Звезды спели гимн спецназа

Артисты Александр Савин (слева), Николай Цихелашвили / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

В этом году элита российского спецназа — специальный отряд быстрого реагирования «Рысь» отмечает 30-летие. К юбилею на киностудии Росгвардии был снят клип с участием популярных артистов Владимира Девятова, Дмитрия Дюжева, Геры Грача, Родиона Газманова, Александра Савина и Николая Цихелашвили из дуэта «РадаНик».

За 30 лет бойцы элитного отряда провели ряд успешных операций и спасли сотни жизней.

— Есть люди, готовые рисковать своей жизнью ради безопасности других, те, для кого подвиг — это работа, — говорит директор автономной некоммерческой организации «Национальный благотворительный центр «Нашим героям» Николай Цихелашвили. — Именно этим людям мы с супругой Радой Эрденко и поэтессой Мариной Гауер в 2005 году посвятили песню, которая стала гимном знаменитой «Рыси». В этом году благодаря участию артистов и хору Академического ансамбля песни и пляски войск нацгвардии России под управлением генерала Виктора Елисеева этот гимн зазвучал по-новому.

Принять участие в записи клипа одним из первых вызвался Дмитрий Дюжев.

— Дима — патриот, который искренне желает поддержать бойцов. К записи песни он подошел ответственно, сделав множество дублей. Как профессионал высочайшего класса, он входил в образ, — рассказывает Николай Цихелашвили. — Исполнял эмоционально, с душой. Прослушав записанный материал, говорил, что какая-то строчка не отображает задумки, и снова шел в студию записывать новый дубль. Дима признался, что его гражданская позиция совпадает с посылом гимна и для него честь принимать участие в этом проекте.

В состав звездной команды исполнителей гимна также вошел Родион Газманов.

— Наше сотрудничество с Родионом началось несколько лет назад, — говорит музыкант Николай Цихелашвили. — И когда я ему позвонил с предложением принять участие в записи гимна «Рысь», он сразу согласился. У него не было ни минуты сомнения, он не раздумывал, найдет ли на запись время, сможет ли приехать. Он попросил выслать ему материал, сам подготовился и между своими репетициями и делами сумел записать песню в дистанционном режиме и прислать мне. Судя по исполнению, ясно, что Родион серьезно потрудился для нашего проекта.

А вот известный артист Владимир Девятов решил принять участие в записи гимна, потому что его внук служит в силовых структурах.

— У каждого из артистов — свой стимул исполнить гимн, но у всех участников было желание высказать благодарность тем, кто стоит на страже безопасности и готов к самопожертвованию ради мирной, спокойной жизни россиян, — подчеркнул Николай Цихелашвили. — Даже по кадрам клипа видно, в каких условиях приходится работать бойцам, ведь для видеоряда специально отобраны документальные съемки.

Посмотреть клип можно на сайте Росгвардии (rosguard.gov.ru).

Дмитрий Дюжев на съемках клипа, посвященного отряду «Рысь» / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

СПРАВКА

СОБР «Рысь» сформирован 10 февраля 1992 года для борьбы с терроризмом и наркотиками, освобождения заложников, нейтрализации опасных преступников. В год основания сотрудники СОБРа принимали участие в урегулировании осетино-ингушского конфликта, а в 1994 году во время боевых действий в СевероКавказском регионе освобождали заложников в Минеральных Водах и Махачкале.

В 1995–1996 годах бойцы отряда участвовали в операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. В 2002-м спасали заложников из Театрального центра на Дубровке в Москве.