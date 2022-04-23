«Русская душа отличается глубиной»: актриса Ирина Безрукова — о патриотичном кино и флирте

Ирина Безрукова считает, что нужно возрождать отечественные фильмы о любви и дружбе / Фото: Из личного архива

В апреле актриса Ирина Безрукова отпраздновала день рождения. Артистка рассказала «Вечерней Москве» о будущем российского кино, эмоционально зрелых режиссерах и амплуа барышень из высшего общества.

— Ирина, есть ли традиции, которые вы соблюдаете в свой день рождения?

— Я люблю этот день проводить на сцене, со зрителями. Потом встречаюсь с друзьями, с узким кругом. О большом празднике обычно не задумываюсь, потому что в таком случае можно кого-то забыть позвать и тем самым обидеть человека. А что касается традиций, у меня есть одна — вместе с поклонниками собирать помощь для какого-нибудь благотворительного фонда, которому я доверяю.

— Вы снялись в сериале «Чикатило» в роли эксперта-криминалиста. Почему на экранах все чаще появляются проекты про откровенно отрицательных персонажей?

— В советское время действовала цензура, некоторые темы были табуированы. Поэтому маньяков в моем детстве не было. Чикатило действовал в Ростовской области, где я жила. Конечно, мы слышали, что такой мужчина есть. Но это воспринималось нами, детьми, как страшилки от педагогов в пионерском лагере, мол: «не будешь слушаться — придет маньяк и украдет тебя». Для нас он был как бабайка или серенький волчок, который кусает за бочок.

— Вы говорили, что вам нравятся «психически и эмоционально здоровые люди, особенно режиссеры». Что вы вкладываете в это определение?

— Из всех режиссеров, с которыми я работала в последнее время, несколько человек подходили под это описание. Режиссер, который знает свое дело и хорошо его выполняет, не похож на пафосного истерика. Например, работая с Климом Шипенко, была удивлена, что человека с таким огромным опытом можно даже не заметить, когда он где-то сидит. Он занят своей работой. Даже когда он подходит и дает какие-то уточнения, это все только «глаза в глаза». Не для кого-то постороннего. И после дубля Клим обычно в очень мягкой форме предлагал подправить какие-то моменты. Человек не тратит энергию туда, куда не нужно.

Фото: Из личного архива

— Среди ваших героинь много женственных девушек из высшего общества. Как считаете, это ваше амплуа?

— Действительно, есть некие стереотипы в кино. Конечно, меня можно нарядить крестьянкой, вывести в поле, но у меня очень тоненькие запястья, щиколотки... И я не думаю, что позы вроде «руки в боки» будут органично смотреться в моем исполнении. Проще взять «народную героиню», такие актрисы очень востребованы. А мне близко все тонкое и изысканное. В исторических костюмах чувствую себя свободно и комфортно, если это не корсет — вот с ним мучение! В «Наваждении» мы снимали сцену на балу, надо было танцевать вальс. Я понимаю, почему дамы в те времена постоянно падали в обморок и все бежали к ним с нюхательной солью — со сжатыми ребрами дышать невозможно.

— Что выдумаете насчет создания в столице безбарьерной среды?

— Все улучшается семимильными шагами. Включая освещение этой темы. Конечно, работу нужно продолжать, особенно в спальных районах. Сейчас есть технологии, которые позволяют сделать откидывающиеся пандусы, они не будут никому мешать.

— Репрезентация в кино и театре важна для продвижения этой работы?

— Конечно. Я советую посмотреть фильм «Несмотря ни на что». Это подлинная история человека, который ослеп, но сделал потрясающую карьеру. Я помогала делать для фильма тифлокомментарии (описание действий для незрячих людей. — «МВ»). При этой работе начинаешь иначе относиться к людям и понимать, каково им.

Фото: Из личного архива

— Весной телеканал RU.TV проведет музыкальную премию. Вы тоже часть музыкального мира — на вашем счету несколько съемок в клипах...

— Да. Было очень интересно, потому что нужно органично смотреться с певцами и помогать им быть актерами. У многих есть проблема — они знают, как держать лицо, когда они поют, умеют двигаться, но сыграть эмоции им уже сложно.

— У каких еще музыкантов вы хотели бы сняться в клипе?

— Пора мне у Родиона Газманова сняться. Или у Лолиты. Или у Кати Иванчиковой (группа IOWA. — «МВ»). Но клипы — это не всегда гламур и красота. У меня есть работа с юным исполнителем Гариком Зе беляном — «Я буду». У него потрясающий голос! Там я играю мать, у которой муж — абьюзер (человек, оказывающий моральное давление. — «МВ»). Был очень убедительный грим, многие писали мне: «Ирина, это вы?! Зачем вам это?» Но мне понравилась эта смена жанра и имиджа.

— Кинотеатры из-за санкций и ухода западных прокатчиков будут показывать старые фильмы. Например «Служебный роман». Может ли это стать поводом для молодежи познакомиться с советской классикой?

— Да, но нужно смотреть на их качество. Я не знаю, насколько старые фильмы хорошо оцифрованы. Есть кино, которое не устаревает. А вот «проходное» я бы не стала показывать в кинотеатрах. Нынешнему поколению старые фильмы могут казаться медленными, так как наш ритм очень сдвинулся. Один знакомый режиссер показал своей дочери-подростку «Джентльменов удачи». Она не поняла юмора, а мне до сих пор смешно. И если возникнет большой спрос на российскую киноиндустрию, то будет «взрыв» и в производстве фильмов. И для детской анимации это хорошая возможность. В каникулы можно будет показывать фильмы, которые формируют сознание детей, говорят про любовь, дружбу, самопожертвование, честь, достоинство. Ведь «русская душа» на самом деле существует. Она отличается глубиной, отзывчивостью, желанием серьезных отношений. Легкий флирт — это не про нас.

— Из-за блокировки соц сетей не кажется, что вы потеряли часть аудитории?

— Нет, нисколько. Наоборот, у меня активизировались другие социальные сети, я стала активнее появляться во «ВКонтакте», «Телеграме» и впервые завела страничку в «Одноклассниках». Пока присматриваюсь, какую площадку делать основной.

Фото: Из личного архива

— Во время карантина вы приняли участие в акции в пользу благотворительного проекта Константина Хабенского и перевоплотились в героиню плаката «Не болтай!». А какой еще образ вы бы хотели на себя примерить?

— Скорее всего, это был бы какой-нибудь анимационный персонаж. Необязательно человек, может быть, и какая-то зверушка. Было бы интересно сыграть Чебурашку! Правда, для него у меня лицо недостаточно круглое. Но с правильным гримом это было бы забавно.

— Как вы выстраиваете работу с коллегами по площадке?

— Мы пытаемся использовать разные приемы. Для начала понять границы человека, потому что то, что для одного хорошо, для другого недопустимо. Например, если в первый съемочный день кинуться человеку на шею, он может это не так понять. Поэтому использую разные приемы. В фильме «Коля» я играла маму шестилетнего мальчика. Когда я появилась на площадке и познакомилась с ним и его мамой, я сказала ему: «Привет, меня зовут Ира, я буду играть твою маму. Пошли мыть руки». Взяла его за руку и сказала маме, чтобы та отдыхала, потому что мы все будем делать вместе. Такой подход помог нам быстро сдружиться.

— После учебы вы переехали в Москву. Сильно ли изменилась столица?

— В метро она осталась прежней. Первое, что мне тогда впечаталось в память, — станции на Казанском вокзале. На днях, опаздывая, я опять нырнула в метро. Тогда все были в масках, можно было легко спрятаться. Все осталось прежним. Так что я даже знаю, сколько стоит одна поездка на метро.

ДОСЬЕ

Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. На ее счету работы в фильмах и сериалах «Ричард Львиное Сердце», «Наваждение», «Коля», «Есенин», «Реальная сказка», «Чикатило». Тифлокомментатор высшей категории. В 2019 году участвовала в шоу «Последний герой» и провела на острове 19 дней.