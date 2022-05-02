«Проблема есть, но она раздута»: нужно ли вводить ОСАГО для электросамокатов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ввести полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет довольно сложно. Вместо этого стоит прилагать усилия для повышения культуры вождения такого рода транспорта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов.

Предложение о введении страховых полисов для владельцев СИМ, в том числе электросамокатов и скутеров, высказали в комитете Совфеда по обороне и безопасности. По мнению сенаторов, малый электротранспорт может нести серьезную опасность как для людей, использующих его, так и для пешеходов ввиду того, что он «не оборудован эффективными системами безопасности, но при этом способен развивать значительную скорость».

Собеседник «ВМ» полагает, что введение подобных полисов для владельцев электросамокатов и других СИМ не представляется целесообразным. Для этого потребуется, чтобы каждый электросамокат или сигвей имел номерной знак, что в свою очередь предполагает внесение СИМ в список транспортных средств. А для внесения нового вида транспорта в такой список нужно будет менять регламент Таможенного союза. На все это уйдут годы.

В то же время подобные меры в отношении владельцев велосипедов не обсуждаются, хотя ДТП с велосипедами — более распространенное явление, обратил внимание эксперт:

— По данным ГИБДД, в прошлом году произошло около 600 ДТП с электросамокатами. За тот же период зафиксировали более 5,5 тысячи случаев ДТП с участием велосипедистов. Проблема безопасности электросамокатов есть, но она сильно раздута.

Кроме того, как отмечает Осипов, потенциальное введение ОСАГО для электросамокатов, вероятно, потребует сертификатов безопасности для каждого конкретного изделия. Это может привести к незначительному росту цен на средства индивидуальной мобильности.

— В первую очередь нужно обратить внимание на меры, которые помогли бы людям понять, как, где и с какой скоростью они могут передвигаться на своих электросамокатах, — подчеркивает собеседник «ВМ». — Повышение культуры вождения позволит сократить количество ДТП. Кроме того, у самокатчиков, в отличие от тех же велосипедистов, нет правил дорожного движения. Этим вопросом в настоящее время плотно занимается Минтранс.

При этом международный опыт свидетельствует о том, что постановка на учет мобильного транспорта неэффективна.

— Германия вводила номерные знаки для моноколес и электросамокатов, но страна быстро от этого отказалась. Более того, три года назад у них было разрешено перемещение на СИМ только по частной территории, то есть на собственном дачном участке либо по квартире. Однако впоследствии немцы от этого отказались, потому что поняли всю пользу от этого вида транспорта в условиях COVID-19. СИМ занимают меньше места, чем автомобили, каждый ездит сам по себе. Таким образом решаются проблемы пробок и распространения инфекций. То же самое случилось и в Великобритании. В этой стране уже пересаживают на электросамокаты и сигвеи полицию, — заключил Осипов.

Электросамокат — удобное и доступное средство передвижения. Однако иногда этот двухколесный транспорт может воспламениться или даже взорваться в самый неожиданный момент, приведя к трагическим последствиям. Ответ на вопрос о том, почему взрываются электросамокаты, — в материале «ВМ».