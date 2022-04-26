Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Техники ряд вам рад: новые производители придут на место тех, кто приостановил поставки

Рената Лебедева

Общество
Техники ряд вам рад: новые производители придут на место тех, кто приостановил поставки
Москвичка Наталья Темнышова в одном из магазинов электроники и бытовой техники / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Крупные сетевые магазины сообщают о том, что запасов импортной электроники и бытовой техники хватит в России до конца лета. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами о том, стоит ли ожидать нехватки холодильников, чайников, компьютеров и смартфонов или избыточного предложения китайской техники в качестве альтернативы знакомым брендам.

Ситуация с бытовой техникой и электроникой в России сейчас сложно назвать стабильной: многие компании заявили о приостановке поставок продукции, а некоторые и вовсе ушли с отечественного рынка. Более того, в середине марта цены на эту категорию товаров подскочили аж на 15–20 процентов, поэтому многие, оценив ситуацию, решили быстрее приобрести вещи, покупка которых уже давно назревала. Брать холодильники и смартфоны предусмотрительные покупатели начали уже в конце февраля.

— Из-за наплыва покупателей во многих магазинах начались перебои с поставками. У нас есть запасы, но теперь мы отгружаем товары со склада чаще, так как цены снова упали и спрос вырос, — рассказал директор складской и транспортной логистики одного из крупных магазинов бытовой техники и электроники Роман Вихрев.

По словам эксперта, компаний, разорвавших все связи с Россией, можно пересчитать по пальцам одной руки. Остальные просто боятся принимать какие-то решения или испытывают трудности с доставкой своей продукции, а также с ее оплатой из-за санкций, повлиявших на работу многих банков России.

— Многие не знают, но у нас достаточно достойных альтернатив, которые зарегистрированы и производятся либо в России, либо в Юго-Восточной Азии. Например, продукция компаний Flama, De Luxe, Darina, Vitek, Scarlett и многих других. Поэтому дефицита не будет, — добавил Вихрев.

С этим согласен и эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев. А еще, по его словам, легализация параллельного импорта (ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя) поможет компенсировать уход иностранных компаний.

— Такие товары будут ввозиться через третьи страны и останутся в наших магазинах. Сейчас Минпромторг прорабатывает все тонкости нового закона, — сообщил эксперт.

Сомнения насчет того, что «серые схемы» поставок товара в Россию могут негативно сказаться на его качестве и приведут к большому количеству китайских подделок, Валентин Игнатьев опроверг.

— Китайские компании боятся введения санкций за то, что будут помогать нам обходить их. Не стоит ждать, что китайское сразу заполнит все ниши и что для нас огромными партиями будут делать копии иностранной техники. Конечно, часть новых игроков оттуда обязательно придет с оригинальной продукцией. Будут еще компании из Индии и других дружественных нам стран, — добавил Игнатьев.

Товары ушедших крупных брендов останутся

Минпромторг утвердил список товаров, подлежащих параллельному импорту — ввозу в Россию без разрешения правообладателя. «Вечерняя Москва» поговорила с финансовым экспертом Александром Гребенниковым о том, какие категории и торговые марки вошли в этот список и как эта мера повлияет на покупателей.

Власти нашей страны официально разрешили ввозить товары по параллельному импорту около 200 брендов, которые приостановили свою деятельность в России. В документе Минпромторга указано, что параллельный импорт допускается для техники Apple, Samsung, Nokia, Sony, HP. Помимо этого, можно будет ввозить комплектующие и автомобили марок Land Rover, Jaguar, Nissan, Volvo, Skoda и так далее. Туда также вошли парфюмерия, текстиль, кожаные изделия и ТВ-аппаратура.

— Список составлен правильно, все эти товары очень нужны на рынке — особенно промышленное оборудование. На некоторые категории даже нет ограничения по брендам — импортерам можно ввозить всю иностранную обувь и одежду. Таким образом, нам удастся избежать дефицита и продолжать приобретать привычные нам вещи, — отметил Гребенников.

По его словам, ожидать наплыва подделок из-за параллельного импорта не стоит — вся продукция будет оригинальной, просто ее теперь будут ввозить через дружественные нам страны.

— Я уверен, что цены будут адекватными. А возможно, даже дешевле, чем если бы мы покупали напрямую. Покупателям не стоит бояться, что произойдет повышение стоимости или товар окажется некачественным, — добавил специалист.

техника Санкции поставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте