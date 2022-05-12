Стратегия безопасности: как молодежи распознать в интернете ложную информацию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В киберпространстве развернулась настоящая война, одна из целей которой — манипулирование молодежью и ее вербовка в ряды экстремистов.

Правоохранителям в своей работе приходится сталкиваться с разными проявлениями экстремистской деятельности — от призывов к насильственному свержению конституционного строя до вербовки в запрещенные религиозные и террористические организации и разжигания межнациональной розни через соцсети.

Сейчас на первый план вышло распространение недостоверной информации в связи с обострением геополитической обстановки. За два месяца спецоперации на Украине Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч материалов с недостоверными данными о происходящем, заявил глава ведомства Вадим Субботин. Выступая на XI Форуме безопасного интернета, он отметил: — Есть целые ресурсы, на системной основе генерирующие такой контент.

Они направлены четко на российских граждан. За неудаление запрещенной информации на YouTube компания Google оштрафована на сумму, превышающую 7 миллиардов рублей.

По словам главы Роскомнадзора, целевая аудитория подобных ресурсов — молодые люди, для которых именно интернет — главный источник информации.

Нацелены не на разум

— Фейки также направлены на людей, которые руководствуются прежде всего эмоциями, а не разумом, — рассуждает генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Дело в том, что большинство из фейков — алогичны. Поэтому главное правило при восприятии любой информации — включать не эмоции, а логику.

Также, как пояснил эксперт, фейк — это всегда «слишком». Министерство пропаганды доктора Геббельса, например, ввело понятие «вундерваффе», или «чудооружие ». Когда стало ясно, что победить невозможно, немцам стали промывать мозги на тему неких высокотехнологичных вооружений, которые якобы уже созданы и позволят сдержать СССР и союзников.

— Зеленский договорился до своего «вундерваффе» — ядерного оружия. Действительно ли он хотел его создать или воодушевлял ВСУ, время покажет, — пояснил Журавлев.

Еще один признак фейка — он зачастую «черно-белый», без полутонов.

— В фальшивой новости есть люди хорошие и есть плохие. Есть палачи и есть жертвы. Вы не найдете там оборотов «но в то же время». Нет, там идет битва явного добра с не менее ярко выраженным злом, — рассказывает эксперт. — Такой расклад очень хорошо ложится на психику.

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Появился новый смысл

Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета, считает, что по отношению к восприятию информации, связанной с той же спецоперации на Украине, молодые люди делятся на две неравные группы.

— Первая — это которой все равно. В интернете они ищут общения друг с другом и развлечений. На новости не кликают в принципе, потому что аполитичны, — пояснил эксперт. — Вторая, как я убедился, категория молодых людей восприняла спецоперацию в ключе положительном. Молодые люди испытали гордость за страну, у них появились какие-то надличностные смыслы и цели. У меня есть знакомый парень, Он сейчас хочет пойти на контрактную службу, чтобы попасть на Украину и помогать раненым.

Проверенный инструмент

Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что не все так просто. Ведь многие пользователи в фейки все равно верят.

— Распространение недостоверной информации о военных действиях — проверенный инструмент для оказания психологического давления на противоборствующую сторону. Это делается с целью вызвать пессимизм. Такие фейки используются с тех пор, как человечество начало воевать и научилось обмениваться информацией. А с момента, как наше общество цифровизовалось, фейки стали повсеместными, — констатирует эксперт.

Украинские ресурсы, например, вовсю распространяют фейки о массовом пленении российских ребят-срочников. Дескать, большая часть наших военнослужащих на Украине — призывники.

«Фейкометы» настолько циничны, что публикуют фото донбасских детей, сидящих под обстрелом в подвале, и подписывают: «Дети в киевском метро».

Снаряды сетевой войны

Депутат Госдумы России Сергей Боярский, автор законопроекта о цензуре в социальных сетях, уверен:

— Фейки — это снаряды информационной войны, которые давно апробированы Западом и сейчас активно используются. Но понять, что перед вами фейк, на самом деле не так уж сложно. Если вы вычитали что-то ошеломляющее в соцсетях или на иностранных ресурсах, подождите полчаса-час и полистайте российскую информационную ленту, — советует эксперт. — СМИ, как известно, охотятся за сенсациями, журналисты в битве за клики постоянно ищут что-то интересное. Но они не публикуют новость, если она не подтверждена серьезными источниками. Не нашли подтверждения — значит фейк! Кстати, дошло до того, что многие средства массовой информации в последние два месяца вообще закрылись. По моему мнению, потому что за «разгон» фейков о спецоперации сейчас положен штраф и даже уголовное преследование. Считаю, что тем самым эти СМИ подтвердили, что в обычное время они распространяют либо непроверенные слухи, либо откровенную ложь.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, это не значит, что нужно пользоваться одними только официальными СМИ.

— Есть, например, такой блогер Юрий Подоляка. Он каждый день рассказывает о том, что происходит на украинских фронтах. И его выводят в эфир даже федеральные каналы. Почему? Потому что он всегда ссылается на официальные источники, анализируя данные как Минобороны России, так и Генштаба ВСУ. Любые поступившие к нему сведения от местных жителей он либо обязательно проверяет, либо не озвучивает вовсе. Так что честные профессионалы есть и в блогерской среде, — считает Сергей Боярский.

Охота на фейки

— Мы постоянно проводим семинары и вебинары со студентами вузов и колледжей Москвы, на которых учим их распознавать фейки, — рассказывает председатель Молодежной ассамблеи народов России «Мы — россияне» Дина Громатикополо. — На занятия приглашаем журналистов и редакторов СМИ, которые отлично разбираются в теме, поскольку в информационном поле работают постоянно.

На этих занятиях, как пояснила Дина, молодежи рассказывают, что один из главных признаков фейка — следующая за ним буря эмоций.

— Мы объясняем ребятам, что если вы посмотрели в интернете ролик и он вас буквально ошеломил — не торопитесь кидать друзьям ссылку. Проверьте информацию по другим источникам, — пояснила эксперт.

Согласно ст. 20.3.3 КоАП РФ за распространение фейков о спецоперации грозит штраф до 50 тысяч рублей. А за повторное — до пяти лет лишения свободы.

— Но дело не только в наказании. Распространять ложь, да еще во вред своей стране, — это в любом случае аморально, — подчеркивает Дина.

Здесь важно взаимное доверие

— Чтобы молодой человек не погружался в мир фейков, нужно в первую очередь занять его реальной жизнью: спортивные секции, кружки, походы, творчество. Эти занятия, в отличие от интернет-серфинга, реально развивают, — рассказывает руководитель Общественной организации содействия защиты прав детей «Право ребенка» Борис Альтшулер. — Второе, что нужно сделать, — это перестать молодого человека воспитывать и начать с ним дружить. Будьте вашему ребенку другом, и тогда он станет делиться с вами всей полученной информацией. И вы уже сами поможете ему выяснить, где правда и где ложь. Третий важный момент: станьте для вашего ребенка авторитетом, чтобы вопросы о происходящем в первую очередь он задавал вам, а вы с высоты своего жизненного опыта и знаний увиденное и услышанное объясняли.