Семь верст не крюк: логистические компании разработали новые маршруты поставок зарубежных товаров

Начальник смены логистического центра Григорий Науменко сканирует недавно прибывший груз на складе / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Одной из наиболее острых проблем, возникших с введением западных санкций, стало нарушение поставок товаров из стран Европы. В нынешних условиях логистические компании вынуждены кардинально перестраивать свою работу. И они успешно с этим справляются. Корреспондент «Вечерняя Москва» выяснила, какого курса придерживаются сейчас участники рынка транспортировки грузов и какие новые решения они предлагают для развития отрасли.

По данным Московской торгово-промышленной палаты, свои товары в Россию перестали поставлять Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Швейцария и Япония. Под санкции попали электроника, холодильное оборудование, трубы, станки, запчасти для автомобилей, самолетов и промышленного оборудования, шины, телекоммуникационные и навигационные системы и многое другое. Кроме того, с 9 апреля страны Евросоюза перестали пропускать через границы грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, рассказали в Федеральной таможенной службе. «ВМ» узнала у коммерческих компаний, которые закупают комплектующие за рубежом или экспортируют товары, как они переориентировали свою работу в связи с изменениями транспортной логистики.

Остатки роскоши

В подмосковных Химках работает логистический центр группы компаний «Севертранс». Это большое здание общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Здесь можно было бы разместить почти 50 баскетбольных площадок. И помещение центра полностью заполнено товарами, в том числе и зарубежными.

Логистический центр работает напрямую с поставщиками из России, Европы и Китая. Однако еще до введения санкций отечественных и китайских грузов было большинство. Европейские компании составляли лишь треть от общего числа поставщиков. Поэтому, когда они прекратили поставки своих товаров в Россию, это не сильно отразилось на работе логистического центра. Но тем не менее сейчас на складе осталось много товаров, принадлежащих зарубежным владельцам. Их дальнейшая судьба пока не ясна.

— Когда европейские компании говорят, что уходят с российского рынка, они не могут сделать это в одно мгновение. Пока они лишь прекратили продажи своих товаров в магазинах, но ведь много уже привезенного груза все еще хранится на складах. В России сотни тысяч складских площадей сейчас заняты такими товарами. Реэкспортировать их назад не выход. Это слишком дорого. Пока наши зарубежные партнеры продолжают платить аренду, но не ясно, что будет дальше. К тому же многие товары ведь могут устареть, например, электроника, одежда. Самостоятельно избавиться от европейских грузов мы тоже не имеем права, ведь мы не собственники, — пояснила заместитель коммерческого директора логистического центра Екатерина Шарапова.

Тем не менее для российских заказчиков на складе действует удобная услуга: там можно оставлять грузы как на долгий срок, так и на несколько часов.

— Это очень удобно для компаний, ведь им не приходится переплачивать за ненужные часы хранения. Тоже своеобразная помощь в непростое время, — рассказывает начальник смены логистического центра Григорий Науменко.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Отрасль адаптируется

Однако российским логистическим компаниям после введения санкций пришлось перестроить работу. Несмотря на то что европейские грузы пока еще могут пересекать границу с Россией, наши фирмы стараются по возможности отказываться от таких маршрутов, потому что они стали экономически невыгодными. Особенно это касается крупных партий товаров.

— Раньше у европейских импортеров были сборные грузы — разные компании привозили туда свои партии товаров, формировался большой трап и вывозился в Россию. Сейчас ожидать скопления грузов и такой же консолидации не стоит. Поэтому мы наладили автодоставку товаров из стран ЕС небольшими машинами. Это стало гораздо рентабельнее и экономически выгоднее, чем возить товары крупными партиями, — говорит директор по стратегическому развитию компании «Транссертико» Юлия Янелис, которая занимается логистикой и таможенным сопровождением грузов.

Кроме того, с введением санкций логистические компании столкнулись с еще одной проблемой — закрытием воздушных коридоров доставки грузов из Европы. Но и эту задачу удалось довольно быстро решить. Теперь перевозчики доставляют товары транзитом через третьи страны — Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Армению, Турцию.

— Правда, есть один нюанс — иногда требуется разрешение этих государств на ввоз грузов. Обычно это легко решается, хотя процесс согласования и увеличивает сроки доставки. Но зато грузы прибывают по месту назначения, — говорит Янелис.

Ограничения коснулись и морских перевозок. Компании из Европы и США больше не принимают от российских фирм букинги — документы на бронирование части судна. Это стало большой проблемой для отрасли. Юлия Янелис рекомендует пока выбирать альтернативный транспорт для доставки грузов.

— К сожалению, выработать универсальный план транспортной логистики и использовать его всегда невозможно. Ситуация меняется еженедельно, и пока каждый раз приходится подстраиваться под новые реалии, — говорит Юлия Янелис.

По ее словам, задача усложняется еще и тем, что иногда поставщики не идут на контакт с российскими компаниями только потому, что боятся порицания со стороны коллег и контролирующих органов.

— Но главное, что, несмотря на все сложности, отрасль не зашла в тупик. Выходы есть. Сейчас идет поиск альтернативных поставщиков. Это компании из Китая, Кореи, Индии, Турции, Малайзии, ОАЭ. Со странами Юго-Восточной Азии и Китаем логистика по всем видам транспорта работает в штатном режиме, — добавила Юлия Янелис.

Столкнулись с проблемами и те предприятия, которые заказывали комплектующие из зарубежных стран. Но все они оказались решаемы, как говорит генеральный директор группы компаний «Торг-Компс» Владимир Локтионов.

— Одно из наших подразделений занимается производством и продажей контейнеров для крупногабаритного мусора. Их мы поставляли в Финляндию, Норвегию, Англию. 25 процентов нашей продукции уходило на экспорт, и мы постоянно увеличивали эту цифру. После начала спецоперации торговля с этими странами прекратилась. Они отказались платить нам и другим партнерам из России. Но мы быстро нашли решение. Производственные мощности, которые уходили на европейскую часть рынка, мы переквалифицировали на создание новых продуктов и открыли для себя другие ниши: стали делать контейнеры для агрокомплекса, деревопереработки, — рассказал Локтионов.

Другое подразделение группы компаний «ТоргКомпс» занималось покупкой европейских комплектующих для мусоровозов. По словам Владимира Локтионова, эта работа тоже застопорилась. Логистика стала слишком затратной. Да и европейские партнеры отказались от дальнейшего сотрудничества.

— Многие запаниковали. Наши итальянские партнеры первыми сказали: «Стоп». Мы получили от них письма, что они не могут продолжать сотрудничество с российской компанией. Нужно было срочно решать, где брать комплектующие. Поэтому мы просто нашли их отечественный аналог, кое-что даже стали производить сами, — говорит Локтионов. — А недавно итальянцы написали, что готовы возобновить сотрудничество с нами, но мы уже перестроили свою работу. И довольно успешно. Так что сложившаяся ситуация даже сыграла нам на руку и дала толчок развитию по новым направлениям. Теперь у нас грандиозные планы: мы хотим построить целый завод по изготовлению комплектующих для мусоровозов, найти новых инвесторов, чтобы никогда больше не зависеть от зарубежных поставок.

Из-за перебоев в логистических цепочках курс на импортозамещение взяла еще одна столичная компания «Диалог-Конверсия», которая производит наградную и сувенирную продукцию.

— Раньше комплектующие для нашей продукции мы всегда заказывали в США, Китае, Европе. Но санкции и нестабильный курс рубля добавили проблем. Кроме того, после начала спецоперации увеличились сроки платежей, потому что российские банки попали под санкции. А из-за этого зарубежные компании стали отказываться от сотрудничества. Поставщики стали требовать стопроцентную предоплату, хотя раньше были возможны пост платежи, — рассказала генеральный директор объединения «Диалог-Конверсия» Наталья Муждабаева.

По ее словам, из-за того, что российские перевозчики не могут пересекать границу ЕС, удлинились и подорожали маршруты поставок.

— Но если честно, и раньше при поставке заграничных товаров постоянно возникали какие-то проблемы: высокие таможенные сборы, длительные сроки поставки, заморозка крупных платежей. И каждый раз мы старались перестраивать то одну, то другую часть производства под изготовление собственных комплектующих. Мы хотели не зависеть от западных партнеров. Так мы открыли собственный лентоткацкий цех, теперь производим жаккардовые, тканые и сублимационные ленты для медалей. Еще начали делать вытяжки с системой фильтрации, устанавливаем их в закрытых помещениях, где работают лазерные граверы. Так что мы развиваем производство собственных товаров и постепенно придем к полному отказу от сотрудничества с зарубежными партнерами, — рассказала Муждабаева.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Поддержка есть

Сохранить оптимистичный взгляд помогают и меры поддержки, которые уже анонсировали в правительстве России. Системообразующие транспортные компании смогут получить кредиты на льготных условиях. Максимальная сумма займа —10 миллиардов рублей. Срок — 12 месяцев. Ставка при этом составит 11 процентов. На эти цели в правительстве России выделили 16,7 миллиарда рублей.

Кроме того, идет разработка законопроекта о признании форс-мажорным обстоятельством для бизнеса нарушения логистических цепочек из-за санкций. Над документом уже работает группа экспертов Совета Федерации и Государственной думы.

— Разрыв логистических цепочек привел к тому, что ряд компаний сейчас просто не могут выполнить свои обязательства перед партнерами. Например, доставить в срок нужный объем товаров. Новый законопроект поможет им выйти из этой ситуации без колоссальных финансовых потерь. Новый законопроект предполагает, что из-за форс-мажорных обстоятельств такие компании смогут досрочно расторгнуть все отношения с заказчиками. Но в законопроекте нужно предусмотреть все нюансы. В частности, участники рынка должны четко понимать, какие обстоятельства можно признать форс-мажорными, а какие нет. Иначе может возникнуть ситуация, когда компании будут злоупотреблять новым законом и использовать его в корыстных целях, — сообщил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

КСТАТИ

Федеральная таможенная служба весной 2022 года разработала новый комплекс мер по поддержке бизнеса в условиях западных санкций. Для упрощения контрольных процедур снизили количество проверок грузов на таможне. Более простой стала и процедура транзита товаров: теперь 99 процентов деклараций подается в электронном виде. Еще одна ключевая мера поддержки бизнеса, введенная в условиях западных санкций, — обнуление ставок ввозных таможенных пошлин. К тому же теперь в отношении самых важных категорий товаров, таких как продукты питания, лекарственные препараты, товары первой необходимости, применяются тарифные льготы. Эти меры в совокупности позволили ускорить прохождение грузов через государственные границы без снижения эффективности контроля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным ОАО «Российские железные дороги», с января по апрель 2022 года перевезено 410,3 миллиона тонн грузов с использованием транспортной сети компании. Из них 120,5 миллиона тонн — каменный уголь, 72,1 миллиона тонн — нефть и нефтепродукты. Общее количество перевезенного в 2022 году груза лишь на 1,1 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом в 2022 году на 5,2 процента выросли показатели по отгрузке черных металлов, на 2 процента — строительных грузов, на 1,3 процента — цемента, на 0,4 процента — химикатов и соды, на 2,5 процента — промышленного сырья и формовочных материалов.