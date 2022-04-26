Техники ряд вам рад: новые производители придут на место тех, кто приостановил поставки

Москвичка Наталья Темнышова в одном из магазинов электроники и бытовой техники / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Крупные сетевые магазины сообщают о том, что запасов импортной электроники и бытовой техники хватит в России до конца лета. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами о том, стоит ли ожидать нехватки холодильников, чайников, компьютеров и смартфонов или избыточного предложения китайской техники в качестве альтернативы знакомым брендам.

Ситуация с бытовой техникой и электроникой в России сейчас сложно назвать стабильной: многие компании заявили о приостановке поставок продукции, а некоторые и вовсе ушли с отечественного рынка. Более того, в середине марта цены на эту категорию товаров подскочили аж на 15–20 процентов, поэтому многие, оценив ситуацию, решили быстрее приобрести вещи, покупка которых уже давно назревала. Брать холодильники и смартфоны предусмотрительные покупатели начали уже в конце февраля.

— Из-за наплыва покупателей во многих магазинах начались перебои с поставками. У нас есть запасы, но теперь мы отгружаем товары со склада чаще, так как цены снова упали и спрос вырос, — рассказал директор складской и транспортной логистики одного из крупных магазинов бытовой техники и электроники Роман Вихрев.

По словам эксперта, компаний, разорвавших все связи с Россией, можно пересчитать по пальцам одной руки. Остальные просто боятся принимать какие-то решения или испытывают трудности с доставкой своей продукции, а также с ее оплатой из-за санкций, повлиявших на работу многих банков России.

— Многие не знают, но у нас достаточно достойных альтернатив, которые зарегистрированы и производятся либо в России, либо в Юго-Восточной Азии. Например, продукция компаний Flama, De Luxe, Darina, Vitek, Scarlett и многих других. Поэтому дефицита не будет, — добавил Вихрев.

С этим согласен и эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев. А еще, по его словам, легализация параллельного импорта (ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя) поможет компенсировать уход иностранных компаний.

— Такие товары будут ввозиться через третьи страны и останутся в наших магазинах. Сейчас Минпромторг прорабатывает все тонкости нового закона, — сообщил эксперт.

Сомнения насчет того, что «серые схемы» поставок товара в Россию могут негативно сказаться на его качестве и приведут к большому количеству китайских подделок, Валентин Игнатьев опроверг.

— Китайские компании боятся введения санкций за то, что будут помогать нам обходить их. Не стоит ждать, что китайское сразу заполнит все ниши и что для нас огромными партиями будут делать копии иностранной техники. Конечно, часть новых игроков оттуда обязательно придет с оригинальной продукцией. Будут еще компании из Индии и других дружественных нам стран, — добавил Игнатьев.

Товары ушедших крупных брендов останутся

Минпромторг утвердил список товаров, подлежащих параллельному импорту — ввозу в Россию без разрешения правообладателя. «Вечерняя Москва» поговорила с финансовым экспертом Александром Гребенниковым о том, какие категории и торговые марки вошли в этот список и как эта мера повлияет на покупателей.

Власти нашей страны официально разрешили ввозить товары по параллельному импорту около 200 брендов, которые приостановили свою деятельность в России. В документе Минпромторга указано, что параллельный импорт допускается для техники Apple, Samsung, Nokia, Sony, HP. Помимо этого, можно будет ввозить комплектующие и автомобили марок Land Rover, Jaguar, Nissan, Volvo, Skoda и так далее. Туда также вошли парфюмерия, текстиль, кожаные изделия и ТВ-аппаратура.

— Список составлен правильно, все эти товары очень нужны на рынке — особенно промышленное оборудование. На некоторые категории даже нет ограничения по брендам — импортерам можно ввозить всю иностранную обувь и одежду. Таким образом, нам удастся избежать дефицита и продолжать приобретать привычные нам вещи, — отметил Гребенников.

По его словам, ожидать наплыва подделок из-за параллельного импорта не стоит — вся продукция будет оригинальной, просто ее теперь будут ввозить через дружественные нам страны.

— Я уверен, что цены будут адекватными. А возможно, даже дешевле, чем если бы мы покупали напрямую. Покупателям не стоит бояться, что произойдет повышение стоимости или товар окажется некачественным, — добавил специалист.