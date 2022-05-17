Cамые важные анализы для беременных: это стоит знать

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Беременные женщины проходят много разных исследований. Это и общий анализ крови, и биохимический, и общий мочи, и коагулограмма. Один из основных анализов при беременности — это изучение уровня хорионического гонадотропина. Сегодня сдать ХГЧ в Москве несложно — для этого надо обратиться в проверенную клинику.

ХГЧ представляет собой белок с гормональной активностью, выработка которого начинается при формировании эмбриона и происходит в течение всей беременности. Без него организму не обойтись, он требуется для правильного развития плода. Также именно ХГЧ активизирует производство других гормонов, которые требуются для поддержания беременности. В частности, именно он регулирует синтез прогестерона и эстрогена.

При нормальном развитии эмбриона количество вещества повышается вдвое приблизительно каждые двое суток. К десятой неделе количество хорионического гонадотропина достигает больших значений.

Когда сдают кровь на ХГЧ

Сегодня сдать анализ можно быстро. Первый раз его назначают при диагностике беременности. От пациентки потребуется сдать кровь из вены. Процедуру выполняют натощак, допускается лишь умеренное питье (обычная чистая вода). Если цель теста — диагностика беременности, то его можно выполнять уже через несколько дней после задержки менструации.

Разумеется, идти в процедурный кабинет надо в хорошем самочувствии, желательно предварительно исключить стрессы и физические нагрузки. Чтобы результаты были максимально достоверными, за пару дней до исследования надо отказаться от алкоголя. Если пациентка принимает какие-либо медицинские препараты, об этом надо уведомить врача. Во втором триместре анализ на ХГЧ сдают для выявления патологий развития плода.

Москва — город, где пройти соответствующие исследования может любая желающая. Анализ крови на ХГЧ — это наиболее достоверный метод определения беременности. Цена доступная, так что пройти исследование стоит всем женщинам. Врач должен следить за уровнем ХГЧ с начала беременности и вплоть до родов.

Какие еще анализы сдают беременные

Общий анализ крови служит для определения количества гемоглобина и эритроцитов. В Москве его можно сдать в клинике, показатели позволяют диагностировать анемию, тромбоцитоз и другие заболевания. Биохимическое исследование позволяет оценить работу важных внутренних органов. Анализы сдаются и на сифилис, ВИЧ, некоторые другие болезни — их обнаружение очень важно для плода.

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