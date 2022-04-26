Как амнистия за нарушения ПДД повлияет на водителей

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Госдуме предложили временно прекратить наказывать автовладельцев за ряд правонарушений. «Вечерняя Москва» разбиралась в тонкостях этого проекта, а также узнала у эксперта, как такая инициатива может повлиять на безопасность дорожного движения.

Поможет снизить финансовую нагрузку

Депутаты от партии ЛДПР планируют внести в Госдуму постановление, согласно которому автомобилисты, совершившие неопасные правонарушения, будут освобождены от ответственности. В предложенном списке около 40 правонарушений, входящих в 12-ю главу КоАП.

— Нам видится, что освобождение от штрафов части нарушителей могло бы стать для российских семей существенным подспорьем в нынешней социально-экономической ситуации. Сегодня вносим постановление об амнистии на рассмотрение Госдумы, — написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Среди нарушений, за которые предполагается временно отменить наказание: непристегнутый ремень безопасности, разговоры по телефону, несоблюдение правил остановки и стоянки, нарушение требований знаков и разметки, управление автомобилем без нужных документов, езда без прав и так далее.

Есть и исключения: водителей в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся от освидетельствования по-прежнему продолжат штрафовать и лишать прав.

Проект предполагает не только отмену новых штрафов, но и аннулирование уже вынесенных постановлений. По словам авторов инициативы, такое решение поможет снизить финансовую нагрузку на автовладельцев.

Фактор моральной поддержки

Автоэксперт Юрий Урюков в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что экономическая точка зрения играет не первую роль в такой инициативе.

— Очевидно, что в отношении тех, кто нарушает регулярно, все равно будут применяться жесткие меры, несмотря на амнистию. Инспекторы ГИБДД прекрасно все видят, смотрят базы данных, историю поведения на дороге и принимают решения. Был бы повод, а наказать человека способы найдутся, — уверен специалист.

По его словам, для адекватных автомобилистов, которые не так часто нарушают правила, подобная инициатива была бы фактором моральной поддержки.

Влияние такого постановления на безопасность можно оценить только практически, отметил Урюков.

— Надо посмотреть на практику применения этих рекомендаций, и тогда все будет понятно. Некий риск в любом случае есть: кто-то воспримет такие новости не слишком правильно. Но я думаю, что большинство автомобилистов понимает: амнистия — не значит отказ от наказания. Нарушения будут фиксироваться, заноситься в базу данных, и чем это потом обернется для конкретного человека — пока сказать сложно. Наверняка все останется в архивах ГИБДД и может аукнуться в будущем, — рассказал автоэксперт.

Собеседник «ВМ» заметил, что даже езда без права управления транспортом не всегда является серьезным правонарушением. В имеющейся на сегодняшний день практике такие ситуации, когда человека без прав останавливают на оживленной трассе и в отдаленной деревне, наказываются одинаково, хотя риски сильно отличаются.

Амнистия не повлияет на людей, которые ездят без ремней безопасности или пользуются смартфоном за рулем, отметил Урюков.

— Сейчас люди, которые сознательно не пользуются ремнем безопасности и сознательно говорят по телефону за рулем, делают это, несмотря на наличие штрафов. Психология человека при введении амнистии не изменится. Если человек находил для себя возможность ездить с ремнем, который воткнут в замок за спинкой сиденья, то он так и продолжит ездить, пока его не остановит сотрудник ГИБДД. Но человек, который пользуется ремнем безопасности, делает это осознанно из-за того, что понимает все последствия для своего здоровья в случае аварии, — объяснил специалист.

Исключение из проекта статей, связанных с употреблением алкоголя за рулем, вполне объяснимо, добавил собеседник «ВМ».