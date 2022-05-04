Почему вредно перерабатывать на даче

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«Самый лучший отдых в майские праздники — это природа и дача», — так думает большинство россиян, меняя суету и шум мегаполиса на тишину природы. Весеннее теплое солнце, свежий воздух, общение с близкими людьми, смена гиподинамии на активный образ жизни — работа в огороде и саду приносит немало радости и удовлетворения. Вместе с тем азарт и увлеченная работа, тяжелый физический труд могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

— Интенсивная нагрузка, выполнение резких, неподготовленных движений, длительная работа вниз головой приводят к значительной нагрузке на позвоночник, мышцы, суставы, сердечно-сосудистую систему. Особенно это касается вскапывания земли лопатой. Резкое перенапряжение ослабленных за зиму мышц является причиной появления ноющей или стреляющей боли в спине, суставах рук и ног, — пояснил врач.

По его словам, важно распределить физическую нагрузку правильно, чтобы поработать и отдохнуть на дачном участке без вреда для здоровья.

Прежде чем выйти в огород, врач рекомендует сделать несложную разминку:

— встаньте ровно, ноги вместе, потянитесь вверх, затем аккуратно потянитесь вниз — повторите это действие несколько раз, совершая движения максимально плавно;

— затем сделайте боковые наклоны (несколько раз в каждую сторону);

— совершите несколько круговых движений бедрами (сначала вправо — по три–пять кругов, затем влево — столько же).

Данные упражнения помогут подготовить мышцы и позвоночник к тяжелой физической работе, а также грамотно распределить нагрузку на все группы мышц без дальнейшего ущерба для собственного здоровья, подчеркнул Жданов.

— Подберите и наденьте свободную одежду, чтобы в ней было комфортно двигаться. Лучше, если она будет из натуральной ткани: это обеспечит хорошую терморегуляцию. Не забудьте о головном уборе. В прохладные дни возьмите теплую накидку или завяжите платок на пояснице. Постоянно контролируйте свое артериальное давление, регулярно принимайте назначенные вашим врачом лекарственные препараты. При появлении недомогания прекратите работу, посидите на скамейке или в беседке, а лучше вернитесь в дом и отдохните на диване, — пояснил медик.

Он также отметил, что при вскапывании земли лопатой важно выровнять тело, выпрямиться и не горбиться:

— Станьте едины с лопатой. Центр тяжести должен находиться посередине. Уделяйте внимание своему телу. Не боритесь с лопатой, «уроните» на нее свой вес. Так вы будете меньше уставать. Напрягаться и работать должны только руки, а не все тело. Используйте острый инструмент, пусть лезвие входит в землю перпендикулярно, а штык имеет более коническую форму.

Жданов заметил, что садовый инвентарь должен быть удобен. Лопаты и грабли должны быть не слишком тяжелыми, с подходящими по длине черенками.

— Принято считать, что правильный черенок должен быть до плеча своему хозяину. Меняя позу, не делайте резких движений, чтобы избежать так называемых прострелов и спазма мышц. Не используйте силу запястий, когда поднимаете лопату с комом земли. Постарайтесь зацепить черенок сгибом локтя так, чтобы ваше тело оказывало дополнительное давление (рычаг), — рекомендует эксперт. — Так вы снизите нагрузку на мышцы спины. Когда вы сваливаете ком земли в сторону, не прогибайтесь и не поддавайтесь вперед: это может привести к травме межпозвонкового диска. Скручивание спины при переноске груза или наклоны вперед со сгибом в позвоночнике — главные факторы риска травм. Во время работы не делайте слишком резких и интенсивных движений — лучше сделать больше медленных, но плавных.

Врач рекомендует соблюдать алгоритм правильного подъема тяжести:

— расставьте ноги на ширине плеч, присядьте перед грузом на корточки как можно ближе к нему;

— выровняйте спину максимально сильно, держите спину прямо;

— обхватив предмет руками, напрягите мышцы живота и постепенно начинайте подниматься, но ни в коем случае не поворачивайте туловище в процессе подъема (неправильное поднятие тяжести, может спровоцировать образование межпозвонковой грыжи).

Обеспечьте отдых ногам:

— не стойте в одной позе более 20 минут;

— не переносите тяжести по дачному участку — применяйте садовую тележку;

— используйте садовый инвентарь, который оснащен длинными ручками, чтобы не приходилось сильно нагибаться;

— периодически, в момент отдыха, опирайтесь на высокую лопату или тяпку, что позволит разгрузить позвоночник и нижние конечности;

— проработав 45–50 минут, сделайте перерыв, пройдитесь, сделайте наклоны в стороны, хорошо потянитесь.

Помните, дача — это место отдыха и приятного времяпрепровождения, а не забег на выживание. Работа на грядках должна приносить радость, а не быть источником проблем со здоровьем. Даже самый высокий урожай не стоит потраченного здоровья. Наслаждайтесь природой, жизнью, общением. Выполняйте только те работы, которые приносят радость и удовольствие, заключил врач.