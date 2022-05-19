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Новый радиус разгрузит метро

Василиса Чернявская 
Общество
Новый радиус разгрузит метро
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Троицкая ветка метро — один из самых больших радиусов в Москве протяженностью порядка 40 километров — получает свои очертания. На каких участках нового направления в столичной подземке ведутся работы, в интервью «Вечерней Москве» рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый радиус разгрузит метро Фото: stroi.mos.ru

— Андрей Юрьевич, для кого в первую очередь строится новая линия столичного метро — Троицкая? Какие районы Москвы получат новые станции в шаговой доступности?

— Речь идет в первую очередь о жителях Новой Москвы и юго-западных районов столицы. Без Троицкой линии столичный метрополитен не справится с возрастающими нагрузками. Это касается Калужско-Рижской и Сокольнической линий. Чтобы их разгрузить, необходимо ввести новый радиус. Таким направлением, которое сможет сделать свободнее для пассажиров существующие ветки и позволит вместе с этим приблизить присоединенные территории к московскому стандарту транспортного обслуживания, и станет Троицкая линия. Сейчас ведется работа на ее центральном участке.

— Расскажите подробнее о ходе строительства станций.

— Начали с центрального участка протяженностью 13 километров со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Тюленевская», «Тютчевская» и «Мамыри». На каждой из них ведутся активные работы. В частности, на «Новаторской» продолжаются работы по архитектурной отделке служебных помещений, на станции «Университет Дружбы Народов» ведется монтаж инженерных систем, а на станциях «Тюленевская» и «Мамыри» возводятся вестибюли станционных комплексов. На пяти станциях ведутся монолитные и земляные работы, а также продолжается обустройство пройденных между ними тоннелей. Чуть позже в работу взяли другой отрезок — сейчас работы развернуты еще на четырех станциях линии, берущей свое начало от Московского центрального кольца в районе станции «Крымская».

— Андрей Юрьевич, какова общая готовность центрального отрезка нового направления в городской подземке?

— Общестроительная готовность участка перспективной Троицкой линии подземки от «Новаторской» до «Бачуринской» оценивается в 58 процентов.

— Как Троицкую линию интегрируют с другими направлениями столичного метро?

— Такой протяженный радиус не может «жить» и обслуживать пассажиров без возможности пересадки. Мы всегда ставили задачи — максимально связывать существующие маршруты и давать таким образом пассажирам свободу выбора передвижения в разных частях мегаполиса. Троицкая линия пересечется с Московским центральным кольцом, Калужско-Рижской, Сокольнической и Большой кольцевой линиями. Помимо технологической части, рядом появятся социальные объекты и жилая недвижимость. Позже линия дойдет до Троицка, что добавит присоединенным территориям столицы комфорта и привлекательности за счет развития инфраструктуры.

Новый радиус разгрузит метро

«Коммунарка» (рабочее название — «Столбово»)

Станция расположится в поселении Сосенское недалеко от деревни Столбово и станет пересадочной с Троицкой на Сокольническую линию метро. Ее оформят в стиле биотек. В дизайне «Коммунарки» будет преобладать зеленый цвет. Так архитекторы стремились подчеркнуть близость станции к парковым территориям Новой Москвы — все элементы декора формой и цветом напомнят разные объекты живой природы.

«Тюленевская»

Новый радиус разгрузит метро Фото: АО Мосинжпроект

Станция уже соединена с другими станциями тоннелями. Здесь возводят вестибюли на обе стороны улиц Теплый Стан и Генерала Тюленева. «Тюленевская» на 20–25 процентов разгрузит станции южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

«Тютчевская»

Новый радиус разгрузит метро Фото: АО Мосинжпроект

На станции возводится монолитная основа. К стенам прикреплены кронштейны — позже на них специалисты уложат кабели, которые будут питать станцию электричеством и обеспечивать надежную работу всех систем: от противопожарной безопасности до подачи напряжения на осветительные приборы.

«Университет Дружбы Народов»

Новый радиус разгрузит метро Фото: Stroi.mos.ru

В шаговой доступности от станции «Университет Дружбы Народов» расположены крупные вузы, поэтому тема оформления станции связана с молодостью, легкостью и весной.

Общая готовность

Новый радиус разгрузит метро Фото: АО Мосинжпроект

Общестроительная готовность участка перспективной Троицкой линии подземки от «Новаторской» до «Бачуринской» оценивается в 58 процентов. Работы развернуты на центральном участке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новый радиус разгрузит метро Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства столицы перед депутатами Московской городской думы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Через несколько лет в зоне притяжения будущей ветки будут проживать свыше 500 тысяч москвичей. Ни автобусы, ни даже скоростной трамвай не справятся с транспортным обслуживанием такого количества людей. В районе Калужского шоссе отсутствует железная дорога. Строительство метро является единственным разумным решением. Троицкая ветка фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Щиты соединили пять станций подземки

Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства линий и станций московского метро — ведет работы по созданию новой ветки столичной подземки. В работе сейчас находятся два центральных участка Троицкой линии, об особенностях сооружения которых рассказал глава компании Юрий Кравцов.

Новый радиус разгрузит метро Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Пять станций центрального участка Троицкой линии метро — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Тюленевская», «Тютчевская» и «Мамыри» — связаны между собой тоннелями. Все десять перегонов готовы. Их сооружали традиционным способом: с помощью шестиметровых механизированных щитов.

Сами станции получают свои очертания. Строители возводят вестибюли, прокладывают инженерные коммуникации, бетонируют основы станционных комплексов.

Так, на станции «Тютчевская» начался монтаж систем вентиляции и электросетей. Параллельно идет установка воздуховодов вентиляции и кабельных кронштейнов для электрического кабеля. Общая готовность станции превысила 60 процентов.

— Монтаж инженерных систем ведется преимущественно под платформой, а также во внутренних помещениях станционного комплекса, где параллельно продолжается устройство кирпичных перегородок и началась архитектурная отделка, — отметил Юрий Кравцов.

По его словам, монолитные работы близки к завершению — уже возводятся основные конструкции вестибюля, а также прилегающие к станции камеры съездов и оборотных тупиков. Руководитель инжинирингового холдинга отметил, что здесь будет создан пункт для технического обслуживания подвижного состава Троицкой линии и его ночного отстоя, а также появится венткамера.

Работы развернуты и в другой части будущей ветки.

— На центральном участке Троицкой линии расположатся еще четыре станции — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ», — сообщил Юрий Кравцов.

В наибольшей степени готовности — «Вавиловская», где строители уже приступили к монолитным работам: бетонированию станционного лотка и внутренних стен подплатформенных помещений. Недалеко от нее работают четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса, ранее они начали свой путь в монтажно-щитовых камерах котлована «Вавиловской».

— Щит «Людмила» прошел почти треть, «Светлана» — практически четверть пути в сторону будущей «Новаторской», а к строящейся «Академической» тоннели прокладывают «Марина» и «Ольга», преодолевшие почти 750 метров и более полукилометра соответственно, — пояснил Юрий Кравцов.

Троицкая линия получит переход на Московское центральное кольцо (МЦК) и на перспективную Бирюлевскую линию. Соединение с Бирюлевской через переход на станции «ЗИЛ» улучшит транспортное сообщение на юге столицы. На МЦК можно будет перейти со станции «Крымская». Также с Троицкой ветки устроят переходы на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии. Еще один переход будет на «Новаторской» на одноименную станцию Большого кольца.

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