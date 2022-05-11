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В Казани пройдет Международный машиностроительный кластерный форум

Михаил Петров
Общество
В Казани пройдет Международный машиностроительный кластерный форум
Фото: Pixabay

С 19 по 21 мая 2022 года в столице Республики Татарстан в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится VIII международный машиностроительный кластерный форум TATARSTAN INDUSTRIAL DAYS.

В рамках казанского международного кластерного форума пройдет уже ставшая традиционной ежегодная выставка продукции мировых лидеров в областях машиностроения, автоматизации, роботизации промышленности, аддитивных технологий и станкостроения. Участники форума смогут ознакомиться с последними приоритетными инвестиционными проектами, разработанными промышленными предприятиями Татарстана.

Так, на выставке будут представлены техника ПАО «КамАЗ», электробус и автомобильный вакуумный погрузчик «Ураган», а также промышленные роботы «КУКА», автобус Lotos с интеллектуальной цифровой системой и многие другие современные разработки.

Приоритетные инвестиционные проекты промышленных предприятий машиностроительного кластера Республики Татарстан будут представлены как в сферах автомобилестроения, энергетики, автоматизации, так и нефтедобычи, нефтехимии, цифровизации, аддитивных технологий, производительности труда, экологии и кооперации.

Вот уже второй год подряд машиностроительный кластерный форум проводится на полях международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

Во время саммита начнет свою работу также международная выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2022.

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