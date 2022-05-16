Светлое будущее «Москвича»: легендарный бренд возвращается в новом качестве

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) общается с сотрудниками автозавода «Рено», расположенного на Волгоградском проспекте. После того как иностранный владелец заявил о закрытии предприятия, городские власти решили выкупить завод / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В понедельник, 16 мая, мэр столицы Сергей Собянин объявил о том, что московский завод «Рено» переходит на баланс города. Скоро здесь возобновится выпуск авто под брендом «Москвич», а затем и электромобилей.

Столичное правительство выкупило 100 процентов акций российских активов группы «Рено». Этот автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти столетие назад он начинал с производства автомобилей Ford, а четверть века спустя здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с «Рено» и с его конвейера сходили три вида востребованных моделей легкового автотранспорта.

Страницу сотрудничества с иностранными компаниями решено перевернуть, начав новую историю в столичном автомобилестроении. Здесь снова будет налажен выпуск автомобиля «Москвич». Современную версию этой автомарки поможет выпускать предприятие «КамАЗ», которое и стало, согласно подписанному договору, технологическим партнером новой автомобильной компании.

— Возвращение бренда «Москвич» — удивительное событие, — комментирует это решение руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. — Эти легендарные автомобили обожали сотни тысяч горожан, они были известны по всему миру. Правительство Москвы делает огромный шаг в сохранении исторического наследия столицы и страны в целом.

По словам заведующего кафедрой «Автомобильные перевозки» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Норайра Блудяна, проект позволит городу сохранить крупный производственный кластер. Тем более что в дальнейшем на этой московской площадке решено наладить выпуск экологичных и востребованных электромобилей.

Уже сейчас по улицам ездят электробусы, а электромобилям дали «зеленый свет» на бесплатные парковки и поставили для них зарядные станции. А уже этой осенью на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начнут производить электрогрузовики.

— Мощность этого завода составит тысячу электромобилей в год, — сообщил гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев. Перспективность и востребованность данного вида транспорта отмечает и изобретатель Алексей Торопов, создавший первый в стране сертифицированный электромобиль.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Мы откроем новую страницу в истории «Москвича».

КСТАТИ

16 мая в столичном Департаменте транспорта сообщили, что директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Валентинович Пронин. Он родился 1 июля 1972 года в Москве. Имеет два высших образования. С 2012 года Дмитрий Пронин занимал руководящие посты в транспортном комплексе Москвы, у него большой опыт работы в автомобильной отрасли, в том числе в коммерческих проектах. Почетный работник транспорта России.