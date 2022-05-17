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Перегородки для офисов как эффективный инструмент зонирования пространства

Полина Французова
Общество
Перегородки для офисов как эффективный инструмент зонирования пространства
Фото: Freepik

Зонировать пространство в офисе можно разными способами. Большой популярностью пользуются перегородки, сделанные из стекла. Они идеально подойдут для разграничения пространства в помещении, позволят обеспечить безопасность сотрудников в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. А в обычный сезон помогут поддержать корпоративную культуру на высоком уровне, сохранив ощущение близости с коллегами.

Такие разделения часто используются не только в административных помещениях, но и в торговых и развлекательных центрах, а также в магазинах. Конечно, больше всего стеклянные перегородки актуальны для опенспейсов, то есть открытых пространств, где работает большое количество человек и которые невозможно разделить на полноценные кабинеты.

Виды стеклянных перегородок

  1. Стационарные перегородки — их используют чаще всего. Они идеально разделяют помещение, в основном в виде цельной стены. Это позволяет создать полностью изолированное пространство с хорошей шумоизоляцией.
  2. Раздвижные перегородки — экономят пространство и могут разделить даже не очень большое помещение на несколько зон — например, актуальны в приемных отделениях, конференц-залах и переговорных комнатах.
  3. Мобильные перегородки — представляют собой конструкции в виде отдельных модулей, соединенных между собой. Позволяют максимально эффективно использовать офисное пространство.
  4. Складные перегородки — не только помогают зонировать помещение, но и выступают в роли декоративного элемента. Существует разновидность такого вида перегородок — трансформеры. Они отличаются направлением открытия дверцы: открываются и в стороны, и вертикально.

Что касается используемого стекла, то оно тоже имеет свои разновидности. Закаленное стекло используется чаще всего. Оно очень прочное и изготавливается путем обжига при высоких температурах.

Также в офисах, особенно коммерческих учреждений вроде банков, применяют толстое стекло из нескольких слоев под названием триплекс. Часто используют и перегородки из солнцезащитного стекла. Они отлично поглощают тепло и отражают излучение.

Преимущества использования стеклянных перегородок в офисе

Самый очевидный плюс использования такого вида перегородок состоит в том, что можно создать для каждого сотрудника компании небольшое личное пространство, комфортное рабочее место и немного снизить уровень шума, исходящего от коллег. В то же время руководитель может контролировать все происходящее в офисе, а это оказывает положительное влияние на дисциплину в коллективе.

Помещение, оформленное стеклянными перегородками, выглядит стильно и презентабельно. Кстати, сами ограждения монтируются легко и быстро.

Среди других плюсов установки стеклянных перегородок:

— их прочность и безопасность — если стекло случайно разобьется, то оно будет крошиться на небольшие осколки с тупыми гранями;

— устойчивость к перепадам температур — на стекле не будет образовываться плесень и грибок;

— простота в уходе.

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