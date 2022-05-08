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Московские школьники и студенты колледжей возложили цветы к монументам Великой Отечественной войны

Марьяна Шевцова
Общество
Московские школьники и студенты колледжей возложили цветы к монументам Великой Отечественной войны
Фото: Минобороны РФ

В столице прошла патриотическая акция «Лучшая сотня». В рамках нее 100 учеников каждой школы города возложили гвоздики к одному из памятных мест Великой Отечественной войны.

— Помимо школьников в возложении приняли участие и студенты московских колледжей: 100 человек от каждой образовательной организации, — сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

Узнать более подробно об акции можно в социальных сетях по хештегам: #Мойрайонвгодывойны, #Лучшаясотня, #moiraion.moscow.

Акция «Лучшая сотня» организована при поддержке столичного Департамента образования и науки и Московского городского совета ветеранов. Впервые она стартовала в 2018 году. Акция направлена на сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны в сознании современных школьников.

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