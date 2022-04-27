Коллекционеры из Донбасса знакомят молодежь с настоящей историей

Коллекционер-филателист Владимир Захаров демонстрирует спецкору «ВМ» конверт, увековечивший старушку с красным Знаменем Победы, ставшую одним из символов спецоперации. Он создал его своими руками / Фото: Кирилл Васильев / Вечерняя Москва

Донецкие коллекционеры каждые выходные собираются под куполом крытого рынка.

Ряды с марками, пластинками и значками обыватель, скорее всего, назовет барахолкой. На такое определение здесь обижаются. Клуб коллекционеров собирается не ради торговли, говорит его зампред Алексей Иванов. Здесь общаются, обмениваются, знакомят молодежь с историей.

— В наших предметах коллекционирования отражаются все главные события Донецка, — уверен Алексей Иванов. — С 2015 года стали выпускать марки ДНР — появилось такое направление в коллекционировании. Началась спецоперация, выпустили конверты и марки с буквами Z, V.

Проходим дальше по рядам, и Алексей знакомит меня с филателистом Владимиром Захаровым.

— Тема Донецка с точки зрения филателии узкая, если брать во внимание выпуски государственные, — объясняет Захаров. Почта СССР выпустила всего одну марку по теме. Ну были еще маркированные конверты. Дальше Украина выпустила несколько марок. Появилась почта Донбасса. Но ведь у них ограничения — 25 выпусков в год. А людей, событий, которые достойны увековечения, куда больше.

Владимир нашел выход: он самостоятельно делает конверты, посвященные важным для истории событиям и людям. Запечатлел Владимир и бесстрашную бабушку, вышедшую к украинским военным с советским флагом. На лицевой стороне разошедшийся по сети рисунок — тот самый, с тенью в образе Родины-матери. На задней — краткая справка и стихи Ирины Трусовой. Есть в его коллекции и другие события, которые укронацисты хотели бы стереть из народной памяти.

Противостоит декоммунизациии другой коллекционер — Павел Бурак. На его стенде фото и пластинки советских артистов, марки, значки. А отдельно — крупное фото Иосифа Сталина.

— Оно не продается. Здесь оно для того, чтобы кто-то подошел и спросил: кто это? Молодежь, особенно беженцы — они ведь не знают. Ни Сталина, хотя даже наш город носил его имя, ни Ленина. Понятно, это политики, можно допустить. Но они ведь и Гагарина не знают! — возмущается Павел Бурак. — Я поэтому детям дарю значки. Они спросят — кто это? А я и расскажу. Им же украинцы не рассказали.

Павел Бурак признается: на базар — так он называет собрание клуба коллекционеров — его привело чудо:

— Тогда только началась война, в 2014-м. В районе «Градом» перебило трубопровод. Я на человека работал. Я говорю: и мне зачтется, и тебе, давай людям воду сделаем. Пробурили скважину. В субботу мне надо было на базар. Он меня отпустил, только, говорит, людям шланг организуй под калиткой. Я включил, вода пошла. В полдевятого я ушел. А в 11 часов «Грады» косяком пошли. Попало в то место, где я работал. Тогда решил, что лучше буду на базаре. Я пенсионер, могу себе позволить. Сюда прихожу не за деньгами, а поменяться, в удовольствие пожить.

Встречи клуба продолжаются, несмотря на частые обстрелы. Но есть и проблемы, которые еще предстоит решить.

— С 2014 года не могу по почте заказать коллекционные банкноты, отправить пластинки, — сетует зампред клуба коллекционеров Алексей Иванов. — Деньги пересылать запрещено, носители информации тоже.

Несмотря на проблемы, настроение у коллекционеров оптимистичное. Готовятся к 9 мая и ко Дню пионерии.

По словам Иванова, интерес к советской теме, несмотря на все попытки декоммунизации, только возрос. Даже наблюдатели ОБСЕ, пока их не выгнали, захаживали на рынок.

— У них это все дорого стоит и ценится, — объясняет Алексей. — Нам рассказывают, что символика запрещена, а сами только за ней и приходили.