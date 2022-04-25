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Психологи столицы рассказывают, как выстроить отношения мамы и дочери

Павел Гриднев

Общество
Психологи столицы рассказывают, как выстроить отношения мамы и дочери
Фото: pixabay.com

От того, каким было общение между родителями и их маленькими детьми, во многом зависит судьба и будущая жизнь повзрослевших чад. Сегодня, в День дочерей, специалист Московской службы психологической помощи Лариса Костикова рассказала, какие значимые кризисы должны пройти два любящих человека — мать и дочь, и о том, что произойдет, если этого не случится.

По словам психолога, построение отношений дочери с мамой проходит пять этапов.

На первой стадии, в раннем детстве, мать и ее ребенок находятся в симбиотических отношениях. Другими словами, девочка будто отображает состояние своего значимого взрослого. Скажем, у счастливой матери — веселый, радостный ребенок, у встревоженной родительницы — плаксивый, настороженный.

Чем старше становится малыш, тем больше он осознает собственные границы, пытается отделиться от родителя: так начинается вторая стадия развития отношений.

— На ней может начаться бунт дочери против навязывания родителем собственных представлений о жизни. Девочка, осознавая свою индивидуальность, будет противиться тому внешнему образу, который хочет видеть в ней мать. Особенно ярко, а подчас и болезненно, это проявляется в подростковом возрасте, когда дети переживают бурные перемены в эмоциональной сфере и интенсивное развитие телесных процессов. Очень важно на данном этапе, чтобы дочь смогла отстоять свою «территорию», почувствовать себя более уверенной, а мама могла бы принять ее индивидуальность, тактично и бережно сопровождать этот процесс, видя в дочери будущую женщину, — обратила внимание психолог.

На третьей стадии происходит сепарация, или отделение от родительской семьи. Дочь может уехать от матери, начав самостоятельную жизнь, но может и остаться. Тогда ей нужно будет обустроить свой мир так, чтобы была возможность внутри этой жизни достигать собственных, личных целей. При этом вполне возможно, что они не во всем будут совпадать с приоритетами родительской семьи, но если мать доверяет своему ребенку, то сможет гордиться его достижениями и успехами, не требуя взамен прямого следования собственным ожиданиям. Получая такого рода поддержку, взрослая девочка сможет чувствовать к матери искреннюю благодарность за науку быть женщиной, она научится воспринимать жизнь с любовью и интересом ко всему новому, обретет уверенность, умение ценить и беречь себя.

Четвертая стадия проходит в период, когда взрослая дочка способна воспринимать свою мать как отдельную женщину, у которой продолжается ее собственная жизнь и вне материнства.

Для завершающей стадии этих отношений может быть характерна глубокая мудрая дружба двух взрослых женщин.

А если все пошло не так?

Если один из этапов взаимодействия не пройден, то в будущем женщина попытается «отыграть» эти отношения в своей семье с собственным мужем или каждый раз будет сталкиваться с неудачами при попытках наладить с кем-то контакт.

Кроме того, при воспитании своих детей такой женщине будет трудно обеспечить дочери безопасную атмосферу для проживания кризиса самоидентификации. В этом случае ребенок может фиксироваться на каком-то этапе и вечно повторять одни и те же паттерны поведения, оставаясь бунтующим подростком или инфантильным недорослем.

Один из эффективных методов «проживания» пропущенных стадий — установление контакта с матерью в письмах: на бумаге можно выразить свои чувства, поделиться переживаниями. Возможно, их будет некому отправить, либо шанс быть услышанной окажется минимальным. Но это и неважно. Главное — вы наладите диалог со своим внутренним родителем и гармонизируете собственное состояние.

— Работая над собой, очень важно сфокусировать внимание на том, что происходит в вашей жизни сейчас, попытаться проследить повторяющиеся паттерны во взаимоотношениях с близкими. Возможно, вам потребуется не только самоанализ, но и помощь психолога, — отметила специалист.

Если вам трудно выстраивать отношения с родителями либо есть сложности в воспитании своих детей, за поддержкой можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи. Консультации проводятся конфиденциально и бесплатно. Кроме того, вы можете принять участие в вебинарах по темам детско-родительских отношений. Так, 26 апреля в 15:00 состоится онлайн-мероприятие «Подростки: секреты успешного взаимодействия и поддержки». Участники обсудят подростковую депрессию компьютерную зависимость, травлю.

Еще одна встреча по теме пройдет 28 апреля в 12:00 «Конфликты и пути их разрешения». Вместе с психологом обсудите техники и приемы общения в конфликтных ситуациях, поговорите о приемах сохранения самообладания в эмоционально заряженных диалогах.

Также работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 — для городского, 8 (495) 051 — для мобильного, и чат психологической поддержки. Все подробности на сайте https://msph.ru/.

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