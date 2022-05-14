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С нашей маркой все в порядке: отечественные производители бытовой химии заменят иностранные товары

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
С нашей маркой все в порядке: отечественные производители бытовой химии заменят иностранные товары
Фото: Pexels

На фоне западных санкций многие иностранные производители бытовой химии решили уйти с российского рынка. «Вечерняя Москва» поговорила со специалистом по розничной торговле Анной Такишиной о том, как обстоят дела у отечественных компаний, производящих данный сегмент товаров.

Ограничения, введенные другими государствами по отношению к России, сильно сказались на многих отраслях — в том числе и на бытовой химии.

Так, один из крупнейших производителей этого вида продукции — немецкий концерн Henkel объявил о том, что сворачивает свою деятельность в нашей стране. Однако компания пообещала сохранить штат сотрудников и продолжила выплачивать им зарплату.

— Скорее всего, Henkel просто продаст российским предпринимателям в се свои предприятия, и последние смогут продолжить производить товары под известными всем брендами — Persil, Ceresit, Losk, Bref, Schwarzkopf, Fa, Shamtu, «Пемолюкс», «Ласка». Так что не стоит воспринимать их уход остро, — отметила Анна Такишина.

Специалист также добавила, что некоторые особо находчивые предприниматели уже подали заявку в Роспатент на регистрацию таких товарных брендов ушедшей компании, как Persil и Losk. Правда, в ведомстве на эти заявки пока никак не отреагировали.

— Кроме Henkel, у нас были крупные компании, которые не планируют прекращать вести деятельность в России. Я уверена, что в скором времени на наш рынок придут китайские и индийские производители, качество продукции которых ничуть не хуже, чем у европейского производителя, — добавила Такишина.

Но самое главное, что в России на протяжении последних лет появляется все больше и больше своих химических заводов, которые производят бытовую химию. Как правило, цены на их продукцию значительно ниже, чем у западных конкурентов.

— Ассортимент товаров отечественных компаний достаточно широкий. Это не только стиральные порошки, но и средства для мытья окон, посуды, чистки труб, освежители воздуха и так далее. Каждый покупатель сможет найти что-то подходящее для себя, — отмечает специалист по розничной торговле.

Сейчас самыми крупными игроками на российском рынке бытовой химии являются компании «Невская косметика», «Ступинский химический завод», «Флора» и Grass. В последнее время они стремятся расширить ассортимент и выпускают не только чистящие средства, но и товары личной гигиены — жидкое мыло, гели для душа, шампуни и уходовую косметику.

— Примечательно, что на протяжении многих лет эти отечественные компании внимательно изучали стандарты европейского производства, при этом разрабатывали свои компоненты, — рассказывает Анна Такишина.

Тот факт, что российские производители бытовой химии работают со своим сырьем и по своим технологиям, положительно скажется на покупателях — за доступную цену они получат товар высокого качества.

— Многие не знают, что всеми известные бренды «Ушастый нянь», «Сарма», «Золушка» и Azelit принадлежат российским компаниям. И сейчас самое время перейти на них. Так вы значительно выиграете в цене.

Содой дешевле

Согласно подсчетам экспертов, среднестатистическая семья в России тратит на покупку бытовой химии около пяти тысяч рублей в месяц. Однако часть этих затрат можно сократить. И здесь дело вовсе не в приобретении более дешевых аналогов, которые могут оказаться токсичными и опасными для человека.

— Для экономии можно приобрести универсальное чистящее средство. Оно справляется и может отмыть грязь с плитки, стекол, пластика, линолеума и так далее. Сейчас их выпускают многие марки отечественной бытовой химии, которые стремятся к более чистому и безопасному составу средств, — рассказывает представитель одной из компаний по производству бытовой химии Ирина Сурнина.

По словам эксперта, некоторые средства для уборки можно изготовить и самим. Например, если смешать нашатырный спирт с мылом и водой, то получившимся средством можно легко отмыть жир с духовки и плиты. А простая сода хорошо справится с налетом и накипью, поможет очистить столовые приборы.

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