Шла под землей незримая работа: как строили Замоскворецкую линию метро

Эскалаторный зал на станции метро «Автозаводская», которая до 1956 года называлась «Завод имени Сталина» / Фото: Николай Галкин / ТАСС

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Был 1943 год, Красная армия громила фашистов под Сталинградом, а в Москве, несмотря на войну, героически продолжали возводить метрополитен. Ведь у каждого был свой фронт работы. Тогда об этом писала «Вечерняя Москва».

Целая полоса была посвящена открытию новых станций. С гордостью сообщали, что «Замоскворецкий радиус метро вступил в эксплуатацию». Со страниц «Вечерки» с читателями говорили большие начальники, рассказывая об особенностях и могуществе столичной подземки.

«Построена и вступает в эксплуатацию новая линия метро — от площади Свердлова до Ленинской слободы. Одной из особенностей является то, что тоннели дважды проходят под Москвой-рекой», — рассказывал корреспондентам газеты начальник метрополитена Иван Новиков.

Он подчеркивал, что для строительства нового радиуса были отобраны лучшие работники.

«Депо «Сокол», руководимое т. Семиошиным, подготовило подвижной состав для обслуживания Замоскворецкого радиуса. В наших вагоноремонтных мастерских были заблаговременно произведены необходимые ремонтные работы», — рапортовал Новиков. Подробнее о строительстве рассказал заместитель начальника метростроя Иван Данковцев.

«Чтобы построить и вести в действие радиус, нам пришлось вынуть 700 тысяч кубометров грунта, уложить 200 тысяч кубометров бетона и железобетона, больше 100 тысяч тонн чугунных тюбингов и проложить 133 километра пути. Пользуясь новыми методами, метростроевцы дважды успешно провели тоннель под рекой. Строители внедрили электровозную откатку, которая оказалась более совершенной, чем канатная», — цитирует газета слова Ивана Данковцева.

Не остался в стороне и архитектор станции «ЗиС», которую сегодня мы знаем как «Автозаводская», Алексей Душкин:

«Трудно быть равнодушным, когда проходишь мимо длинной анфилады из 44 колонн. Изумительной красоты мрамор был доставлен из Алтая задолго до войны. Его добывали вдали от железной дороги в селении Арактой. Он не применялся еще ни в одном из московских строительств. Но самое замечательное здесь — стены перронного зала. На стенах восемь мозаичных панно посвящены труду и обороне. Кузнечный цех, литейная, конвейер, линкор, самолеты...»

Эти панно мы можем видеть и сегодня.

Среди военных дней и боевых ночей

Шла под землей незримая работа.

Эти строки строителям Замоскворецкого радиуса метро посвятил знаменитый поэт эпохи Василий Соловьев-Седой.

КСТАТИ

В годы войны на метрострой пришло работать много женщин, заменивших мужей, братьев и отцов, ушедших на фронт. В честь их патриотического порыва на станции «Бауманская», открытой в годы войны, была установлена скульптура «Метростроевка».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Мозаики для станции метро «Автозаводская» создавал в блокадном Ленинграде мозаичист Владимир Фролов. Он работал в тяжелейших условиях — без света и с минимальным продуктовым пайком.

ЦИФРА

8 минут занимала в 1943 году поездка на метрополитене от площади Свердлова до Ленинской слободы.