Какой будет станция метро «Кленовый бульвар»

Проект станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии московского метро / Фото: Москомархитетура

Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Кленовый бульвар». Она относится к Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

Станцию обещают достроить в этом году. «Кленовый бульвар» откроют в составе восточного участка БКЛ. Соседями станции станут «Нагатинский Затон», «Текстильщики» и «Печатники». Они уже соединены тоннелями с «Кленовым бульваром». У каждой из перечисленных станций будут береговые платформы, расположенные по бокам широкого тоннеля. В нем пройдут сразу два пути. Строители решили ускорить работы на восточном участке Большого кольца, запустив щит-гигант для сооружения одного перегона вместо двух привычных.

На стройплощадке «Кленового бульвара» бригады работают преимущественно со спецтехникой — идут обратная засыпка котлована и устройство инженерных коммуникаций. Появилась часть сетей. В скором времени на «Кленовом бульваре» выстроят системы подачи высокого напряжения. Получит станция и системы вентиляции, кондиционирования, противопожарной безопасности и другие — все они необходимы для бесперебойной и надежной работы городской подземки.

На станции также идут работы по установке эскалаторов — четыре системы подвижных ступеней доставят пассажиров от турникетов к платформам «Кленового бульвара». Параллельно ведется отделка. Станцию «одевают» в светлый камень.

— На двух платформах укладка пола и облицовка стен производятся сибирским гранитом светло-серого цвета. На одной из платформ отделка выполнена более чем на 80 процентов, на второй — практически полностью, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, облицовывают отделочники и переходы между платформами. Там, помимо гранита, используется также мрамор. Этот материал выбрали и для оформления кассового зала станции.

— При архитектурно-отделочных работах на платформе, в эскалаторной зоне и вестибюлях «Кленового бульвара» применяются инновационные материалы, — добавили в Стройкомплексе. — Алюминиевые сотовые панели, легкие и стойкие к повышенным нагрузкам, изготавливают на одном из столичных предприятий. Из таких панелей, в частности, монтируется подвесной потолок платформенного зала — пятая часть этих работ тоже уже выполнена. Подвесной потолок, расположенный вдоль всего платформенного участка, похож на силуэт купола.

Художественный облик станции «Кленовый бульвар» напоминает архитектуру дворца царя Алексея Михайловича, расположенного поблизости, в Музее-заповеднике «Коломенское».

ЦИФРА

11 километров составит протяженность восточного участка Большого кольца метрополитена.

КСТАТИ

Станция будет располагаться между «Нагатинским Затоном» и «Каширской», вблизи парка-усадьбы «Коломенское», у пересечения Коломенской улицы с Кленовым бульваром.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Дизайн «Кленового бульвара» сочетает в себе традиционные орнаменты, отсылки к народным ремеслам, развитым на территории Дьякова городища в Коломенском.