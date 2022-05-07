Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт по недвижимости рассказал о плюсах покупки земельного участка в Подмосковье

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по недвижимости рассказал о плюсах покупки земельного участка в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Каждый житель Москвы нет-нет да и задумывался о покупке земельного участка за пределами столицы. В перспективе его можно использовать как огород или построить большой дом. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что выгоднее — покупать земельный участок с дальнейшей постройкой дома или землю уже с готовой недвижимостью.

По словам Дмитрия Ракуты, ипотечного брокера и эксперт по недвижимости, в России сегодня действует очень хорошая программа, которая помогает по льготной ставке купить загородную недвижимость или построить дом на приобретенной земле:

— Говорить о том, что выгоднее — земля с готовой «недвижкой» или участок, на котором вы сами будете строить дом, — сложно, но возможно. И с уверенностью могу сказать, что второй вариант более бюджетный, потому что в РФ действую специальные программы облегчающие все эти процессы. Далеко не многие сегодня знают о льготной ипотеке с господдержкой, условия которой позволяют приобретать недвижимость по ставке — 12 процентов. Более того, с 1 мая эта цифра снижена до девяти процентов. Важная деталь: по этой программе можно не только приобрести жилье, но даже купить участок и построить его. Выгода в том, что вы после приобретения земли сможете сами контролировать, какие материалы покупать для строительства, как максимально ликвидно использовать имеющуюся сумму.

По словам эксперта, спрос на загородное жилье и участки возрос в период пандемии. И до сих пор этот вариант получения «своего угла» волнует многих граждан:

— Стоит ли задумываться об этой программе? Конечно, стоит! Потому что сейчас можно выгодно воспользоваться ею и приобрести недвижимость в Московской области или построить дом на участке. Выделенные по программе средства можно использовать как на приобретение земли, строительство дома, так и на покупку готовой недвижимости. Кроме того, государство возобновило сельскую ипотеку, на которую спрос был всегда, и со дня на день по ней собираются увеличить лимит.

Эксперт отметил: если у вас возникла идея приобрести участок с дальнейшим желанием построить дом, лучше поторопиться, потому что есть риск подорожания стройматериалов, что в итоге может вылиться в кругленькую сумму:

— Да и подрядные организации, увидев спрос на приобретение и строительство загородного жилья, начнут увеличивать стоимость своих услуг. В таком случае строительство жилья станет максимально невыгодным.

Ракута уточнил, что в период с мая по сентябрь рынок переориентирован именно на загородное жилья — аренда, продажа, купля, поэтому желающих будет много на предложения из Московской области.

Что же касается цен на земельные участки, по словам спикера, все зависит от близости территории к коммуникациям, Москве и различным инфраструктурам:

— Начальная стоимость земли в сторону Новой Риги сейчас составляет около 200 тысяч рублей за сотку.

Средний же диапазон цен стартует от миллиона рублей. При этом эксперт уточнил, что и в пределах этой суммы можно купить участок до десяти соток, а дальнейшие действия зависят уже от самого покупателя.

Недвижимость Планета Земля Ипотека
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте