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Teлeфoнныe мошенники cтaли обыгрывать тему мeждyнapoдных caнкций. В Москве фиксируются все нoвыe cпocoбы oбмaнa. Kaк нe пoпacтьcя нa yлoвкy, paccкaзaли в MBД.

Мошенники, кaк и пpeждe, пpeдcтaвляютcя coтpyдникaми бaнкoв. Ho ecли paньшe, чтoбы yзнaть дaнныe клиeнтa, oни cooбщaли якoбы o пepeвoдax c иx cчeтoв, тo ceйчac используют бoлee aктyaльную легенду.

— Пceвдоcoтpyдники пpeдлагают пepeвecти дeньги нa якoбы cпeциaльный бeзoпacный в условиях санкций cчeт, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Для этoгo тaкжe пpocят нaзвaть пoлныe дaнныe кapты или cмc-кoды. Moшeнник тaкжe мoжeт пpeдлoжить ycпeть взять кpeдит пo низкoй пpoцeнтнoй cтaвкe.

Представитель МВД советует:

— Если вам пoзвoнили из бaнкa и cooбщили o вoзмoжныx гpядyщиx пpoблeмax, лyчшe прервать звонок, а потом пepeзвoнить пo oфициaльнoмy нoмepy бaнкa или cxoдить в oфиc личнo.

Поможем «выгодно вложить деньги»

— С началом спецоперации количество мошеннических звонков несколько снизилось. Дело в том, что большая их часть осуществлялась с территории Украины. Но в результате спецоперации большинство кол-центров на территории Украины было ликвидировано, — рассказывает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — Зато резко вырос объем вредоносной рекламы в соцсетях и рассылок по электронной почте с фишинговыми ссылками. До начала спецоперации эта категория составляла 7–10 процентов обращений, после — 29 процентов.

По словам эксперта, сейчас преобладают мошеннические текстовые предложения двух видов. Первый — о переводе денег на антикризисный счет — мол, банк находится под санкциями и деньги могут просто пропасть. Делать этого ни в коем случае не следует. Никаких антикризисных счетов в банках нет. Второе жульничество — предложения от лжеброкеров по различного рода инвестиционным инструментам. Чтобы не попасться, не верьте письменным зазывалкам, а идите к брокеру в офис и спрашивайте его лицензию.

Предлагают найти солдата

Эксперты ОНФ предупредили и о других совершенно хамских, переходящих всякие грани дозволенного способах обмана.

— Стало довольно много вредоносной и недобросовестной рекламы в социальных медиа и почтовой рассылке. Она содержит призывы к протестной активности в адрес матерей российских солдат-срочников, которые якобы участвуют в спецоперации на Украине, — рассказывает Евгения Лазарева.

Эти рекламные сообщения содержат ссылку на ресурс, на котором обещают помочь выяснить местонахождение солдата при введении ряда его персональных данных. Кто контролирует такие сайты, доподлинно не известно, но, разумеется, велика вероятность, что это украинские спецслужбы. А значит, оставляемые данные они будут использовать во вред солдатам и их родным.

По старой схеме

Прежние схемы мошенничества, увы, тоже вовсю используются. Часть присылаемого по почте спама, как рассказали в ОНФ, содержит зараженные ссылки на сайты российских компаний, на которых начинают появляться всплывающие окна с сообщениями о якобы полученных начислениях или выигрыше ценных призов.

— Это свидетельствует о взломе сайтов членов российского предпринимательского сообщества. По всей видимости, они были недостаточно защищены, а активность киберпреступников как раз очень высокая, — считает аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.

Психолог Ольга Максимова также обратила внимание, что в нестандартной ситуации многих людей может охватить паника либо жадность, поэтому они более склонны к принятию нерациональных и импульсивных решений и чаще ведутся на подобные предложения, исходящие от аферистов.

КСТАТИ

Первый замминистра МВД Александр Горовой заявил о том, что правительство дало указание отменить все плановые проверки бизнеса, за исключением тех, что затрагивают вопросы безопасности. Если вас пытаются «проверить» некие компетентные органы, обращайтесь в прокуратуру: проверяющие, скорее всего, мошенники.

КАКИЕ ДАННЫЕ СООБЩАТЬ НЕЛЬЗЯ

МВД России выпустило памятку, какие данные нельзя сообщать по телефону, как бы вам не представились.