SUPер лето в Москве

Фото: Архив Globaldrive

А лето вообще будет? Пожалуй, самый актуальный вопрос этой снежной весны. Лично мы уверены, что теплые дни обязательно придут и готовиться к ним нужно уже сейчас. Прогулки с друзьями, поездки за город и шашлыки на даче — что может быть лучше? Действительно, традиционные летние активности будут актуальны всегда, но сегодня мы поговорим о довольно необычном, но интересном развлечении — SUP-серфинге.

Фото: Архив Globaldrive

SUP-серфинг — стремительно набирающий популярность способ активно и интересно провести время на природе. Дословно аббревиатура SUP переводится, как «серфинг с веслом стоя» — Stand Up Paddle. Для катания на SUP-бордах не нужны волны или ветер — эта доска подойдет для любой водной поверхности. Однако, чтобы уверенно стоять на воде, нужен надежный и качественный борд. Где его взять? Сейчас расскажем.

На рынке надувных досок уже несколько лет гремит линейка премиальных SUP-досок марки Stormline, в производстве которых используются иностранные материалы, что позволяет добиться оптимального соотношения жесткости доски к весу.

Фото: Архив Globaldrive

Бренд Stormline представляет борды трех модельных рядов: Premium, Powermax, Powermax PRO. SUP-доски каждой из линеек уникальны и отличаются не только дизайном, но и количеством слоев, материалами и типом плетения полотна. Высокая жесткость бордов Stormline позволит вам использовать их в качестве лежака на каменистом пляже, а также защитит от столкновения с водными преградами.

Ценителям прекрасного придется по душе лимитированная коллекция бордов Stormline Limited Edition, которая отличается уникальным дизайном от японских художников. Такие борды сделают вас «звездой» пляжа, даже если вы только начинаете свой путь в SUP-серфинге. Помимо оригинальных авторских досок, компания предлагает специальные модели для занятий йогой на воде и даже для рыбалки — YOGA 10.6 и FISHING SUP 10.6.

Фото: Архив Globaldrive

Почему же SUP-доски Stormline так быстро завоевали популярность на российском рынке? Все очень просто. По соотношению к цене они имеют высокое качество, максимальную комплектацию и обширный модельный ряд, который насчитывает сотни бордов. Компания Globaldrive является эксклюзивным дистрибьютором досок Stormline на территории нашей страны, реализуя их по самым выгодным ценам. На сайте компании также можно ознакомиться с рейтингом популярных и качественных брендов сап-досок.

Фото: Архив Globaldrive

Кстати, чтобы заняться SUP-серфингом, необязательно лететь на море: в Москве есть отличные места для катания на доске. В наш топ-4 вошли: Строгино, Серебряный бор, Канал имени Москвы, гребной канал «Крылатское». Каждое из этих мест уникально по-своему, но объединяет их одно: все они оборудованы для катания на бордах.

Так, где и на чем кататься — разобрались. Теперь дело за малым: купить хороший сап-борд, выбрать место для катания и дождаться теплых летних дней. Помните главное: с хорошей доской вам любая волна ни по чем!

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