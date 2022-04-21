Георгий Уваров: Я знал, что недалеко мой дом

Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Ветеран Георгий Андреевич Уваров прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в сражениях на Курской дуге и в боях за взятие Вены. Он поделился с «Вечерней Москвой» своими воспоминаниями.

— Патриотический настрой у всех моих ровесников был большой, — рассказывает Георгий Андреевич.

В июне 1943 года батальон, в котором служил Уваров, принимает участие в боях на Орловско-Курской дуге, в его родных местах. Взвод Уварова охранял станции, штабы, эшелоны.

— На вооружении Красной армии были «максимы» и противовоздушный пулемет, — вспоминает Георгий Уваров. — Когда были налеты, мы выстреливали по 20–30 патронов и делали перерыв на 1–2 минуты, чтобы могло остыть орудие. Зачастую наши пулеметы крепили к платформе поезда, чтобы они были более устойчивыми для выстрелов. Но зачастую мои сослуживцы от этого страдали: когда вражеские бомбы попадали в наши эшелоны с боеприпасами, наши солдаты не могли спастись и погибали от своих же взрывающихся снарядов. Помню, что мясорубка была страшная: взрывы слева, справа, спереди, сзади, как будто кромешный ад и спасения из него нет. Казалось, что гореть в этом огне будем вечно. Мне помогало одно: я знал, что недалеко мой дом, и хотелось побыстрее освободить родную землю, чтобы мама с братьями жили опять в нормальных условиях. И Бог как будто услышал меня. Когда я потом встретился с мамой, она расплакалась и сказала: «Я молилась за тебя!»

Бои на Орловско-Курской дуге были самыми тяжелыми на его памяти.

— Чудом остался жив, — вспоминает Георгий Уваров.

Дальше — освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, за освобождение которых Георгий Андреевич получил несколько благодарностей от главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина.

После окончания Великой Отечественной войны Уваров служил на Дальнем Востоке, на Урале — его часть занималась эксплуатацией железной дороги от Нижнего Тагила до города Серова. Уже после войны он встретил свою любовь. Долгожданный сын родился только в 1960 году. Георгий Андреевич не мог нарадоваться на наследника. Однако беда пришла неожиданно. В декабре 1979 года советские войска ввели в Афганистан, попал туда и его сын Николай, который проходил срочную службу, а вскоре погиб.

29 апреля Георгию Андреевичу исполнится 102 года. «Вечерка» от всей души поздравляет ветерана, желает здоровья и бодрости духа!