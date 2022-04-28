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Звезды спели гимн спецназа

Альфия Камилова
Общество
Звезды спели гимн спецназа
Артисты Александр Савин (слева), Николай Цихелашвили / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

В этом году элита российского спецназа — специальный отряд быстрого реагирования «Рысь» отмечает 30-летие. К юбилею на киностудии Росгвардии был снят клип с участием популярных артистов Владимира Девятова, Дмитрия Дюжева, Геры Грача, Родиона Газманова, Александра Савина и Николая Цихелашвили из дуэта «РадаНик».

За 30 лет бойцы элитного отряда провели ряд успешных операций и спасли сотни жизней.

— Есть люди, готовые рисковать своей жизнью ради безопасности других, те, для кого подвиг — это работа, — говорит директор автономной некоммерческой организации «Национальный благотворительный центр «Нашим героям» Николай Цихелашвили. — Именно этим людям мы с супругой Радой Эрденко и поэтессой Мариной Гауер в 2005 году посвятили песню, которая стала гимном знаменитой «Рыси». В этом году благодаря участию артистов и хору Академического ансамбля песни и пляски войск нацгвардии России под управлением генерала Виктора Елисеева этот гимн зазвучал по-новому.

Принять участие в записи клипа одним из первых вызвался Дмитрий Дюжев.

— Дима — патриот, который искренне желает поддержать бойцов. К записи песни он подошел ответственно, сделав множество дублей. Как профессионал высочайшего класса, он входил в образ, — рассказывает Николай Цихелашвили. — Исполнял эмоционально, с душой. Прослушав записанный материал, говорил, что какая-то строчка не отображает задумки, и снова шел в студию записывать новый дубль. Дима признался, что его гражданская позиция совпадает с посылом гимна и для него честь принимать участие в этом проекте.

В состав звездной команды исполнителей гимна также вошел Родион Газманов.

— Наше сотрудничество с Родионом началось несколько лет назад, — говорит музыкант Николай Цихелашвили. — И когда я ему позвонил с предложением принять участие в записи гимна «Рысь», он сразу согласился. У него не было ни минуты сомнения, он не раздумывал, найдет ли на запись время, сможет ли приехать. Он попросил выслать ему материал, сам подготовился и между своими репетициями и делами сумел записать песню в дистанционном режиме и прислать мне. Судя по исполнению, ясно, что Родион серьезно потрудился для нашего проекта.

А вот известный артист Владимир Девятов решил принять участие в записи гимна, потому что его внук служит в силовых структурах.

— У каждого из артистов — свой стимул исполнить гимн, но у всех участников было желание высказать благодарность тем, кто стоит на страже безопасности и готов к самопожертвованию ради мирной, спокойной жизни россиян, — подчеркнул Николай Цихелашвили. — Даже по кадрам клипа видно, в каких условиях приходится работать бойцам, ведь для видеоряда специально отобраны документальные съемки.

Посмотреть клип можно на сайте Росгвардии (rosguard.gov.ru).

Звезды спели гимн спецназа Дмитрий Дюжев на съемках клипа, посвященного отряду «Рысь» / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

СПРАВКА

СОБР «Рысь» сформирован 10 февраля 1992 года для борьбы с терроризмом и наркотиками, освобождения заложников, нейтрализации опасных преступников. В год основания сотрудники СОБРа принимали участие в урегулировании осетино-ингушского конфликта, а в 1994 году во время боевых действий в СевероКавказском регионе освобождали заложников в Минеральных Водах и Махачкале.

В 1995–1996 годах бойцы отряда участвовали в операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. В 2002-м спасали заложников из Театрального центра на Дубровке в Москве.

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