставили на этом берегу. И мы там купались — тепло, хорошо. Гамаки тут на танки навесили. Все спокойно. Вдруг громадный взрыв! Что такое? Оказывается, сзади был соснячок, а впереди канал, где все купались. Один солдат пошел в ельник, который был некогда немцами посажен. И идет оттуда с фаустпатроном. Он пришел и начинает ковыряться с патроном. Сел около дуба и опять начинает его изучать. И он как рванул! И от этого солдата килограммов семь мяса только на сучках нашли. А война ведь кончилась… Оно ему нужно было?