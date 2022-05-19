«Нечего бояться»: какие туристические направления доступны россиянам

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Многие страны мира активно отменяют коронавирусные ограничения для российских туристов. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», куда можно полететь без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации и какие страны открывают границы.

По словам Мельника, нашим путешественникам не стоит переживать из-за возможного неоднозначного отношения в адрес россиян. Туристические зоны будут держать нейтралитет, а нарушителей ждет наказание, подчеркнул эксперт.

— Нам нечего опасаться. Например, мэр турецкой Анталии подписал указ о том, что любые провокации или унижение национальности карается выселением из отелей. Такая же ситуация будет и в Европе. Прежде всего это коснется тех стран массового туризма, которые активно принимали россиян до начала спецоперации на Украине. Греция, Испания, Франция и многие другие европейские страны безопасны. Тем более объекты туриндустрии будут сохранять нейтралитет для привлечения гостей, — заверил специалист.

По словам Мельника, российские туристы смогут отправиться этим летом на отдых по двум популярным направлениям: Лаос и Новая Зеландия открывают границы и ждут путешественников.

— В начале мая Лаос открылся для туристов. Однако в стране до сих пор действует ряд ковид-ограничений. Например, при прибытии в страну путешественники должны показать сертификат о вакцинации или сделать экспресс-тест на антиген не менее чем за 48 часов до вылета. Также Новая Зеландия решила открыть границы раньше на три месяца. Прием заявлений на гостевую визу для россиян откроется 31 июля, — заявил эксперт.

Мельник рассказал, что страны Европы активно отменяют коронавирусные ограничения. Например, попасть в Австрию стало гораздо легче.

— Страны Европы начали активно отменять часть ограничений. Теперь российские туристы смогут посетить Австрию без ПЦР-тестов и вакцинации. Единственно условие, которое до сих пор действует, — это обязанность носить маску в общественном транспорте и магазинах, — подчеркнул специалист.

Эксперт по туризму рассказал «ВМ», что с 15 мая открылась Мьянма, а Вьетнам отменил все ковидные ограничения.

— Мьянма открыла регистрацию на получение электронных виз. Россияне должны будут предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. А Вьетнам отменил все ограничения. Виза в эту страну не нужна, — подытожил Мельник.

По словам эксперта, еще одна страна, которая ослабляет условия въезда, — Израиль. Ранее с российских туристов требовали ПЦР-тест по прибытии, а сейчас достаточно предъявить перед посадкой результат теста на антиген не старше 24 часов.

— Израиль пополнил список стран, в которые попасть россиянам стало менее проблематично, — сказал Мельник.

Он также отметил, что, несмотря на то, что эти страны готовы принять российских туристов, они не пользуются популярность из-за отсутствия прямых рейсов. Для того чтобы отправиться в страны Европы или Азии, нужно лететь с пересадками, что значительно увеличивает стоимость туров. Наши путешественники предпочитают в этом сезоне уже привычные Турцию, Египет или ОАЭ из-за финансовой доступности.

— Я сейчас сам нахожусь в Турции. Здесь нет никаких запретов и свободный въезд в страну без сертификатов и ПЦР-тестов. Я бы рекомендовал рассмотреть именно это направление или Египет. В Объединенных Арабских Эмиратах сейчас очень жарко и не сезон, — сказал эксперт.

Также Николай Мельник рассказал, что самыми популярными туристическими направлениями этим летом у россиян остаются Турция и Сочи. А путевки в Крым начнут покупать более активно в случае снижения цен, которое произойдет в ближайшее время.