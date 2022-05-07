Эксперт по недвижимости рассказал о плюсах покупки земельного участка в Подмосковье

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Каждый житель Москвы нет-нет да и задумывался о покупке земельного участка за пределами столицы. В перспективе его можно использовать как огород или построить большой дом. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что выгоднее — покупать земельный участок с дальнейшей постройкой дома или землю уже с готовой недвижимостью.

По словам Дмитрия Ракуты, ипотечного брокера и эксперт по недвижимости, в России сегодня действует очень хорошая программа, которая помогает по льготной ставке купить загородную недвижимость или построить дом на приобретенной земле:

— Говорить о том, что выгоднее — земля с готовой «недвижкой» или участок, на котором вы сами будете строить дом, — сложно, но возможно. И с уверенностью могу сказать, что второй вариант более бюджетный, потому что в РФ действую специальные программы облегчающие все эти процессы. Далеко не многие сегодня знают о льготной ипотеке с господдержкой, условия которой позволяют приобретать недвижимость по ставке — 12 процентов. Более того, с 1 мая эта цифра снижена до девяти процентов. Важная деталь: по этой программе можно не только приобрести жилье, но даже купить участок и построить его. Выгода в том, что вы после приобретения земли сможете сами контролировать, какие материалы покупать для строительства, как максимально ликвидно использовать имеющуюся сумму.

По словам эксперта, спрос на загородное жилье и участки возрос в период пандемии. И до сих пор этот вариант получения «своего угла» волнует многих граждан:

— Стоит ли задумываться об этой программе? Конечно, стоит! Потому что сейчас можно выгодно воспользоваться ею и приобрести недвижимость в Московской области или построить дом на участке. Выделенные по программе средства можно использовать как на приобретение земли, строительство дома, так и на покупку готовой недвижимости. Кроме того, государство возобновило сельскую ипотеку, на которую спрос был всегда, и со дня на день по ней собираются увеличить лимит.

Эксперт отметил: если у вас возникла идея приобрести участок с дальнейшим желанием построить дом, лучше поторопиться, потому что есть риск подорожания стройматериалов, что в итоге может вылиться в кругленькую сумму:

— Да и подрядные организации, увидев спрос на приобретение и строительство загородного жилья, начнут увеличивать стоимость своих услуг. В таком случае строительство жилья станет максимально невыгодным.

Ракута уточнил, что в период с мая по сентябрь рынок переориентирован именно на загородное жилья — аренда, продажа, купля, поэтому желающих будет много на предложения из Московской области.

Что же касается цен на земельные участки, по словам спикера, все зависит от близости территории к коммуникациям, Москве и различным инфраструктурам:

— Начальная стоимость земли в сторону Новой Риги сейчас составляет около 200 тысяч рублей за сотку.

Средний же диапазон цен стартует от миллиона рублей. При этом эксперт уточнил, что и в пределах этой суммы можно купить участок до десяти соток, а дальнейшие действия зависят уже от самого покупателя.